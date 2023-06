Deshilachando mentiras

En mi carácter de miembro del directorio y vicepresidente de Radio y Televisión argentina, leí sorprendido, las apresuradas y falsas aseveraciones que contiene la columna de opinión de PERFIL del 26 de junio de 2023, titulada “La necesaria restructuración de la Televisión Pública”.

Llama la atención el desconocimiento que lleva a calificar de verdaderas algunas conjeturas sin ningún fundamento. Una vez más se repiten sin cesar los mismos argumentos en diversas notas, con oscuros propósitos. Por lo tanto, creo necesario esclarecer definitivamente, uno a uno los temas expuestos.

En primer lugar, Radio y Televisión Argentina S.E, es una empresa que cuenta con dos unidades de negocios (Televisión Pública – Canal 7 y Canal 12 de Trenque Lauquen) y Radio Nacional (con sus 49 emisoras en todo el país y RAE). Su financiamiento deriva de los fondos enviados por el tesoro nacional que fueron aprobados en el marco de La Ley de Presupuesto por el Congreso Nacional, también de ingresos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y de la venta publicitaria que realiza la propia empresa. Por lo que no es necesario aclarar que los recursos del estado provienen de los impuestos que pagan todas y todos los ciudadanos. Es decir que de ninguna manera se puede hablar de pérdidas cuando todo el arco político reunido en el Congreso de la Nación, aprueba su financiamiento. RTA SE, es un servicio público que no persigue fines comerciales, sino sociales y que llega a todos los rincones del país.

En segundo lugar, Rosario Lufrano no está al frente del sistema de medios públicos como dice la columna de opinión, sino que es la Presidenta del Directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. Para que los y las ciudadanas estén bien informadas, los medios públicos, además de RTA S.E, están compuestos por las empresas TELAM (Agencia Nacional de Noticias) y Contenidos Públicos (Canal Encuentro, Paka Paka, Depor TV y Plataforma Contar), todas ellas dependientes de la Secretaria de Medios de la Nación.

Respecto del gerente aludido en el artículo, no fue despedido, sino que decidió renunciar. El intercambio de pareceres con los empleados, como sucede en cualquier empresa, no se transforma en un escándalo tal como pregonan los autores de publicación. También es necesario destacar que no ha habido gerente que nunca haya ido a trabajar, tal como lo explicó en el directorio, el Director de la TV Pública.

Además, la nota se nutre de otras falacias al sostener que un empleado incurrió en abuso sexual, tipificación que solo corresponde realizar al Poder Judicial. Cualquier empleado u empleada que haya pasado por alguna situación hace una presentación en la Dirección de Género y Diversidades de la empresa y con la colaboración de especialistas de la Defensoría del Pueblo, se procede a realizar lo que nuestros protocolos indican y se toman las sanciones que corresponden.

El fin de los medios públicos es, en todo el mundo, social y no comercial

Quiero, por otra parte, destacar la liviandad con la que se mezclan los temas mencionando estructuras de la Provincia del Chaco que nada tienen que ver con el objeto de la nota y que presume claros fines políticos partidistas. Hacer uso de mentiras solo justifica un modo de pensar: ocultar lo que se hace bien.

Por lo que entonces es necesario, destacar lo mejor de esta gestión:

Creación de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidades. Redacción de protocolos contra las violencias y capacitación de la Ley Micaela. Área de transparencia. Por primera vez en RTA S.E, se crea el área de transparencia que a pedido de la Presidenta se le otorgo su titularidad a un miembro del Directorio de la oposición. Se crea el primer Código de Ética de Radio y Televisión Argentina. Siendo el primer multimedio que lo posee. Se crea el laboratorio de innovación audiovisual. Espacio para el encuentro de nuevas narrativas y contenidos de RTA S.E. Una ventana al mundo. Ciclo de conversatorios de RTA S.E, con las televisoras públicas de distintos continentes. Los programas de RTA S.E están concebidos con perspectiva de género, diversidad, inclusión, federalismo, pluralidad y construcción ciudadana. Programación que nos ha generado una veintena de premios internacionales y quince nominaciones a los premios Martin Fierro 2022. Los eventos deportivos producidos de manera gratuita y libre a todo el país no solo generaron ganancias económicas sino también se convirtieron en lo más visto de la Televisión Argentina. Todo esto prueba que la TV Pública genera contenidos de calidad y prestigio cumpliendo un rol social que recupera la inversión y obtiene dividendos. Ejemplo de ellos el mundial de Qatar, la Copa América, los partidos amistosos de la selección nacional y la reciente despedida de Juan Román Riquelme.

A modo de reflexión y conclusión final quiero destacar que mi breve viaje a España e Italia, en mi visita como actor a la Radio y Televisión Española (RTVE) y a la Radio y Televisión Italiana (RAI), he podido constatar la pertenencia y la identidad de los trabajadores con sus empresas que cumplen los mismos servicios que RTA SE y asumen su déficit anual no como un gasto, sino como una inversión para la cultura y el desarrollo de sus pueblos.

Osvaldo Santoro es Vicepresidente RTA S.E, actor, escritor y personalidad destacada de la Prov. De Bs.As. Ley 15116 del 13/12/2018