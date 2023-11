Julio Zamora, intendente reelecto de Tigre, aseveró que "no hay que personificar la derrota" de Unión por la Patria en el balotaje. "Milei está virando un poco esas ideas tan extremas", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Julio Zamora es el intendente de Tigre, viene siéndolo desde 2015 y fue reelecto hasta 2027. Previamente había sido concejal de su partido entre 2007 y 2015, secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano del municipio. Además, fue secretario de Capacitación Legal y Técnica del gremio La Fraternidad, delegado regional en Tigre del Ministerio de Trabajo de Buenos Aires, gerente de Administración y Técnica del ANSES entre 2004 y 2005 y director ejecutivo del Ferrocarril San Martín.

Me gustaría que profundizaras la idea de que la verdadera renovación de la nueva canción del peronismo es Axel Kicillof y por qué.

No lo expresé de manera tan categórica. Sí es cierto que Kicillof tiene las condiciones para liderar el peronismo. Poseer las condiciones no quiere decir que sea, sino que quiere decir que él sí tiene la voluntad política de liderar un espacio tan heterogéneo como el peronismo, con muchos dirigentes, sectores y agrupamientos. Seguramente, por el peso propio de los que significa gobernar una provincia como la de Buenos Aires, tendrá muchas posibilidades de serlo. Pero para ser dirigente hay que querer serlo. Por lo tanto, si él manifiesta su voluntad y lo traduce en hechos, tiene todas las condiciones de serlo.

¿Creés que, por lo pronto, debería asumir la presidencia del PJ bonaerense en lugar de Máximo Kirchner?

Previo a cualquier cambio en nuestras autoridades partidarias, lo que se debe dar es un debate de las causas y motivos que nos llevaron a la derrota. Entre esas causas, y sin pretensión de ser autorreferencial, quiero expresarle que lo que vivimos nosotros en Tigre forma parte de una de las críticas que nos debemos hacer. Es decir, no tener un método claro, transparente, que todos los dirigentes de nuestro partido puedan tener la posibilidad de competir en igualdad de condiciones.

Entonces, una de las cuestiones que tienen que ver con el sentido que le queremos dar a nuestro partido es la metodología, y luego hay que ir a lo profundo, que tiene que ver con las ideas, moldear un peronismo que se tiene que resignificar conforme las nuevas demandas del siglo XXI. Hay nuevos temas de agenda que no tienen que ver con el peronismo del '45, sino que tienen que ver con la cuestión ambiental, tópicos que el propio Papa Francisco está poniendo en agenda, como la pobreza y la exclusión como uno de los elementos más crueles de esta modernidad, que culmina con un capitalismo, que en Argentina tiene una expresión muy clara y concreta de lo más descarnado de ese capitalismo en las ideas.

Luego, estamos viendo que esta visión de Milei, ya gobernando, está virando un poco esas ideas tan extremas o tan de ese siglo XIX. La gran apuesta del peronismo es poder tener una visión contrapuesta a esta modernidad que produjo exclusión y, sobre todas las cosas, un ambiente que está en riesgo para toda la humanidad. Esa es la gran apuesta del peronismo.

Esa autocrítica que vos mencionabas, comenzando por Tigre, ¿quién perdió en tu municipio en las PASO? ¿Perdió Massa? ¿Perdió Kicillof? ¿Perdiste vos? Porque, al mismo tiempo, vos ganaste tu intendencia, ¿Quién perdió en este balotaje?

En primera vuelta sacamos el 50% de los votos, Massa sacó el 42% y Kicillof sacó el 44%. Tuvimos una buena elección en Tigre. El que perdió fue el peronismo, yo no quiero personificar en Massa ni en ningún otro dirigente la derrota. Nos tenemos que hacer cargo de todo. De hecho, Massa hizo una campaña ejemplar desde el punto de vista de todo lo que le puso, las obras, las ideas. Pero realmente no alcanzó.

O sea, ¿no es culpa de Massa sino del gobierno de Alberto Fernández?

De todos, nos incluimos todos.

Es decir, ¿le reconocés méritos a Massa?

Sí, como también le reconozco méritos a Alberto porque, de alguna manera, permitió que el peronismo llegue unido.

Vamos a compartir con la audiencia que no está al tanto que, en realidad, vos tuviste que competir con Malena Galmarini en Tigre y tuviste una serie de conflictos para que tu lista tuviera la misma representatividad de todos los demás candidatos y en la misma lista presidencial.

Alejandro Gomel: Usted dice "no quiero personalizar" y "hay que analizar la derrota". ¿Quién es el responsable? Algunos miran directamente a Massa, otros dicen que Alberto Fernández por lo que pasó durante el gobierno, otros que Cristina Kirchner fue también la que armó este gobierno. ¿Quién es el responsable de lo que pasó en las elecciones?

No hay que personificar la derrota. La derrota es del peronismo y tiene que ver con distintas cuestiones. Tuvimos cuatro años de muchos enfrentamientos, elegimos un candidato a presidente de la noche a la mañana en 48 horas. Por lo tanto, no pueden salir bien esas cosas cuando un presidente tiene que ser fruto de la maduración, de la discusión democrática dentro del partido y la elaboración lugar por lugar de ese liderazgo para representarnos. No digo que haya sido un mal candidato, pero el método de selección de nuestros candidatos no fue bueno, fue muy disruptivo, en 48 horas cambiamos un candidato a presidente por otro. Entonces, era muy difícil que saliera bien la elección con esa práctica o metodología de selección de nuestro liderazgo.

AG: ¿Ahí, en la elección, tuvieron que ver la Vicepresidenta y Massa?

Hubo muchos gobernadores que objetaron la candidatura de Wado de Pedro. Tampoco me quiero tirar con los gobernadores, pero a último momento hubo gobernadores y organizaciones sindicales que dijeron "no, el candidato tiene que ser otro". Decidimos en forma muy rápida y eso no le hizo bien al peronismo. Tenemos que repensar y ver que esos errores no pueden ocurrir. Nuestro próximo candidato a presidente tiene que surgir de un proceso en el cual nuestro mejor candidato esté en la representación máxima del peronismo. Será un gran aprendizaje este proceso que pasamos.

AG: Habló de Kicillof. ¿Existe algún otro dirigente que vea para conducir al peronismo de aquí en adelante?

Hay muchos. Primero, hay gobernadores que fueron electos en todo el país. En segundo lugar, estuve en la reunión con Kicillof con 84 intendentes, que muchos de ellos son muy jóvenes, tienen mucha energía, ganas de aportar ideas nuevas y poner mucho para la nueva etapa que tiene el peronismo.

Hay dirigentes que hoy no los vemos porque no son tan conocidos, pero hay mucha gente nueva que aportará mucho al peronismo. Tengo mucha fe de que el peronismo se resignificará, planteará una nueva alternativa con respecto a este gobierno del que todavía no sabemos sus políticas. Está virando, con una mirada muy pragmática. Ahora está cambiando el diseño de sus políticas, volviendo sobre sus pasos, al parecer, a lo que se refiere a la obra pública y su política exterior. Hay muchos cambios, entonces, todavía no tenemos una visión de que será y qué posición tomará este gobierno en los próximos cuatro años.

Claudio Mardones: Una consulta respecto al peronismo de Buenos Aires. Fernando Gray ya dijo directamente que Alberto y Máximo Kirchner deberían renunciar a la presidencia del PJ a nivel nacional y provincial. En diálogo con Modo Fontevecchia se enfocó prácticamente en demoler a La Cámpora. Pero lo escucho con atención y hay muchos colegas suyos que también reflejan este proceso de la emergencia de nuevos dirigentes que ahora ocupan la conducción de municipios importantes de Buenos Aires, los cuales, hasta hace dos parpadeos atrás, eran gobernados por JxC y ahora están en manos de nuevos dirigentes, algunos de ellos de La Cámpora.

Desde su punto de vista, ¿cómo tiene que ser ese nuevo armado de convivencia y conducción del peronismo bonaerense teniendo en cuenta que Buenos Aires es el mayor distrito electoral y que históricamente prefiguró un poco el equilibrio de poder del resto del peronismo a nivel nacional por la importancia de la Provincia? ¿Qué lugar espera usted que pueda llegar a tener La Cámpora? ¿Cómo se distribuirá el poder dentro de la conducción del PJ bonaerense con Kicillof, que tendrá que ver cómo será la relación con Milei y qué rol tendrán esos intendentes y el partido?

Primero, tenemos que estar todos dentro del partido. La Cámpora también tiene representantes nuevos. Muchos intendentes pertenecen a esa organización política y son parte del peronismo. Pedir renuncias anticipada no ayuda en nada. Respeto mucho la opinión de Gray, pero creo que no ayuda en nada. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis muy profundo de las causas que nos llevaron a esta derrota. Los dirigentes de La Cámpora forman parte de esa conducción y tienen que estar presentes y se tiene que hacer oír su voz también. No hay que separar o dejar de lado a ningún dirigente ni ninguna agrupación política.

Andrea Bisso: El próximo 8 de diciembre es el Día de la Virgen y si hay algo muy bonito, pintoresco muy tradicional que tiene Tigre es la procesión náutica. ¿Cómo será el evento?

Tendrá las mismas características que todos los años. Será una misa a las 18:00 y allí seguramente estará el Obispo. Luego, se hará la tradicional procesión que tiene el acompañamiento de los buques de Prefectura y muchas embarcaciones de vecinos e isleños que siguen a la Virgen en esa travesía muy corta que va por el Río Luján hasta el Museo de Arte de Tigre y vuelve. Por último, unas palabras para todos los vecinos que masivamente acompañan esta fiesta. Es la fiesta más importante de Tigre, tiene que ver con lo religioso pero también con un contenido popular importante que fue creciendo a lo largo de los años. Será una linda procesión, como siempre.

