Sebastián Schimmel: "Se trabajó para que la elección en CABA sea ágil, pero los resultados de PBA se van a demorar"

Sebastián Schimmel explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), los detalles de la organización de los comicios, la diferencia entre voto blanco y nulo, y las aracterísticas que tendrá el relevamiento de los resultados a partir del horario de cierre de las mesas de votación a als 18hs. "Como habrá una boleta electrónica y otra en papel, la atención está puesta en el tiempo que le insume a cada votante estar en el cuarto oscuro", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Una de las palabras que se han escuchado bastante estas semanas es “desafectación”. ¿Qué expectativas tienen ustedes al respecto de la cantidad de personas que vayan a votar? ¿Se mantendrá la tendencia en las PASO de que vaya un 3% menos de lo que luego vayan a la elección general?

Está habiendo una tendencia, que se ve en las elecciones provinciales, a una participación un poco menor a lo que fue históricamente en nuestro país.

Para estas PASO relativizamos cómo se va a manifestar esa tendencia a la baja, que es regional, lo están pasando todas las democracias latinoamericanas. Sabemos que en las primarias hay un 3% de participación menos que en la general, pero dirime candidaturas presidenciales y convoca más por ese motivo. El argentino, normalmente, quiere hacerse oír a través del voto. Además, se dirimen candidaturas muy significativas en dos de los distritos más importantes, como la Provincia y CABA.

Rebelión Popular y Votemos Luchar, las agrupaciones que marcharon al Obelisco y que llaman a no votar

Es la mayor cantidad de precandidatos presidenciales de la historia y al mismo tiempo, en la Ciudad se da la particularidad de que convivan el voto en papel y el electrónico. Todo esto puede hacer sospechar que habrá demoras en el conteo definitivo. ¿Ustedes tienen esa misma hipótesis o piensan que tiene los mecanismos de control informático para mantener, a pesar de las circunstancias, los mismos horarios de siempre?

Voy a diferenciar tres situaciones distintas: en todas las provincias que ya tuvieron elecciones no habrá mayores contratiempos, a pesar de estas 27 candidaturas presidenciales que son récord histórico desde la recuperación de la democracia.

Una segunda situación novedosa es la de las elecciones concurrentes en la Ciudad. Cada porteño votará, en papel, los candidatos nacionales, y luego, mediante la boleta electrónica, a los postulantes locales. Para la autoridad de mesa, esto no debería significar una mayor demora.

La atención está puesta en el tiempo que le insume a cada votante estar en el cuarto oscuro. Para agilizar eso es que se trabajó con las autoridades de mesa, pese a que el elector tiene que pasar por una especie de sistema de postas para depositar los dos votos en 2 urnas diferentes pero en una misma mesa.

Voto electrónico

Al respecto de los horarios del resultado, hay que tener en cuenta la situación de la Provincia, que tiene simultaneidad de elecciones, es decir, que elige sus cargos municipales y provinciales en la misma fecha con el mismo sistema.

Esto lleva a que los electores encontrarán en el cuarto oscuro 8 tramos de boletas de 92 centímetros de extensión con 8 categorías. Y, a su vez, en casi todas las categorías récord de oferta electoral. Por eso, esto generará un complejo recuento de mesa que llevará tiempo, y más teniendo en cuenta que tienen que confeccionar un acta de escrutinio de 3 hojas.

De esta forma, los resultados de la Provincia se demorarán más que los del resto del país porque esa tarea de las autoridades de mesa insumirá mucho tiempo.

Los posibles horarios para conocer los resultados

¿A qué horarios conjetura que estarán disponibles los resultados para presidente, para jefe de Gobierno porteño y para gobernador bonaerense?

Antes quiero aclarar que el escrutinio provisorio del domingo no está a cargo de la Justicia Electoral, sino de la Dirección Nacional Electoral del Poder Ejecutivo. No obstante, como tiene mucha relevancia informativa y genera un estado de situación, históricamente se han puesto ciertas condiciones para garantizar la transparencia, la posibilidad de fiscalización de partidos políticos y que la información sea precisa para no generar ninguna clase de sesgo.

Lo que nos informan desde el Ejecutivo es que tratarán de difundir resultados luego de las 9 de la noche lo más tempranamente posible, más allá de que los resultados que estén disponibles tengan este sesgo territorial.

Ahora bien, ¿cuándo tendremos datos suficientes para generar una tendencia? En el caso de CABA, seguramente antes que en las otras dos categorías que mencionó Es que las otras dos categorías dependen necesariamente de la suma de una cantidad significativa de la Provincia, que tiene más del 37% del padrón electoral.

Escrutinio provisorio de las PASO 2023: anticipan que los resultados de CABA y provincia van a demorarse

¿Lo que usted dice es que la lentitud en la Provincia va a reflejar la lentitud a nivel nacional, porque casi el 40% de los votos vienen de allí?

Exactamente. Tendremos muchos datos de un montón de provincias, pero tenemos que ser cautos sobre proyectar estos resultados presidenciales que estén dados a un determinado horario cuando se publiquen. Hay que prestarle atención a qué porcentaje de carga hay de Provincia, de Ciudad y de Entre Ríos, que tienen simultaneidad. Cuando los porcentajes de cargas tengan una cuota alta de todos los distritos recién ahí se tendrá una tendencia, y esto no será antes de las 11 de la noche.

Respecto de los porteños y la duración del voto con este sistema doble, sumada a una promedio de participación un poco más alto que en la media nacional, ¿hay posibilidades de que, a la hora límite de votar, haya gente que aún no pudo sufragar?

La posibilidad hipotética existe siempre. De hecho, el Código Electoral prevé una solución para esto: todos los que están aguardando antes de las 6 de la tarde, tienen derecho a votar.

Voto en blanco, nulo e impugnado: cuáles son sus diferencias

En gran medida, depende del éxito de las autoridades de mesa para generar una buena dinámica en su propia mesa. Se ha cronometrado el tiempo de votación, si bien es cierto que el tiempo individual de cada elector demora un poco más. En cada mesa hay un padrón de 350 electores y el promedio es de 290 votantes, pero hay 600 minutos para votar, o sea, el tiempo es suficiente.

Cuándo se anula un voto

Nuria Am (NA): ¿Cuándo se anula un voto, sobre todo con el doble sistema de la Ciudad o teniendo en cuenta la extensión de las boletas en PBA?

El voto en papel tradicional se aplica para todas las categorías en PBA y para las nacionales en CABA. Dicho esto, hay varias circunstancias que llevan a la nulidad del sufragio: no se pueden poner dos opciones para la misma categoría. Por ejemplo, una persona corta boleta para elegir un candidato presidencial y pone otra boleta completa que también incluye un postulante a presidente, entonces esa categoría específica se anula mientras que las demás serán válidas.

Luego, hay anulaciones que son de carácter más voluntario, comparadas a las anteriores. Por ejemplo, rayar, romper o poner algún objeto aleatorio en la boleta.

¿Y si la personas no completa la totalidad de la votación?

Por ejemplo, en Provincia hay 8 categorías y decide cortar boleta porque conoce los candidatos a presidente y gobernador pero no vota en las otra categoría, allí será un voto válido y se computará como voto en blanco.

AO FM