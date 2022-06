Juan Cabandié: "Se necesita que el litio sea declarado recurso estratégico"

El ex diputado nacional y actual funcionario del Gobierno, Juan Cabandié, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y explicó la importancia de declarar como recurso estratégico al litio. Además se refirió a su participación en la Cumbre sobre Ambiente de Estocolmo. Cuáles son los principales desafíos socioambientales.

¿Cómo fue tu experiencia en la Cumbre sobre Ambiente?

Fue importante el encuentro porque se conmemoran 50 años del primer evento que realizaron en Estocolmo, donde se advirtieron los riesgos y los problemas que generan para el cuidado del ambiente. Fue un hito para la geopolítica del clima, que tan presente está hoy. Después del 1972, vinieron otros casos más recientes. Es un momento ideal para reflexionar sobre lo que pasó, los avances que tuvimos y qué vamos a hacer los próximos 50 años, si los hay.

Fuiste promotor del encuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Qué opinión tenés sobre eso?

Cumplí una tarea, pero si no hubiese sido yo, lo habría hecho otro. Se caía de maduro la necesidad de juntarlos. A fines del 2017 se dio eso, después se armó la fórmula y hoy estamos en una etapa de dificultades a nivel mundial. Está el tema de la pandemia, la crisis ambiental y la económica. Nuestro país está en la categoría de países que tiene problemas de deuda y entramos en eso por la gestión de Mauricio Macri. Eso dificulta la gestión en el día a día. Los salarios no alcanzan, los porcentajes de inflación son altos y estamos tratando de saldar esas cuestiones. Eso genera posiciones distintas, pero no me parece negativo.

Militando en La Cámpora conociste a Wado de Pedro. En la última entrevista que le hice le pregunté por el asesinato de sus padres. En tu caso, ¿qué marca te dejó?

Lo que sucede en nuestra vidas no es ajeno a lo que le pasó a la gente en su conjunto. La dictadura militar generó grandes daños de todo tipo: en lo económico, en las deudas, y es donde se origina todo. Podemos irnos más atrás, pero los problemas comienzan con eso. También la dolarización y el sistema bimonetario. Algunas personas fuimos afectadas directamente.

¿No odiás por eso?

No, hay que analizarlo desde otra perspectiva. No hay que odiar. La mejor venganza es ser felices y es una metáfora para poner sobre la mesa la postura que tenemos.

Hicimos un debate sobre medio ambiente por la riqueza en minería que tenemos y las diferencias que hay con Chile. En algunas provincias se promueve y en otras no. ¿Cómo te colocás en esta discusión?

Hay que hacer un análisis más desarrollado. Argentina tiene dificultades estructurales, con mucha pobreza infantil. Aportamos poco para el calentamiento global, eso se da en los países más desarrollados. Tratamos de mitigar esos efectos de gases invernaderos. Suecia, por ejemplo, es un país ejemplar con autos eléctricos, energías renovables, pero el potencial se hizo a base del hierro. En Noruega viene del petróleo. Nosotros tenemos que trabajar en la transición, no cambiar todo de un día para el otro.

Tenemos un gran potencial para trabajar con Chile y Bolivia. El mundo del futuro va a necesitar baterías que se hacen en base al litio. Los problemas son socioambientales, no podemos tener seis de cada diez chicos bajo la línea de pobreza. Somos un país de una economía primaria y el hecho de trabajar con mayor presencia del Estado es muy necesario. Se necesita que el litio sea declarado recurso estratégico para que tenga el mismo valor que le dan en Chile y Bolivia, donde están más desarrollados. El Estado tiene que estar presente porque los privados pueden dejar grandes complicaciones si se hacen cargo de eso.

