Rebelión Popular y Votemos Luchar son las organizaciones que ayer realizaron la actividad en el Obelisco que terminó con la muerte de Facundo Morales. Se trata de dos agrupaciones de izquierda, pero no forman parte de ninguno de los partidos que se presentan en estas elecciones. Hablan de "falsa democracia" y llaman al pueblo a "no votar".

La convocatoria al Obelisco era un acto simbólico de protesta. Entre 150 y 200 personas se reunieron en la plazoleta del microcentro porteño con una urna gigante de alrededor de 30 metros que empapelaron con boletas de todos los partidos que se presentan en las PASO. Eduado Ibarra, uno de los referentes de Rebelión Popular, le explicó a perfil que la acción intentaba poner en evidencia "la falta de alternativas que tiene el pueblo en el mercado electoral".

Para los referentes de Rebelión Popular y Votemos Luchar no hay dudas: según ellos, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió y mató a Facundo Morales. Para el gobierno porteño, el dirigente falleció como consecuencia de un infarto.

Apenas sucedió el trágico episodio, los militantes comenzaron a hacer circular filmaciones propias del momento de su muerte. Ahora, convocados una vez más en el Obelisco, exigen que el Gobierno porteño muestre las cámaras de seguridad: "El acto había terminado. Cuando nos estábamos desmovilizando empezaron a reprimir. Actuaron sin mediar nada, no hubo fuego ni golpes a la Policía. Nosotros no necesitamos hacer ningún relato. ¿Por qué no muestran las cámaras? Porque se van a deschavar", agregó Ibarra.

Rebelión Popular nació como organización política en el 2018. Buena parte de sus dirigentes venían de romper con el Partido Comunista "por sus políticas alineadas al kirchnerismo y por profundas diferencias ideológicas", contó Ibarra, y se unieron con algunos militantes que se habían alejado de Quebracho.

Los primeros tiempos de Rebelión Popular coincidieron con el regreso de Morales a la Argentina, que venía de militar en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "Una vez que Facundo firma el acuerdo de paz allá, vuelve y se pliega al movimiento. Prácticamente el movimiento nació con él", relató el dirigente.

En las redes sociales de Rebelión Popular se puede ver que uno de los principales reclamos de la organización siempre estuvo atado a la situación legal de Morales, uno de los líderes de la agrupación junto a Leonardo Juárez, de Salta, y Laly Machado, de Buenos Aires. En el 2022, por ejemplo, el dirigente pasó cuatro meses detenido en el penal de Rawson hasta que fue trasladado a Ezeiza luego de sufrir un agudo cuadro de fiebre e hipertensión En ese contexto, sus compañeros realizaron una acción frente a Casa Rosada para pedir por su liberación.

Unos meses antes, Leon Gieco se había sumado a la campaña por la liberación de Morales. El cantante interpretó "El país de la libertad" y la organización publicó el video en sus redes.

Votemos Luchar es una organización amplia que nuclea a diferentes agrupaciones de distinto tipo: barriales, universitarias y sindicales. La organización política se llama Fogoneros y esa es la que estuvo en la actividad que se realizó ayer en el Obelisco.

Según contó a Perfil Luciano Lupi, uno de sus referentes, la organización nació en el 2007 y sus dirigentes se reconocen como herederos del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Al igual que Revolución Popular, a nivel ideológico se alinean con el marxismo-leninismo no trostkista. De ahí la diferencia con los partidos de izquierda que sí participan en las elecciones.

"Entendemos que el capitalismo está haciendo destrozos en cuestiones que van desde el cambio climático hasta en las condiciones de vida más elementales de nuestros hijos, que viven por debajo de la línea de pobreza. Eso no es producto de malos gobiernos, sino que es producto de un sistema que se basa en la injusticia y en que haya algunos que tengan muchísimo y otros que no tengan nada", explicó Lupi.

Fogoneros se reinvidica como una "organización revolucionaria".y, de alguna forma, antisistema: "La actividad de ayer era para denunciar que esta democracia no es una democracia. Las elecciones vienen a legitimar a esta falsa democracia para que después se aprueben planes económicos a medida de los grandes poderosos", agregó Lupi. Entre los principales temas que trabajan aparece el extractivismo, la salud y la educación.

Desde que nació la organización, sus miembros militan por intervenir en las elecciones "no votando y desconociendo el acto electoral". En sus redes sociales se pueden acciones en distintas partes del país: hay fotos de boletas impugnadas en elecciones o pintadas en la calle convocando a la no participación. "Pero es más que no votar: también le decimos a la gente que no se quede con la bronca en sus casas y que salga a manifestarse a las calles", finalizó Lupi.

