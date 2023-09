Los Pumas y Max Verstappen triunfaron el fin de semana

El periodista deportivo, Román Iucht, informó los resultados de Los Pumas, que vencieron a Samoa en el Mundial de Rugby, y la victoria en Fórmula 1 de Max Verstappen, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ganaron Los Pumas.

Una victoria imprescindible ante Samoa. Fue 19-10 con una presencia multitudinaria de argentinos, más de 20.000 se hicieron presentes acompañando al conjunto nacional.

Una actuación irregular, se complicaron un encuentro que probablemente de tomar mejores decisiones hubieran podido resolver no menos 20' antes del cierre del mismo.

El try de Emiliano Boffelli les permitió comenzar el partido en ventaja, pero en el desarrollo del encuentro se volvieron a ver mala toma de decisiones, sobre todo, situaciones en las cuales daba la imagen de que los propios jugadores dentro de la cancha dudaban estando muy cerca ingoal rival entre patear a los palos, con la muy buena puntería que tiene Boffelli, y distanciarse en el resultado o como finalmente hicieron en un par de oportunidades de jugar las bola al line y, a partir de allí, buscar el try, algo que finalmente no pudieron encontrar.

Tuvo un partido flojo su medio scrum, Gonzalo Bertranou, y del apertura, Santiago Carreras, que son los que tienen que darle conducción, dinámica y marcar el ritmo de juego del equipo, pero lamentablemente no pasó en ninguno de los dos partidos. Por lo tanto, no sería descabellado más allá de que contra Chile, que es el próximo rival, es posible imaginar que haya chance de que Tomás Cubelli como medio scrum y Nicolás Sánchez como apertura puedan tener acción.

La realidad es que, hasta el momento, el equipo, en esas zonas del campo, no encontró respuestas pensando en el último compromiso ante Japón en donde se jugarán la clasificación para los cuartos y ni que hablar que en ese encuentro en el que la proyección viendo resultados podría aparecer en el horizonte Gales, que es un equipo que obligaría a Los Pumas a definitivamente a hacer algo completamente distinto a lo que hicieron en estos cotejos.

Frente a Samoa, era indispensable ganar para sacarse de encima el trauma de la derrota en el partido inaugural ante Inglaterra y así tener aspiraciones de clasificar.

¿Cuándo vuelven a jugar? Este sábado contra Chile, un rival débil y que pueda darle la chance a Michael Cheika, entrenador albiceleste, de realizar algunos cambios para no arriesgar algunos jugadores para ese partido decisivo contra Japón en el que Argentina se jugará el pase a los cuartos de final.

Fórmula 1

Ganó Max Verstappen el neerlandés que está a punto de conseguir el tricampeonato de pilotos.

Con su victoria le dio el sexto título a Red Bull, es un verdadero monólogo cuando Verstappen está muy bien. La semana pasada en Singapur falló la estrategia de su equipo y por eso se cortó la racha de 10 victorias consecutivas de Verstappen, pero esta vez las cosas salieron de acuerdo a la estrategia de carrera pensada. Entonces, el piloto no tuvo rivales.

En la próxima jornada, puede llegar a consagrarse tricampeón. Es una cuestión de tiempo nada más.

La diferencia en cuanto a la máquina y conducción de él y del resto nos obliga a esperar que prontamente se decrete el tricampeonato para quien es el mejor piloto del planeta.

