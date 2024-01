Milei, un político de tiempos líquidos

En la era definida por Zygmunt Baumann, todo se vuelve efímero, incluyendo los vínculos personales y la relación de la ciudadanía con las instituciones estatales. En este contexto surge Javier Milei, defensor del anarcocapitalismo y crítico del Estado, en sintonía con la volatilidad del mercado.

El espacio público como tal se está reduciendo por una agenda definida desde “arriba” pero también desde “abajo”: El Estado interventor que caracterizó a los gobiernos precedentes fue explícitamente rechazado en las urnas: el candidato de La Libertad Avanza obtuvo más del 55% de los votos. Desde entonces, se está pasando de una colonización de lo público sobre lo privado a lo inversamente opuesto.

La campaña que exhibió la vida privada de Milei y la cuestionó, no hizo más que responder a esta misma lógica, siguió las reglas del juego libertario: mostrar la vida privada como una futura problemática pública. Se caracterizó al candidato como loco, inestable; incluso se intentó que realizara un test psicotécnico. Irónicamente, la campaña de La Libertad Avanza juzgó las políticas públicas de figuras públicas, no tomó sus vidas privadas como fuente de crítica, como mucho, investigó el uso privado de bienes públicos.

Ser individuo significa no tener que echarle la culpa a nadie de la propia desdicha. Esto en cuanto a políticas públicas implica el no reconocimiento de la desigualdad de oportunidades entre los ciudadanos, por ende, se los motiva a ser “súper ciudadanos”, aquellos que, o todo lo pueden, o son los eternos culpables de su propio fracaso.

Milei define al Estado como el obstáculo para el logro de las metas individuales. A su vez, resignifica la relación entre ambos, volviéndola más flexible e inconsistente. El Estado ideal de Milei otorga total independencia a los ciudadanos, pero estos no quedan exentos de la responsabilidad de su libertad: “el que las hace las paga”. Esta última frase citada lleva, nuevamente, al no reconocimiento de problemáticas estructurales como la delincuencia. No se previene la enfermedad, sino que se ataca el síntoma: una política post-factum.

El presidente anti-establishment vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el equilibrio entre la libertad individual, la responsabilidad colectiva y el papel del Estado en la protección y el bienestar de los ciudadanos. La pregunta es, ¿Querrán los argentinos más o menos Estado en los próximos años de su gobierno?

*Fiamma Tognoli es creadora de Jóvenes Politólogos