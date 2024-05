Roberto García Moritán: "El sector privado creía que no había un mañana"

Roberto García Moritán demostró su preocupación por la inflación y contó medidas de apoyo por parte de la Ciudad a las PyMes, como programas de ayuda y acompañamiento en el plano administrativo. Además, planteó la importancia de resolver la microeconomía principalmente. “La pyme para mí es la gran respuesta a la salida de los problemas que tenemos muchos”, aseveró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Roberto García Moritán es ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Fue legislador porteño en 2021, y precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad.

Ayer, se dio a conocer el índice de inflación de la Ciudad que se posicionó a la vera de los dos dígitos, 9,8%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Me gustaría una visión, más política, de cómo imaginas la posibilidad de fusión, competencia o alianza estratégica entre el PRO y La Libertad Avanza, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires.

Me parece que falta mucho para esto, para lo que planteas. Creo que hoy por hoy la Argentina está atravesando un momento complejo, con una oportunidad quizás de resolver problemas que van a afectar al desarrollo natural y en lo que me concierne directamente en el universo del sector privado, que es el gran generador de riqueza, atento a lo que resuelva el Senado.

La Ley Bases será un factor determinante para que terminemos con parte de esta burocracia absurda e imposible, que hace y complejiza las inversiones en la ciudad, el exceso de impuestos que hace que nos pongan un pie en la cabeza y una legislación antigua, laboral y vieja, que nos prohíbe contratar en condiciones competitivas y además con posibilidades de dar progreso a una sociedad que necesita trabajar de forma urgente.

Pensar en qué va a pasar mañana, me cuesta un poco resolverlo, teniendo tantas prioridades para resolver hoy.

Independientemente de los escenarios, ¿crees que el PRO debe mantener una identidad propia?

Bueno, habría que preguntarle a un dirigente del PRO. Yo soy el dirigente de Republicanos Unidos, que es un partido nuevo, tiene solamente dos competencias en su haber. Hiciste en la introducción, un poco el relato de lo que fue mi participación en política. Fui legislador en 2021, competimos en una interna dentro de Juntos por el Cambio, y fui candidato a jefe de gobierno, y lo hicimos con Republicanos Unidos, y es el universo que yo represento. El PRO seguro resolverá sus cuestiones a través de sus representantes.

Patricia Bullrich adelantó medidas para las cárceles y pidió que el PRO acompañe a Milei | Perfil

Entiendo, pero me parece que hay una cercanía ideológica entre el PRO y el partido que representas, y distinta es la situación de la Coalición Cívica y de parte de los radicales. ¿O me equivoco?

Coincido totalmente, hay una cercanía tanto con Mauricio como con Jorge Macri. De hecho, integro el gabinete de Jorge, tengo orgullo y tenemos algunos puntos de encuentro que hacen que trabajemos cómodamente y focalizamos esencialmente en esos aspectos.

Ahora, si me preguntás cuál va a ser la estrategia de lineamiento dentro, en relación al Gobierno nacional, te digo que es una conversación que hoy, en estos tiempos y con estas prioridades, me resulta ajena.

Alejandro Gomel: ¿Cómo está repercutiendo la crisis económica nacional en la Ciudad de Buenos Aires?

A la ciudad no le es ajena la coyuntura y las complejidades del momento económico y político que está viviendo la Argentina. Y si bien tenemos otro tipo de preocupaciones, nosotros vemos con optimismo que el sector privado entienda que hay perspectivas de un futuro, que se puede en algún momento resolver cuestiones que traban la economía y que le impiden desenvolverse con naturalidad.

Hay una desaceleración importante en lo que es el costo de alimentos, que sí hay un crecimiento en lo que tiene que ver con vivienda, agua, electricidad, combustibles, y esa es la razón todavía que explica la importancia del volumen de la inflación, preocupante la inflación. Tenemos ya un interanual de 72.6%, con lo cual es un número todavía que incomoda, pero la proyección es de desaceleración. Se está desacelerando la inflación y esto nos mantiene en el ánimo positivo.

“Cuando se conozca el IPC, la inflación interanual va a dar mucho más alta”, señaló el editor de la Revista Noticias | Canal E

AG: En cuanto a los restaurantes, hay una baja considerable y muchas quejas. ¿Hay alguna política pensada desde la ciudad para este sector?

Sí, es verdad que hay una caída en el sector, y específicamente en la gastronomía está en el orden del 32%. Cayó 32% de consumo en los restaurantes, subió el 7% de demanda de delivery, con lo cual hay una conversión del tipo de consumo también.

Y sí, desde la ciudad estamos haciendo diferentes ejercicios que colaboran con el sector. Incluso tenemos un programa de ayuda PYME donde especialistas en cuestiones referidas a comunicación, administración interna, costos y ayuda en lo que tiene que ver con todo lo que es el esfuerzo administrativo de una PYME, está dando servicios de contención, de acompañamiento también, pero de búsqueda de puntos de eficiencia que permiten en estos momentos tan difíciles llevar adelante las complejidades de las crisis.

El Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad está muy cerca de las PYMES, de hecho Jorge Macri nos ha pedido que estemos en la calle. Yo estoy todas las mañanas en el Ministerio y por las tardes recorriendo todos los días la calle, caminando, conversando con PYMES, no solamente de la gastronomía sino también otras industrias, y notamos que hay una preocupación, pero hay algo que es interesante también ver desde el sector privado.

El sector privado hacía muchos años que creía que no había un mañana, que todo lo que pasaba en la Argentina era siempre con perspectiva de un futuro mucho peor, y sin embargo ahora, a pesar del pésimo momento que está viviendo la PYME, el sector privado, las perspectivas son de que en algún momento la Argentina salga adelante.

Por primera vez, después de muchísimo tiempo, la sensación es, quizás mañana hay una Argentina mejor, y eso siempre mantiene el ánimo arriba a pesar del momento difícil.

Por la recesión y el fin de la obra pública, se desplomaron la industria y la construcción en marzo | Perfil

Paralización de la obra pública por decisión del Gobierno Nacional

Fernando Meaños: En cuanto a la paralización de la obra pública, multiplicadora de la actividad, el Gobierno tiene un criterio de suspenderla por completo. ¿Qué ocurre en la Ciudad en ese sentido y qué impacto tiene en la actividad económica de la ciudad el hecho de que no haya obra pública a nivel nacional?

Bueno, por supuesto, lo que tiene que ver con el mundo de la construcción ha generado el año pasado más de 450 mil puestos de trabajo. Imagínense que es un agente económico determinante del crecimiento de un país.

Ahora, yo creo que resuelta la macro, ordenado y generado los criterios de estabilización, con la Ley Bases, con una legislación que te permita contratar regulando la economía, bajando el costo burocrático, bajando los impuestos y generando las condiciones, el sector privado tendrá la posibilidad de resolver este crecimiento a través de la obra pública, que se pueda convertir quizás el día de mañana en proyectos más público-privados, que me parece que es el ánimo y el espíritu más focalizado, por lo menos lo que estoy entendiendo, de lo que viene de la gestión de la ciudad.

FM: En ese sentido, ¿el foco está puesto en solucionar la macro? Es decir, que la reactivación venga gracias a que la macro es mejor, más que en dictar políticas directas o planes concretos sectoriales para cada una de las actividades. ¿El criterio es que la macro va a generar que la micro mejore?

Ese es el criterio de las políticas nacionales. Nosotros en la ciudad, y por lo pronto en este Ministerio, estamos convencidos que la micro puede hacer una enorme colaboración con la macro, yo creo que la micro puede ordenar la macro. Con lo cual no estoy alineado del todo con esa idea, si trabajando cerca con aquellos que son a fin de cuentas el motor productivo de la Argentina. La pyme para mí es la gran respuesta a la salida de los problemas que tenemos muchos.

No sé si la línea esa es la ordenadora, yo en lo particular creo que la PyME, no solamente por los valores que representa, el espíritu de lucha y la resiliencia, sino por su enorme capacidad. A pesar de todos los palos en la rueda que le ha puesto el Estado siempre y como ha logrado resolver sus problemas, va a ser el gran generador de la recuperación de la Argentina.

MB FM