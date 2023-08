Video: Luis Miguel bajó del escenario y saludó a Mirtha Legrand, que fue ovacionada por el público

Mirtha Legrand asistió al estadio Movistar Arena para disfrutar del espectáculo de Luis Miguel. Y logró una "hazaña" que nadie más había conseguido durante la serie de conciertos en nuestro país: que el artista bajara del escenario para saludarla personalmente.

Acompañada por su nieta Juana Viale, su bisnieta Ámbar y el diseñador Gino Bogani, Mirtha Legrand llegó al lugar junto a un grupo de hombres que la asistieron en la tarea de ubicarse en las primeras filas, dispuesta a disfrutar del espectáculo ofrecido por el destacado artista mexicano.

Previo a la aparición de Luis Miguel en el escenario, las apasionadas seguidoras del cantante le dieron una calurosa bienvenida a Mirtha Legrand con efusivos gritos de alegría. Las consignas como "Dale, Mirtha" y el cántico "Olé, olé, olé, olé, Mirtha, Mirtha" resonaron en múltiples ocasiones para manifestar su cariño hacia la figura de la Chiqui. Durante el transcurso del recital, la imagen de la diva de la TV fue proyectada en una de las enormes pantallas dispuestas en el estadio.

En los momentos finales de la noche, Luis Miguel tomó una decisión inusual, al descender del escenario, algo que nunca había hecho anteriormente. Fue hasta los asientos en los que Mirtha y sus familiares estaban ubicados,y les brindó un cálido saludo. Esta acción provocó una auténtica explosión de emoción entre los asistentes, quienes quedaron sorprendidos por el gesto del artista mexicano. La audiencia celebró este encuentro con aplausos y gritos.

“Fantástico, maravilloso, un show espectacular, dos horas y media cantando sin parar”, dijo la diva de los almuerzos a TN. Además, mencionó que no había tenido conversación previa con él antes del espectáculo y que habían pasado muchos años desde la última vez que lo había visto. “Yo me estaba yendo y me dicen ‘No Mirtha, vuelva que bajó del escenario’”, contó acerca de la situación que vivió en el estadio.

“Me dio una rosa blanca, me dio tres besos y le dije ‘sos un genio’, porque tiene una voz fantástica”, señaló.

"Cuando vas al recital de LM a con ML", comentó Nacho Viale en Twitter

También habló sobre el estadio donde Luismi decidió hacer sus funciones: “Es algo extraordinario, es fabuloso... están los mariachi también, la gente sabe todas las canciones, es algo impresionante porque el público también es un show, también hay que verlo... muchas chicas jovencitas, un público muy joven me parece”, agregó.

Luego, Mirtha Legrand compartió lo que Luis Miguel le dijo cuando le entregó la rosa: “Muchas gracias por haber venido”. Aprovechó también para hablar sobre el aspecto físico del mexicano, que fue muy criticado durante sus primeros shows en la Argentina: “Lo vi igual que siempre, espléndido, joven, más flaco y muy bien de figura, todo bueno, unos gemelos preciosos”.

Al ser consultada sobre cómo se comportaba en este tipo de eventos, respondió: “Algunas canciones las conozco... estaba con Nacho, Juana, Ámbar, mi nieta...”. Cuando le preguntaron si le había pedido que fuera a uno de sus almuerzos, contestó: “No, no era el momento, había mucha gente, hay que estar con los pies en la tierra, atento a todo”. De todas maneras, confirmó que si bien volverá a la televisión, todavía no tenía una fecha estipulada.

