El médico genetista, Jorge Dotto, dio detalles importantes para entender el por qué de alimentarse sanamente para evitar enfermedades crónicas derivadas de consumir productos ultraprocesados que causan la inflamación del intestino. Además, brindó su experiencia personal en el exterior y manifestó las cuestiones positivas y negativas de la alimentación personalizada, en diálogo con Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

¿Cómo se relaciona la mala alimentación con las enfermedades terminales?

Una cuestión, que no es opinión mía, es que hay múltiples factores que influyen en lo que vos dijiste de enfermedades crónicas. Los productos ultraprocesados, edulcorantes, gaseosas generan una inflamación en el intestino, donde está el 80% del sistema inmune, lo que causa una inflamación crónica pidiéndole al sistema que haga alguna función por el cual no está diseñado. Es uno de los factores de mayor riesgo para desarrollar sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otras cosas.

Todo esto nos hace pensar en cómo podríamos modificar algunos hábitos y mejorar cada vez más la expectativa de vida a nivel individual y de la sociedad.

¿Cuál es la importancia de personalizar la alimentación?

El concepto es igual y vamos cada vez más hacia un mundo personalizado. La alimentación no es solamente el enfoque antiguo de las calorías y del peso, hoy entenderla quiere decir, a nivel personalizado, que entender que no todos usamos el mismo talle de zapatillas, un vestido pequeño, entre otras cosas. En el fondo, debe ir hacia un concepto más personalizado porque no a todas las personas nos caen bien las mismas cosas

Hay que pensar en disminuir la sintomatología y el riesgo de enfermedad para evitar llegar al medicamento.

¿Se podría decir que la genética es la madre de todas las revoluciones médicas que se vayan a producir?

Si. Porque es algo que se va profundizando cada vez más en el entendimiento y la información. La genética es la información nuestra como especie, por lo tanto, no solo tenemos información de nuestra mamá y papá, también de nuestros antepasados

Hay una evidencia contundente que evidencia que la genética ayudó a la transición, desde el diagnóstico que era covid porque se descubrió el genoma de ese microorganismo. No hay duda de que las vacunas ocurrieron en la posibilidad del desarrollo por todo este tipo de información que llevó a que hoy la pandemia esté llegando a su fin, si bien no está dicho oficialmente.

¿Cómo influyó la pandemia en la mala alimentación?

Hay personas que por factores emocionales, estrés, miedo, angustia, entre otras, generaron un peor hábito alimentario. Lo emocional causa un estímulo de consumir algo más rico, pero menos saludable. Después están las personas que estaban peor cuando arrancó la pandemia y decidieron alimentarse sanamente.

¿Vos recomendarías a la gente que haga un estudio de su propio código genético? ¿Resulta útil que se haga?

Nosotros podemos obtener el dato crudo y una persona que vive en Europa o Estados Unidos nos puede mandar ese código genético que se hicieron para un test ancestral para con esos datos hacer lo mismo que hacemos en Argentina todos los días.

El mundo va hacia la información genética porque está comprobado que cuando uno le da recomendaciones a una persona y entiende por qué tiene que generar tal tipo de cambio de conducta, hay una mayor posibilidad de éxito porque uno entiende lo que pasa.

¿Qué te impulsó a volver a la Argentina? ¿Qué pensás que le podés decir a los que se quieren ir?

Me podría haber quedado en Estados Unidos, pero amo Argentina. Lo más importante de volver es que hoy formé mi familia. No hay lugar perfecto en el mundo. A las personas que quieren irse les digo que todo tiene sus pro y sus contra, y que no hay un lugar ideal. El trato humano es indispensable. Me gusta trabajar y estar acá.

Uno cuando vive en el exterior aprende, no solamente la formación profesional, sino que también lo humano para entender que es lo que está viviendo y pasando.

