Novedades en el mercado de pases

Racing e Independiente de Avellaneda ya tienen los suyos, y el conjunto de Liniers, Vélez Sarsfield espera el retorno de un jugador clave. Román Iucht contó todas las novedades del mercado de pases en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Históricamente esta época del año es donde se abre el mercado de pases. El problema más grave ante todo esto es que no hay plata, una frase por estos momentos conocida. Hay que apelar al ingenio, hay que utilizar las herramientas que pueden estar a mano para de esa forma algunos equipos poder contratar futbolistas. Hablamos de un deporte colectivo cada uno ocupa un rol pero qué es lo que siempre se cotiza qué es lo que todos los equipos quieren goles por lo tanto lo que se busca son goleadores.

Por el lado de la Academia el equipo que dirigirá en su tercer ciclo como entrenador es Gustavo Costas. Ayer se oficializó la llegada de Adrián “Maravilla” Martínez, un alarde de creatividad que tiene siempre el fútbol con los apodos. Lo concreto más allá de estas cuestiones, es que Racing quiere que el delantero de 31 años convierta goles. Tuvo una gran temporada vistiendo la camiseta de Instituto de Córdoba donde jugó 41 partidos y convirtió 18 goles. Llega con el pase en su poder y Racing le pagará 2 millones de dólares para poder quedarse con la ficha y disponer del delantero por los próximos 3 años.

Racing ya tiene DT: Gustavo Costas vuelve al club | Modo Fontevecchia

Esto viene a confirmar varias cosas: la primera es que Costas definitivamente entendía que Maxi Romero no iba a ser su centro delantero. Fue un jugador muy sostenido y tuvo muchas controversias con el hincha de Racing. Entonces, la posibilidad de buscar un número 9 en el abanico de opciones ponía a “Maravilla” Martínez como uno de los más importantes en el radar del entrenador. La otra consecuencia para el diseño de equipo es que para el entrenador Roger Martínez no es 9. Costas tiene la idea de que sea un delantero que acompañe al nuevo, incluso que pueda jugar algo más retrasado detrás del nueve con un dibujo en el cual haya un solo delantero y varios jugadores que lleguen por detrás.

Adrián Martínez festejando su gol en Instituto de Córdoba.

El que también tiene su delantero el que también tiene su nueve es Carlos Tévez. Uno de los cuatro refuerzos es el paraguayo, Gabriel Ávalos. Otro de los muy buenos centroatacantes de la última temporada, en este caso vistiendo la camiseta Argentinos Juniors y sobre todo en los tiempos de Gabriel Milito como técnico. Firmó ayer y se sumó a la pretemporada, va a tratar de convertir o de replicar con la camiseta del Rojo algo parecido a lo que pudo hacer en La Paternal.

Gabriel Ávalos se convirtió en el primer refuerzo de Independiente | 442

Ávalos, de dilatada trayectoria, tiene 33 años y lo recuerda la gente del fútbol del ascenso porque en algún momento vistió la camiseta de Chicago, la de Comunicaciones. Incluso, con Patronato de Paraná muchos recuerdan una inolvidable jornada en la que en el estadio Monumental le marcó tres goles a River en el día más importante de su carrera hasta que desembarcó en Argentinos Juniors. Allí, con Milito, no solo mejoró su juego sino que siguió incorporando herramientas a su juego para transformarse en uno de los mejores nueves del fútbol argentino.

Ávalos festejando su primer gol con la camiseta de Argentinos Juniors.

El último no tiene que ver con goles, pero sí tiene que ver con su retorno. Ricardo Centurión, el delantero, se reincorpora y vuelve a Vélez. Ayer estuvo realizando algunos ejercicios de lo que sería su nueva revisión médica; el equipo del barrio de Liniers confía en él por vez número mil.

Sorpresa en Vélez: Ricardo Centurión fue citado para entrenar junto al plantel profesional | 442

Centurión tuvo un arranque en el que apareció en la primera división de la Argentina con características notables vistiendo la camiseta de Racing. Fue parte del Racing campeón con Diego Cocca en el año 2014, en aquel torneo en el que Racing peleó mano a mano el título con el River de Gallardo y se terminó imponiendo en el final.

Después, cuenta con un currículum que tiene muchos equipos, algunos de mucho nombre, y muchas oportunidades desperdiciadas. Pasó por el Génova en el fútbol italiano, vistió la camiseta del San Pablo, tuvo un paso por Boca. Luego lo compró Vélez y fue cedido durante un tiempo a San Lorenzo. Por último, estuvo en Barracas Central. En ninguno de estos lugares por sus problemas personales y por sus adicciones, pudo desplegar todo su potencial futbolístico. El 16 de abril jugó su último partido con la camiseta de Barracas y el 1 de diciembre fue detenido en su auto y se confirmó que había hecho uso de estupefacientes.

Centurión, haciendo la pruebas médicas para su retorno al fútbol.

Veremos si Centurión cambia y no solo recupera su memoria como profesional si no también, lo más importante, logra recuperarse como persona. Vélez busca ese desafío y Gustavo Quinteros, el nuevo técnico de Liniers, intentará tenerlo. Por supuesto, todo terminará dependiendo del propio centurión decía no hay plata

