Ramón Lanús: “San Isidro puede seguir creciendo pero le hacía falta un cambio”

El intendente electo de San Isidro, Ramón Lanús, reafirmó su voto a Javier Milei y aseguró que, tanto en Argentina como en San Isidro, “hace falta un cambio”. “No puedo entender la continuidad de un gobierno que ha fracasado en todos los factores”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ramón Lanús es el intendente electo de San Isidro, fue titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado durante la presidencia de Mauricio Macri y ocupó cargos en la gestión porteña cuando Macri fue jefe de Gobierno.

Contanos tu visión respecto del debate entre Milei y Massa. ¿Coincide con las versiones que dan como ganador a Massa? ¿Cree que va a influir en los resultados?

Desde una visión muy personal, yo estaba entristecido. Lo vi con mis hijos, si no hubiese estado con ellos apagaba la televisión. Soy de los que encara este proceso electoral sin la ilusión de votar a alguien que pueda ser una transformación en la Argentina, no está ninguna de las opciones que considero que podrían ser las mejores para el país.

Hay que votar por alguno de los dos, yo ya dije para quién era mi voto, pero no es que de repente me volví “mileista”, sino que considero que hace falta un cambio en Argentina.

No puedo entender la continuidad de un gobierno que ha fracasado en todos los factores, donde la inflación alcanzó a 140%, donde la pobreza y la inseguridad no dejan de aumentar, donde vemos el deterioro que sufre la educación pública y en donde el Ministro de economía, que hoy es una especie de presidente, pueda continuar con el gobierno. He dicho que voy a votar a Javier Milei porque en Argentina hace falta un cambio.

Respecto al debate, mi sensación es que los que más vemos esas cosas somos los que ya tenemos una decisión tomada. La pregunta es cuánta de la gente que tiene dudas de votar a uno o al otro, o de no votar, vieron el debate. O cuántos lo vieron y ahora tienen más dudas. Me parece que es difícil saber el impacto del debate.

Si llegase a perder Milei, ¿cómo crees que se reconstruye Juntos por el Cambio? Por un lado, hay 10 gobernadores, por otro lado, una enorme cantidad de legisladores, pero parece haber una división entre aquellos que podrían hacer una alianza con LLA y otros con el PRO o el radicalismo. Supongo que, en el caso de que Milei gane, JxC se ordenaría un poco más alrededor de la figura de Macri y Bullrich. ¿Creés que será así?

Te diría lo que voy a tratar de hacer yo: voy a trabajar por la continuidad de Juntos por el Cambio.

Cuando uno mira lo que pasa en otros países de Latinoamérica, una de las cosas buenas de Argentina es que hay una coalición como Juntos por el Cambio, que tiene matices y a veces diferencias, pero que venía sacando cerca de 40 puntos, aunque este año obrtuvo un menor resultado.

Creo que, cuando la oposición se divide, genera oportunidad para que los oficialismos continúen en el poder, por eso voy a trabajar en la continuidad de JxC, para que todos los que formamos parte lo sigamos haciendo.

Te toca ser intendente de un partido icónico después de decenas de años gobernado por el mismo signo político. El distrito considerado con más alto poder adquisitivo de la provincia de Buenos Aires. Me imagino que, siendo una persona joven, te deben atravesar emociones de todo tipo…

La primera sensación es la satisfacción. Hace muchos años que estoy trabajando, porque en San Isidro hace falta un cambio, una mirada distinta.

Estoy a menos de un mes de empezar a honrar la confianza de todos los vecinos que me votaron para ejercer como intendente de San isidro. Con un desafío, sabiendo que San Isidro puede seguir creciendo pero le hacía falta un cambio, ya que es un municipio que está razonablemente bien manejado, entonces la vara está más alta que en otros municipios También está el ejemplo de Vicente López en su momento con Enrique “Japonés” García y hoy con Soledad Martínez.

No tengo duda que hay modelos de gestión de municipios similares, con condiciones y oportunidades que tiene San Isidro, que están en otro nivel, en el que yo creo que tiene que estar San Isidro. Voy a aspirar a ser de los mejores en cada uno de los sectores.

