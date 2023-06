Siguen las negociaciones para mantener congelados los precios hasta las PASO, firma mediante de un nuevo acuerdo entre el Gobierno con varios sectores. En ese sentido la Secretaría de Comercio modificó las condiciones de los diversos acuerdos, dentro del programa “Precios Justos”, que había cerrado con distintos rubros en marzo de este año.

La medida fue tomada con el objetivo de brindar un plan de contención ante una posible disparada en los índices de inflación. Para buscar poner paños fríos a la escalada inflacionaria, el equipo económico liderado por el ministro Sergio Massa, va tras mantener el congelamiento de precios previamente pactado con distintos sectores, por lo menos hasta mediados de agosto.

Así, con poco margen de maniobra: con una inflación que no para de crecer, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la escasez de divisas y la amplia brecha cambiaria, el Gobierno busca la forma de llegar a las PASO con algo de aliento. En ese marco, se negocia desde hace semanas, el congelamiento durante 60 días para ciertos productos como celulares, motos, zapatillas y artículos de línea blanca.

En ese contexto, la Secretaría de Comercio anunciaría en los próximos días la medida. En concreto, se apuntará a sectores con stock en base a que sus importaciones registraron un crecimiento superior al 20%.

El sector empresario advertido sobre las importaciones

Por su parte, el sector empresario destacó que no tuvo demasiado margen de decisión ni opción: deben aceptar la firma de los nuevos acuerdos. En concreto, los representantes de distintos rubros dentro del sector empresario señalaron que fue el mismo secretario de Comercio, Matías Tombolini, quien les hizo un planteo directo: acatar y firmar el convenio o arriesgarse a no obtener aprobación para ninguna solicitud de importaciones (SIRAs) hasta fin de año.

Según refirieron los empresarios de distintos sectores de la industria, tanto productores como comercializadores, recibieron la advertencia directa, sin filtros, por parte de Tombolini en las distintas reuniones mantenidas en su despacho durante los últimos quince días.

La modificación que causó molestia

La principal modificación que causó no sólo asombro sino también molestia en el empresariado fue el congelamiento retroactivo. En ese sentido, el Gobierno busca implementar una renovación de los acuerdos firmados en el marco del plan “Precios Justos”, manteniendo los mismos rubros y sectores, pero con una modificación, cuanto menos llamativa.

De hecho, la nueva medida pretende congelar los precios de los productos comercializados desde fines de mayo, lo que implica un efecto retroactivo, hasta mediados de agosto, es decir ya terminadas las PASO.

Si bien las negociaciones llevan varias semanas, las gestiones se aceleraron desde el anuncio oficial de la candidatura presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa, elegido por consenso por Unión por la Patria.

Por un aumento en la importación de insumos

Fuentes del Gobierno, cercanas a Tombolini, señalaron: “Estamos acordando con los fabricantes de celulares, indumentaria, calzado deportivo, electrodomésticos, motos y bicicletas que mantengan los precios congelados hasta 15 de agosto. Se tomó esta decisión teniendo en cuenta que se observó un aumento de hasta el 20% en la aprobación de las importaciones de insumos desde febrero en estos sectores, con dólares a cotización oficial, por lo que consideramos que están con capacidad para sostener sus precios hasta agosto”.

A su vez, explicaron en detalle que “se están firmando en estos días los respectivos acuerdos y ya no son para una lista de productos puntuales, sino para todos los que comercializa cada empresa que se adhiere”.

Por lo cual, las empresas estarán obligadas a mantener los precios vigentes al 31 de mayo, y quienes hayan aplicado aumentos este mes deberán reajustarlos. También refirieron que las empresas podrían asumir dicho compromiso porque se trata de sectores que no sufrieron el impacto de la sequía y de firmas que actualmente tienen stock. “El aumento hasta mediados de agosto será cero”, dijeron.

“El que no quiere no entra”

“Es un acuerdo voluntario. El que no quiere, no entra”, sería la frase que aseguran fuentes oficiales que se le dijo a los empresarios. Sin embargo, representantes del sector afirman que Tombolini no dio rodeos al advertirles que si no acompañaban la medida adhiriendo al congelamiento con la firma de los nuevos acuerdos, no tendrían aprobaciones de SIRAs por los próximos meses.

De este modo, queda dibujado un panorama desigual en el cual las empresas son “forzadas” a un acuerdo involuntario, por temor a no obtener las autorizaciones para el ingreso de insumos del exterior, lo que se traduciría en tener que frenar la producción.

Rubro Indumentaria y Calzado deportivo

Representantes del rubro Indumentaria, aseguraron que “El acuerdo se prorrogó, manu militari (por la fuerza). Tombolini nos pidió que el acuerdo llegue hasta fin de agosto”.

Por su parte, empresarios del rubro calzado deportivo dijeron: “Nos habían convocado para renovar el programa, que desde marzo consistía en que un grupo de productos subía sólo al 3,2% mensual, pero el secretario planteó el congelamiento hasta mediados de agosto. Planteó que necesitaba que acompañemos y que el que no lo hiciera, no tendría aprobaciones de SIRA”.

Rubro electrónica

Por su parte, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), también refirió sobre las advertencias en cuanto a los permisos de importación. “Es una solicitud un poco extorsiva. ¿Cuál es el margen para discutir y decirle que no”, se preguntaron. Todas empresas cautivas y dependientes, de los insumos importados para sostener su producción.

Rubro línea blanca y celulares

Dentro del rubro línea blanca y celulares, el acuerdo firmado en marzo de este año también contemplaba un listado de productos con precios que subirían al 3,2% mensual, mientras el resto seguiría el ritmo inflacionario. En ese marco, los de alta gama quedaban fuera del programa. No obstante, desde la modificación el congelamiento abarcaría a todos los productos.

Rubro motos

En este caso la situación descripta por los empresarios es la misma. En este sector el acuerdo previo era: las empresas ofrecían uno o dos modelos a precio congelado y otros bajo la pauta del 3,2% de suba mensual. Quedaban fuera del acuerdo los de alta gama y dentro cerca de 40 modelos. A partir de ahora quedarán todos incluidos.

