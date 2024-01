Miguel Steuermann habló sobre la conexión del presidente argentino con la identidad judía y aseguró que la relación será beneficiosa o perjudicial dependiendo del éxito o fracaso de su gobierno. A su vez, sostuvo que en Argentina hay una mayor comprensión hacia Israel y una limitación de expresiones antisemitas por la cantidad de rehenes argentinos que tiene Hamas. “Esto es un terrorismo de ricos, y Hamas es un brazo operativo de Irán, que en su carta fundamental tiene por intención un califato como el ISIS”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Miguel Steuermann es director de la Radio Jai, la radio judía de Latinoamérica, y escribió un texto respecto de la conveniencia que puede tener para los judíos el acercamiento que produce Javier Milei.

Me gustaría que usted compartiera con nuestra audiencia una síntesis de su reflexión de los riesgos que implica cierta asociación del Presidente con Israel o directamente con el pueblo judío.

Las abuelas preguntaban clásicamente esto, y yo le diría que también hoy muchos se siguen preguntando, y tienen buenos motivos (como lo digo ahí también), porque el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Entonces, siempre hay temores de cuán bueno o malo puede ser para los judíos, en este caso, el amor tan intenso que profesa el presidente Milei con los judíos y con Israel.

De alguna manera, la columna decía que seguramente la respuesta no la podemos dar hoy. Desde ya se podrá dar en el tiempo, y está absolutamente vinculada al éxito o fracaso que tenga el gobierno de Javier Milei. Estamos todos muy preocupados, muy expectantes de este personaje muy atípico que ha manifestado abiertamente su cercanía con la identidad judía. Él me contó, en un par de entrevistas que le hice, cómo se acercó al judaísmo, cosa que en lo personal no me extraña. Yo soy un difusor de lo judío y un estudioso de las fuentes judías, con lo cual no me extraña que muchísimos no judíos tengan un alto nivel de cercanía y que vean en las fuentes judías milenarias tantos elementos que les son muy ricos para su vida y para su identidad. Está lleno de filojudíos. Hay que recordar que, de hecho, toda nuestra civilización occidental proviene de alguna manera (sobre todo la civilización cristiana y evangélica), de las fuentes judías. Con lo cual, a mí no me sorprende esto.

Pero, claro, un presidente de la Argentina que lo venía diciendo desde mucho antes de ser presidente, que tiene un intenso acercamiento con lo judío en términos no solo de las fuentes sino también de un maestro, de un rabino, que es una especie de su asesor personal, que de hecho ha sido designado como embajador en Israel, más todo lo que hemos visto en su campaña, hasta en los momentos en los cuales algunos símbolos judíos aparecían en el cielo de la campaña, el toque del cuerno del Shofar y tantas otras cosas, ha causado en la Argentina, y en el mundo, mucha extrañeza. Y para muchos una pregunta.

Un poco el editorial iba por este lado de plantearnos si es bueno o malo, y como digo, como somos parte de esta sociedad argentina, será bueno o malo en la medida en que le vaya bien. Y sabiendo que muchas veces los antisemitas no necesitan excusas, porque si hay algo que es irracional es el antisemitismo, no importa si de derecha, de izquierda, de donde venga (más en esta época donde otra vez hay un rebrote tan fuerte sobre todo lo que está pasando en Medio Oriente), encontrarán si le va mal la excusa de decir que la culpa la tienen los judíos. Pero no es algo que a mí me pueda sorprender.

El presidente Javier Milei en la celebración de Festival de Luces judío de Hanukkah.

Me interesaría que hiciera una evaluación de la cantidad de manifestaciones a favor de Hamas. ¿Cómo interpreta que en la Argentina no se hayan producido? ¿Le preocupan estas marchas?

Comienzo por lo de Argentina. Tengo la impresión, y lo compartí con algunos amigos que también miraban el fenómeno argentino, de que en Argentina hay una sensibilidad y una comprensión mayor con Israel que en otros lugares del mundo, ni hablar en Europa y Estados Unidos.

O en Chile mismo, que usted conoce muy bien. Donde sí hubo marchas.

Sí, y donde además el gobierno chileno también ha tenido una postura muy lamentable con este inmoral juicio que le ha planteado Sudáfrica a Israel en La Haya.

La verdad que lo de Argentina creo que tiene que ver con la cantidad de rehenes argentinos, que proporcionalmente a otras nacionalidades es mayor. Es una proporción enorme de los rehenes que son argentinos, vinculados incluso a muchas familias judías en la Argentina, muchos comunicadores y periodistas argentinos. Me parece que tiene mucho que ver con esto. Con lo cual, hasta los más antisemitas piensan que no es políticamente correcto decir algo cuando hay tantos argentinos que han sufrido la barbarie del Hamas, que fueron asesinados o que están cautivos en el Hamas, en Gaza. Me parece que algo de esto puede estar pasando en la Argentina, que ha sido la comprensión un poco más cabal de lo que se está viviendo ahí, sumado a que han habido muchos comunicadores que han estado muy presentes.

Luego, sobre lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, en Chile, en otros lugares, yo creo que tiene que ver con que este es el momento más difícil que vivió el pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial, y el rebrote de antisemitismo es, como dije antes, de una irracionalidad absoluta. Porque si uno mira los hechos muy fríos, lo que fue el atentado del 7 de octubre, que es, para ponerlo en términos proporcionales, 15 veces lo que fue el atentado contra las Torres Gemelas, en términos de la dimensión demográfica de Israel, en términos de la barbarie, lo que pasó ahí,creo que a esta altura casi todos lo saben: ingresaron cerca de 3000 terroristas, 1.500 que fueron a las seis de la mañana a matar, degollar familias enteras en los poblados que estaban al lado de la Franja de Gaza, violaron mujeres, decapitaron. El horror y el espanto más absoluto. Además se llevaron más de 300 rehenes. Para poder poner en dimensión lo que está viviendo Israel en el trauma del día más difícil de su historia en 75 años. Y a partir de eso, la necesidad de reacción de un país que se vio absolutamente sorprendido. Todavía no se analizan las fallas de la inteligencia, el servicio de seguridad, el Ejército, para salir a defender de alguna manera a su población frente a esto, y el clamor de una población que pide que haya reacción frente a la barbarie del Hamas.

Hamas es lo que ya sabemos, un ejército terrorista irregular que maneja la Franja de Gaza desde el año 2005 y que tiene sometida a gran parte de esa población que, de manera explícita o de alguna otra manera, ha terminado siendo cómplice de lo que es esa infraestructura de 500 kilómetros bajo tierra, una ciudad bajo la tierra, algo realmente impensable. Este no es un terrorismo de pobres, hay que decirlo así, este es un terrorismo de ricos, y Hamas es un brazo operativo de Irán que en su carta fundamental, en términos del Hamas, tiene por intención, no la creación del Estado palestino, sino un califato como el ISIS. En el camino la destrucción obviamente del Estado de Israel, someter a los judíos a ser o exterminados o ciudadanos de segunda especie, como en ese califato.

Fuerzas de Defensa de Israel.

Hay que entender que lo que está viviendo Israel, como tantas veces, y el pueblo judío (que siempre está a la vanguardia de muchas situaciones), es lo que para el Hamas y para esa cosmovisión es la lucha contra el Occidente: "Primero vamos por los judíos y después iremos por los cristianos, hasta el Andaluz", y todo lo que es esa visión de un fanatismo islámico.

Oriana Fallaci, si usted se acuerda, hace 25 años, ya hablaba de Eurabia y de la conquista de Europa por parte de los árabes. Y lo que se ve en Europa hoy son manifestaciones, y también en los Estados Unidos, de enormes bastiones de población árabe musulmana, de migrantes de primera o segunda generación (interesantemente la segunda generación, los hijos y los nietos más fundamentalistas incluso que sus padres que necesitaban sobrevivir en esa Europa) que han creado casi estados dentro de los estados.

En algunos lugares, como en Bélgica y en otros, hay comunidades y lugares donde nadie ingresa, ni siquiera la policía, y donde el islam radical tiene sus propias leyes y pretende que finalmente Europa se transforme en ese bastión del estado islámico. Con lo cual, esta guerra que es muy compleja y tiene que ver más amplio todavía con realmente una renovación de la guerra fría, uno podría decir, con dos ejes que están cada vez más claros. Israel está ahí en la frontera, pero en realidad por eso también Estados Unidos y los países europeos acompañan fuertemente hoy a Israel, porque entienden que primero se va por Israel y después se va por todo. Entonces, el antisemitismo es una conjunción que se da justo.

Yo creo que Irán, que es mucho más sabio en su cultura que lo que nosotros a veces desdeñamos, que tiene una larguísima historia de grandes ajedrecistas, ha sabido muy bien leer todas las debilidades de las democracias occidentales, las crisis que estamos viviendo, y planificó a la perfección la aberración del 7 de octubre, sabiendo cómo iba a reaccionar Israel, cómo iba a reaccionar Occidente.

Vienen manejando los tiempos con una claridad enorme, y Occidente e Israel haciendo lo que pueden frente a esta barbarie. Y dentro de esas cuotas ellos sabían que hay un antisemitismo que estuvo, que está y que desgraciadamente encuentra canales muy simples e incluso muy bien alimentados por toda una estructura y una maquinaria que ellos han sabido desarrollar también por décadas.

