Murió Johnny Allon a los 82 años

Fue pionero, a fines de los ‘70, en la difusión de los primeros videoclips, desde su histórico programa, “Johnny Allon Presenta”, que se emitía por el Canal 2 (hoy América TV), y en los últimos tiempos se lo había visto por la pantalla de Canal 26.

Wanda Nara rompió en llanto en la televisión italiana | Modo Fontevecchia

También supo imponer su sello en discotecas como la mítica Skylab y otras tantas más.

Johnny se mostraba muy activo, hace poco había sido entrevistado y le habían consultado si pensaba en retirarse, a lo que respondió: “Gracias a Dios tengo 82 años, estoy entero, no tengo nada de nada. Me hago estudios cada 6 meses y no me sale nada. ¡Y estoy vivo! Casi nadie lo entiende, y mi mujer menos”.

El 16 de agosto de 1977 murió Elvis Presley, el Rey del rock | Radio Perfil

Admirador de Glenn Miller, Elvis Presley y Bill Halley, supo armar, con algunos compañeros del colegio secundario, una banda de covers, y así comenzó su relación indestructible con la música.

Este domingo había compartido un reel en su cuenta de Instagram promocionando su programa, seguramente, sin siquiera sospechar que sería el último.

FM JL