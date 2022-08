El militante del Partido Justicialista, Jeremías Antelo, y la vecina de Cristina Kirchner, Ximena de Tezanos Pinto, dialogaron en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y realizaron un contrapunto por las marchas para respaldar a la vicepresidenta.

El manifestante señaló que "siempre actuamos desde el amor y así lo expresamos también en las calles". Por su parte, la vecina de Recoleta enfatizó que Cristina "está llamando al desorden".

Jeremías, en tu charla con Ximena, ¿te sentiste observado antropológicamente cuando hablaba del peronismo como si fuese algo etnográfico?

Jeremías Antelo (JA): Fue una situación algo bizarra porque jamás pensamos que íbamos a terminar en la casa de Ximena porque nosotros la conocemos por su oposición a Cristina. La verdad es que tuvo un gesto increíble, en un momento dramático, donde no podíamos sacar a una compañera para otro lado. Eso se agradece. Después, nosotros siempre actuamos desde el amor y así lo expresamos también en las calles. Ella hizo lo mismo, más allá de cualquier diferencia partidaria que tengamos.

Ximena, escuchándolos me viene esa idea de que, lo que primero había venido con violencia, luego se daba de otra manera. ¿Es una señal de algo más esto que está sucediendo?

Ximena de Tezanos Pinto (XTP): Las banderas no son contra Cristina ni los kirchneristas. Estoy en contra de la corrupción, que es una cosa muy diferente. La corrupción nos lleva a la pobreza y a la miseria.

¿Se imaginaba diferente el trato con los peronistas?

XTP: Tengo muchos amigos peronistas y kirchneristas. Trabajo también con ellos por la democracia y, si hay alguien que no encasilla a la gente, soy yo. Trato de ser respetuosa con el proyecto de vida del prójimo, jamás iniciar acciones agresivas hacia otros y siempre defiendo la vida, la libertad y la propiedad privada.

Me declaro liberal y espero que la gente vea qué es lo que hago. Las movilizaciones deberían realizarse en un estadio. Cuando la vicepresidenta convoca a que la manifestación ocurra en esta zona, está llamando al desorden.

Los adolescentes que vienen traen una enegría increíble y se los invita a expresarla en un lugar donde le genera alerta a otras personas. Hay algo en eso que no se está haciendo bien.

Jeremías, ¿te imaginabas distinta a Ximena y a lo que representa?

JA: En realidad, no debería ser noticia. Como militante político, todo el tiempo hablo con personas que no piensan como yo. Si no fuese así, tendría que volver a mi casa y no ser más militante. Esta historia del odio y la pelea es más fomentada por algunos medios de comunicación que otra cosa.

En la realidad, los militantes hablamos todo el tiempo con personas que piensan diferente. Sobre el lugar de la movilización, fueron estos mismos medios los que citaron a esa zona, no fue Cristina los que incitaron y publicaron su dirección porque nosotros no sabíamos dónde vivía, hasta que lo dijeron para ir a escracharla.

