Economía, emociones, valores y propuestas viables

La psicología, las neurociencias y otras disciplinas han puesto de manifiesto que somos esencialmente seres emocionales que aprendimos a pensar, donde la emoción controla más la razón que ésta a la emoción.

La ciencia política, entre sus aportes, ha puesto en evidencia la dificultad que ha tenido la humanidad para vivenciar -en especial desde la modernidad y como ciudadanos- de manera equilibrada- los valores e ideales de la revolución francesa, en particular la tensión entre la libertad y la igualdad. Sus significados y aplicaciones han sido muy diversos.

En lo que se refiere a la libertad muchos la han vivenciado como una libertad negativa, es decir que no afecte mi individualidad ni mis derechos. En sus expresiones más extremas se visualiza al estado como un ladrón y a los impuestos como a un robo.

Los motivos son diversos, desde un marcado individualismo, pasando por un estado que no promueve el desarrollo ni brinda servicios en calidad y cantidad a sus ciudadanos cobrándoles impuestos excesivos, hasta la influencia de determinados contextos culturales como los que han reseñado recientemente expertas como Adriana Amado Suárez. Estos contextos van desde los efectos del encierro de la pandemia hasta el de los jóvenes -de diferentes clases sociales- que quieren valerse por sí mismos sin interferencias de un estado del que no esperan nada.

La otra expresión de la libertad es la positiva. Se la entiende como la capacidad de cualquier individuo de ser dueño de su voluntad, de controlar y determinar sus propias acciones, y su destino, y está vinculada a la noción de libertad como autorrealización. Puede expresarse de manera empática, fraternal (tomando el tercer ideal propuesto por la revolución francesa y por distintas religiones y filosofías) y eficaz, o -por el contrario- entrar en conflicto con la libertad negativa a través de la fuerza impuesta por regímenes caracterizados como totalitarios (aunque sea con fines pretendidamente nobles como garantizar la igualdad, entendida en su mayor parte como uniformidad).

La economía, y en especial la política económica, está profundamente imbricada con lo anterior, y esto se ha expresado a lo largo de la historia. Quienes, después de muchos siglos de guerras y conflictos, han encontrado un equilibrio son -en especial- los países que vienen conformando la Unión Europea. El crecimiento con cohesión social, que podemos denominar como “desarrollo sustentable social y ambientalmente” viene siendo logrado, aunque con limitaciones y dificultades.

En el caso argentino, lamentablemente, no lo hemos podido construir, en particular por parte de quienes han gobernado durante mucho tiempo. De allí la frustración, la rabia, el éxodo de jóvenes hacia el exterior, el grave deterioro de la situación socioeconómica, la moneda y la dolarización “de hecho” (de quienes pueden hacerlo), el desprestigio de gran parte de la clase política… Posiblemente todo ello, y con una comunicación simple y eficaz (“la casta”, “la motosierra” y la dolarización, principalmente), sea -en gran parte- la explicación del triunfo de Javier Milei en las PASO.

De aquí a las elecciones del 22 de octubre, sin duda este candidato irá dando mayores precisiones sobre las distintas propuestas surgidas de su plataforma, al igual que el resto de los candidatos que se presentarán en dicho comicio. También serán útiles los debates presidenciales a realizarse el 1 y el 8 de octubre para confrontarlas con las de los demás postulantes.

De todos modos, quisiéramos dejar enunciados algunos interrogantes sobre determinados planteos económicos de quién, al momento actual, tiene grandes posibilidades de ser el próximo Presidente de la Argentina. Aquí van:

• La propuesta de dolarización: Se ha venido publicando excelentes notas en distintos medios que describen muy bien los distintos enfoques sobre esta temática. De todos modos, desearíamos decir algo en este punto, en línea con los que expresan los graves riesgos de esta alternativa. Más allá de las discusiones sobre los aspectos técnicos, (en especial las conjeturas sobre si se van a reestructurar o no los pasivos del Banco Central, sus modalidades e implicancias) nos podemos interrogar:



1. Desde el punto de vista socioeconómico: ¿la gente sabe lo que implica su tasa de conversión de pesos a dólares al tipo de cambio libre en el valor de sus ingresos al momento en el cual se realizaría? ¿Qué pasaría con nuestro comercio exterior (además que no quiere relaciones con Brasil y con China, con quienes tenemos un gran intercambio) donde no podremos hacer nada -desde el punto de vista monetario-, si algunos de los países, que son nuestras importantes contrapartes, devalúan su moneda respecto del dólar, trayéndonos una grave pérdida de competitividad? ¿Sabemos las consecuencias negativas en nuestra producción?

2. Desde el punto de vista institucional-legislativo ¿no sería inconstitucional que desapareciera la moneda nacional así como la viabilidad que se logre la mayoría parlamentaria para desterrarla? ¿no sería más viable consensuar un bimonetarismo formal (con la coexistencia de las dos monedas) hasta tanto se logre estabilizar la economía e ir valorizando nuestra moneda?.

• El Banco Central. Si bien es entendible la dura crítica a la actual carta orgánica del BCRA que le permite financiar al Tesoro, ¿no es extravagante cerrar una institución que existe en la enorme mayoría de los países del mundo?

• Más en general, el recurso institucional que propone Milei (si no logra el acuerdo del Congreso) para viabilizar sus iniciativas es la consulta popular. Pero para que sea vinculante, la ley establece que tiene que pedirla el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados. Asímismo debe atarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría absoluta: ¿la “Libertad Avanza” tiene número para eso?

También puede llamar a una consulta popular no vinculante, pero no es obligatorio ir a votar y tampoco es obligatorio obedecer al resultado. Por lo tanto estaríamos en presencia de un gobierno débil institucionalmente, que no podría persistir mucho tiempo en un marco democrático y republicano. ¿Los votantes somos conscientes de la posibilidad de este escenario?

Sin entrar en otras, como la derogación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional (afirmando simultáneamente que no van a proponer ninguna reforma constitucional) o la viabilidad de que las obras públicas las realice solo el sector privado en un país tan inestable como la Argentina.

En las redes sociales hay muchas opiniones acerca de que Milei es el candidato que mejor explica sus propuestas y sus detalles. Supongamos que es así, y entonces algunas de las preguntas que nos hemos formulado en esta nota, y que expresamos a modo de síntesis es si ¿son viables de implementar, en particular en lo institucional?

¿Qué implicancias tienen esas medidas luego de aplicadas (por ejemplo, la dolarización)? ¿Es el único camino para tener una moneda fuerte? ¿Ellas son deseables, en especial para nuestro comercio exterior? ¿Nos hemos tomado el trabajo de compararlas con las otras y sus detalles? ¿Ello influirá en nuestro voto de octubre?... Por otro lado las otras dos personas que emergen con mayores posibilidades (Bullrich y Massa) deberían decir también -de manera lo más desagregada posible- cuales son propuestas de reforma, y poder confrontarlas entre sí.

Hay un viejo proverbio que señala que en los detalles está la clave del éxito o fracaso de nuestras acciones. Ojalá podamos involucrarnos en su conocimiento y en la toma de la mejor decisión ciudadana, para bien de nuestro país.

*Economista. Miembro del Club Político Argentino