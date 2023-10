Rocío Alconada Alfonsín, integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, afirmó que si su abuelo hubiese estado vivo, el radicalismo no hubiera pactado con Macri en 2015. “Él decía ‘el límite es Macri’”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué es ser la nieta de un prócer como Raúl Alfonsín?

Por un lado, se siente lo mismo que sentirá cualquiera por su abuelo. Por otro lado, se siente mucho dolor y a veces impotencia. Siempre me incomoda esa pregunta, pero hoy, te diría que es bueno poder responder.

A veces es difícil disociar a mi abuelo del personaje público. Por ahí la gente tendría que tratar de entender que ese personaje público es un ser humano también. Entonces, cuando se lo ataca, hay gente alrededor que sufre.

¿Te duele cuando lo escuchás a Milei?

Sí, por supuesto. Cuando escucho a Milei me duele, pero lo pongo en contexto del personaje que lo dice y me da pena por Milei lo que dice de Raúl Alfonsín.

Pero más me duele cuando personas supuestamente razonables, o algunas que hasta nos tienen cariño, tratan, en una especie de inquisición del 2023, de convencernos de que tenemos que votar a una persona que nos denosta de esa manera.

Eso sí que me duele y me lleva a reflexionar por qué nos piden esta locura. Quién creería que podemos votar a alguien que habla así de tu hijo, de tu hermano, qué futuro puede traer para el país. Y por qué hay un grupo de personas convirtiéndose en una especie de inquisición, que parece que te vienen a pintar la casa de amarillo si no votás por tal.

¿Plantean que votar por Massa sería como votar por el diablo?

O no votar. Porque ahora han descubierto que si uno no vota es un traidor. La Argentina tiene una larga historia de abstenciones políticas, yo les diría que lean. Que lean sobre la abstención revolucionaria, o la abstención del peronismo en la época de Illia, ¿cómo que no votar es de tibio?

Decir “yo voto en blanco” también es un mensaje. Es decir “no me gusta este y no me gusta el otro, y no voy a ser parte de ninguno de esas dos cosas”.

Lo que vos planteás es un dilema ontológico, porque alguien te podría plantear que hay grados de mal y votar en blanco, a pesar de ser un mensaje a quien sea luego presidente, es neutro en cuanto a la definición, finalmente. Es válido, pero a la vez es un dilema que no tiene solución.

Es así. Yo creo que todos tenemos esa disyuntiva. Lo que me duele es que algunos se crean, no sólo que tienen la solución, sino que tienen derecho a perseguir a los que dudamos. Yo creo que es mucho más inteligente dudar que creer que tenemos la solución.

No recuerdo que alguien crea que puede, en el trabajo, acosar a las personas que piensan distinto, a mí no me había pasado.

Ayer dijiste que si Alfonsín hubiese estado vivo en 2015, el radicalismo no hubiera hecho el acuerdo con Macri…

Yo creo que no, honestamente lo creo.

Aunque no me gusta poner palabras en nombre de Alfonsín, porque se van sacando de contexto. Raúl Alfonsín, como toda persona inteligente y buen político, actuaba según las circunstancias.

Él decía “el límite es Macri”, pienso sinceramente que si estaba hubiera sido distinto, porque él hubiese pensando en una alianza amplia, no una en la que el radicalismo quede casi como empleado, para garantizar la elección a Macri y nada más. Además, con la capacidad y llegada que tenía en el radicalismo, hubiéramos ganado.

Es imposible saberlo, pero es lo que yo pienso.

