La vida de Boca en los últimos días se dividió y, en algún punto, quedó condicionada entre lo real y lo legal.

Lo legal condiciona a lo primero. Algunos deseos, algunas intenciones quedaron, sino truncas, al menos dilatadas por cuestiones de la mano del papeleo y lo burocrático. Era la intención del "Mundo Boca" desarrollar el pasado 3 de diciembre en las elecciones y aparecieron cuestiones legales, descubrieron detalles que iban de la mano de la vía judicial, y todos sabemos que la elección se postergó y se desarrolló recién el domingo 17.

Desde lo legal, también todavía se ve algo trabada la llegada de Diego Martínez. El desembarco del nuevo técnico aún no logró desvincularse de Huracán. Entre lo real y lo legal, Boca vive por estas horas pensando en 2024.

Por lo pronto, la elección se desarrolló, Juan Román Riquelme ganó de manera contundente ante la fórmula que proponían Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Hoy, a las siete de la tarde, el máximo ídolo de la historia moderna, al menos de la vida Xeneize, se va a asumir con el nuevo presidente del club. A partir de allí, se presentará al resto de los integrantes de la comisión directiva y se designarán los cargos.

Con dos grandes ejes en lo que tiene que ver con el manejo del club: por un lado, el eminentemente futbolístico con la llegada de Martínez, se busca un entrenador que le permita a Boca tener una identidad clara de juego y, al mismo tiempo, lograr que el equipo juegue la mayor cantidad de minutos posible, la mayor cantidad de partidos posibles, en un nivel acorde a lo que Boca tiene, al menos en el fútbol local. Con una cantidad y calidad de plantel muy superior a la media, solo comparable con River, y en todo caso, si se quiere agregar un tercer equipo, a Racing.

Por otro lado, el gran eje de los próximos cuatro años de gestión para el nuevo presidente de Boca será hacer algo con la Bombonera, o el proyecto "Esloveno Plus", o algún otro que surja de manera desconocida. Si alguien tiene una receta clara que hable con los frentistas de la calle Del Valle Iberlucea para llegar a algún arreglo y poder extender esa verdadera imagen fantástica que tiene el fútbol argentino, como es la Bombonera, ese templo del urbanismo, pero al mismo tiempo de las costumbres del barrio y poder extender su capacidad a por lo menos 30 o 35 mil personas más y que tenga en total 80.000. Que la Bombonera ha colapsado no es ninguna novedad, y que la cantidad de socios adherentes que se han sumado en los últimos 7 u 8 años tampoco. Está puesto de manifiesto que el estadio definitivamente ha quedado obsoleto, no solo desde lo estructural sino también en cuanto al aforo para la gran cantidad de hinchas que desean estar alguna vez viendo a su equipo.

Del otro lado, desde lo futbolístico, lo real es que Diego Martínez será el técnico de Boca; ayer fue presentado y en las próximas horas seguramente podrá firmar su contrato para iniciar la pretemporada en los días venideros. Pero está lo legal, y nos indica, según declaraciones del presidente de Huracán, lejos ya de cualquier eufemismo y con los tapones de punta (como se dice en el ámbito futbolero), que Diego Martínez todavía no ha terminado de rescindir su contrato.

Hay algunas cuestiones formales, que también incluyen una indemnización por parte del exjugador y su entorno hacia el club, que aún no se han formalizado. Por lo tanto, y más allá de lo que todos sabemos -que Martínez será el técnico de Boca-, hay una serie de elementos de pasos procesales, judiciales y legales que todavía no se han concluido con la prolijidad del caso, para que Boca pueda definitivamente, de una vez por todas, anunciar y presentar a Diego Martínez como el nuevo técnico Xeneize.

Al mismo tiempo, hay una noticia que surgió ayer y que sacudió al mundo Boca: su capitán se podría ir al Inter de Miami. Se comunicaron Gerardo Martino, el entrenador, y Leo Messi, la gran figura, con Marcos Rojo. La intención es contar pronto con él, aunque tenga contrato con Boca por una temporada y media más. Rojo ha escuchado la oferta. En todo caso, seguramente se sentará a pensar con su familia y entorno cuál es la decisión que tomará.

Esto contrasta con lo ocurrido con Luis Suárez, quien llegó al Inter de Miami para jugar al lado de Leo Messi ya en la próxima temporada, con el pase en su poder. En este caso, el conjunto estadounidense tendría que negociar directamente con Boca. Si la intención del jugador es partir, y la oferta resulta seductora, Boca perderá a uno de sus máximos referentes de los últimos años. Naturalmente, tendrán que salir a buscar un defensor importante en esa saga donde, a pesar de una verborragia muy particular y algunas expulsiones en partidos bisagra, Marcos Rojo se ha transformado claramente en el líder de la defensa.

