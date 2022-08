Viviana Saccone: "Entiendo lo que le pasó a Pepe Cibrián y le pedí disculpas en privado"

La flamante conductora de Toda la vida, Viviana Saccone, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y se refirió al debut en su nuevo rol. "No deja de ser mi actriz la que está siempre en primera plana", resaltó. También explicó que "las máscaras son las que me ayudan a romper el hielo, plantarme y atreverme". Sobre el conflicto en el móvil con Pepe Cibrián, afirmó que entendió lo que pasó y le pidió disculpas en privado. "La conducción es una nueva faceta para salir de mi zona de confort ", enfatizó. A su vez, manifestó que "las máscaras son las que me ayudan a romper el hielo, plantarme y atreverme".

¿Cómo fue el primer día de tu programa? ¿Te produjo alguna modificación emocional?

Ahora que ya pasó un día y lo veo con menos adrenalina, quedé muy contenta y conforme. Es un enorme desafío porque es muy difícil estar dos horas en vivo, con todo lo que va pasando, los cambios y las cosas que te van diciendo. Pero estoy muy contenta y con muchas ganas de transitar el camino de la comunicación. La conducción es una nueva faceta para salir de mi zona de confort y probarme en nuevas cosas. Tengo mucho para aprender y el camino recién empezó. Se dio de manera abrupta, no es que se venía trabajando desde hace mucho tiempo. Me lo ofrecieron y era el momento de tirarme a la pileta y empezar este camino que tanto deseaba.

Viviana Saccone debutó y se sumó a los programas con abandonos de móviles

Recuerdo que abriste un camino en su momento, donde las mujeres también podían tener una pareja más joven. ¿Qué pasó a lo largo del tiempo? ¿Cómo fuiste viendo el rol de la mujer en ese sentido?

No estoy más en esa relación, pero era algo que no se hablaba tanto. Existían otros casos de mujeres que también se habían atrevido a vivir una historia de amor con alguien que era varios años menor. En mi caso, no terminaba de entender por qué había llamado tanto la atención. Lo que sí me pasó fue que muchas mujeres me empezaron a escribir para contarme sus historias y decirme que, si había alguien que se animaba y enfrentaba las críticas, ellas también se iban a animar a vivirlo sin culpa. A veces, la presión cultural es lo que nos va limitando y nos sentimos culpables por cosas que no tienen nada de malo, como el caso de vivir una relación con otra persona que lo único que tiene de distinto es que es menor, pero es adulta. Está bueno poder ser un referente para que otros sean más felices.

Pepe Cibrián abandonó ayer el móvil de tu programa tras ver una imagen de su actual pareja siéndole infiel. ¿Qué pasó allí? ¿Qué reflexión te generó después?

Entiendo lo que le pasó a Pepe Cibrián y le pedí disculpas en privado. La intención no era molestarlo. Creía que íbamos a hablar de su reconciliación y, como él acepta con su pareja, la idea era referirnos a esta situación de conocer a alguien y casarse al poco tiempo, separarse y reconciliarse. A mí también me sorprendió y no me gustó que apareciera esa imagen, me pareció un poco imprudente. En la vorágine del vivo, como eran imágenes conocidas, se pusieron al aire. Se habló con Pepe y estaba lejos de nosotros que él se molestara. Trabajé con él y es un hombre muy abierto y frontal, por eso entendía que podía preguntarle cualquier cosa. En ese sentido lo entiendo. Quizás no hubiese reaccionado tan abruptamente, pero comprendo que eso lo molestó.

Pepe Cibrián abandonó furioso un móvil con Viviana Saccone: "No tengo ganas de sufrir"

Juani Fernández Juvé (JFJ): ¿Cómo quedó la relación con Pepe después de lo que pasó?

Quedó todo bien. Nos queremos mucho, le tengo un gran cariño y una enorme admiración. Lo humano siempre es lo más importante y eso no deja de ser televisión. A veces, en la vorágine pasan estas cosas, pero lo humano tiene que prevalecer. Además, justo se me había cortado el micrófono y tenía dos personas atrás cambiándolo en vivo. Por eso no llegué a entender bien lo que había pasado.

JFJ: Sos una de las pocas figuras que encajan bien en diversos lugares. Hace poco hiciste SEX, vimos tu participación en La Academia, también en distintas telenovelas y ahora como conductora. ¿Te planteás tener esa diversidad de desafíos?

La conducción es algo que deseaba, pero esta vez no lo busqué y apareció. Fue una propuesta de la productora y me encantó. Me estimulan mucho los desafíos. No deja de ser mi actriz la que está siempre en primera plana. Iré adoptando la forma que necesite, mejor encaje y me sienta cómoda. Las máscaras son las que me ayudan a romper el hielo, plantarme y atreverme.

JL PAR