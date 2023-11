Cómo será el Lineup de Lollapalooza Argentina para 2024

El festival Lollapalooza Argentina confirmó uno de los lineups más potentes de su historia para su novena edición a realizarse entre el 15 y el 17 de marzo en el hipódromo de San Isidro. Con artistas que vendrán por primera vez a Argentina como Blink-182 y SZA, grandes figuras internacionales de diferentes segmentos del panorama musical como Sam Smith, Feid, Arcade Fire y Limp Bizkit, e ídolos de la música local como YSY A y Miranda!, por nombrar solo algunos, el festival continúa superándose año a año. En la conjunción de artistas consagrados y emergentes, la fiesta que preparan promete ser inolvidable.

Todos los detalles del Lineup de Lollapalooza Argentina para 2024

Hoy es un día trascendental para todos los melómanos, ya que Lollapalooza Argentina, producido por DF ENTERTAINMENT, reveló finalmente la emocionante programación de su novena edición. Este destacado evento cuenta con un line up histórico que incluye una gran variedad de talento, desde renombrados artistas internacionales hasta prometedores nombres locales. Entre los destacados de esta edición se encuentran: Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, The Offspring y Thirty Seconds to Mars.

Es digno de mención que este año se presentan por primera vez en Argentina artistas de la talla de la emblemática banda de pop punk Blink-182, con su formación original (en una reprogramación de su visita cancelada al LollaAr 2023 debido a una lesión del baterista). Asimismo, se destaca la reconocida cantante y compositora norteamericana SZA, el ícono pop Sam Smith, el primer latinoamericano en encabezar la grilla junto al rapero colombiano Feid, además de una amplia diversidad de géneros que abarcan desde el rap del argentino YSY A, el rap fusionado con metal de Limp Bizkit, el indie rock de Arcade Fire, el folk de Hozier, el punk rock de The Offspring y el rock alternativo de Thirty Seconds to Mars. Esta variada selección de headliners subraya el compromiso del festival por ofrecer a su audiencia lo mejor de la música contemporánea, priorizando la diversidad y equilibrando novedades con clásicos para satisfacer todos los gustos.

Además de estos destacados actos principales, el #LollaAR 2024 también contará con la presencia de bandas y artistas de renombre como la banda indie Phoenix, el ícono del pop argentino Miranda!, el legendario cantante mexicano Cristian Castro, la banda británica de éxitos bailables Jungle, el reconocido DJ y productor Diplo, así como electrónica de primer nivel a cargo del trío Above & Beyond. Además, la propuesta se enriquece con el toque regional mexicano de Grupo Frontera, el ritmo dance de Meduza, el house del DJ y productor australiano Dom Dolla y la música provocativa de la artista británica-japonesa Rina Sawayama.

Para los amantes del pop, habrá presentaciones de la cantante y actriz Dove Cameron, así como de artistas argentinos como Bandalos Chinos, Juliana Gattas y Fermín. Los entusiastas de la música urbana también encontrarán su lugar en el festival, con figuras como Bhavi, Robleis y FMK, entre otros. El rock será representado en diversas facetas, desde la psicodelia de King Gizzard & the Lizard Wizard, pasando por la fusión con la electrónica de los locales y ascendentes Peces Raros, hasta alternativas propuestas como Nothing but Thieves.

El género electrónico también cobra protagonismo en el festival con la presencia de destacados nombres internacionales como el dúo francés The Blaze, el cantante y productor norteamericano de origen chino ZHU, el virtuoso de la electro house Timmy Trumpet y el dúo canadiense Loud Luxury. Además, la escena local aporta su cuota de techno con el DJ y productor Mariano Mellino, y una ecléctica oferta de techno con Anita B Queen. La programación se completa con géneros que van desde el punk jazz hasta el darkwave y trip hop de la mano de su indiscutido rey King Krule, así como el R&B del talentoso mexicano-estadounidense Omar Apollo, y mucho más.

En resumen, Lollapalooza Argentina transformará Buenos Aires en el epicentro de la música de la región durante los días 15, 16 y 17 de marzo de 2024, en el Hipódromo de San Isidro. La revelación de la programación marca el comienzo de la venta de los últimos abonos para unirse a la fiesta musical más destacada del país. Los boletos ya están disponibles para su adquisición exclusivamente a través de All Access.

Lollapalooza Argentina: un festival esperado año tras año

Con ocho exitosas ediciones a sus espaldas, Lollapalooza Argentina se consolidó como el epicentro de la fiesta musical más destacada de Latinoamérica. Año tras año, el festival ha ido ganando seguidores, convirtiéndose en una tradición arraigada en el calendario musical de la región. Ofrece lo mejor de la música, una propuesta gastronómica excepcional, intervenciones artísticas inolvidables y un compromiso creciente con el medio ambiente y el bienestar general. Además, LollaAR se destaca como el único festival que ofrece una experiencia integral para los más jóvenes a través de Kidzapalooza, permitiendo que las familias disfruten juntas del festival y que los nuevos amantes de la música despierten su pasión por el arte y la música en vivo.

La diversidad es un pilar fundamental del festival, abarcando una amplia gama de gustos, géneros musicales, edades, disciplinas y procedencias. Cada edición se caracteriza por su cuidadosa curaduría, reuniendo lo mejor del talento internacional y local para complacer tanto a los fanáticos que desean ver a sus artistas favoritos en vivo como a aquellos que están ansiosos por descubrir nuevos talentos. Esta reputación ha ganado la confianza de los amantes de la música, con seguidores leales que consideran a LollaAR una experiencia ineludible y uno de los puntos culminantes del año.

La última edición, celebrada en marzo de 2023, fue una celebración de proporciones colosales. Más de 330,000 fanáticos se congregaron en el Hipódromo de San Isidro durante un fin de semana sin incidentes. Además, más de un millón de personas sintonizaron los conciertos desde la comodidad de sus hogares a través de la cobertura de Flow. El festival ofreció más de 100 espectáculos y sideshows, que son recitales en lugares más íntimos en la ciudad en los días previos y posteriores al festival. La alineación incluyó artistas de renombre internacional como Billie Eilish, Drake, Twenty One Pilots, Lil Nas X y Rosalía, así como destacadas actuaciones de talento local como Trueno, Chano, Marilina Bertoldi, Dante Spinetta, Usted Señalemelo y muchos otros.

Lollapalooza Argentina se ha convertido en el evento cultural más importante del país, donde la música se fusiona con diversas manifestaciones artísticas, uniendo a todas las generaciones en una impresionante celebración que promueve el arte y la diversidad en todas sus formas.

