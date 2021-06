Soluciones medievales y fracaso contemporáneo de un presidente europeo

Los indios, los de la selva y los europeos

La desafortunada expresión de Alberto Fernández citando al cantante Litto Nebbia es otro tropiezo en la lista de errores evitables debido a la falta de gente idónea frente a la Cancillería y un Presidente sin formación suficiente.

El mundo los conoce, por eso el Club de París sabe que no van a pagar, y en consecuencia las potencias y el Fondo Monetario buscan soluciones alternativas para una gestión sin rumbo.

En efecto, pedimos pedal; pero Alberto al mismo tiempo da señales equivocadas y se esta probando el traje para participar de la celebración de los cien años del Partido Comunista Chino. En el mismo sentido, la condena que realizó nuestro gobierno a Israel y el apoyo implícito a la organización terrorista Hamás, nos mostró alineados a 23 países, entre ellos Rusia, China, Cuba, Venezuela y una extensa lista de populistas y dictadores. Sumemos que retiraron la demanda por delitos de lesa humanidad que pesa contra la dictadura de Nicolás Maduro impulsada por el Grupo Lima.

Es decir, también bancamos a un régimen con fuertes vínculos con Hezbollah, y cuya cúpula es una banda de narcotraficantes buscados por los EEUU. Mientras tanto mandamos a Juan Grabois a Colombia para hacer la revolución socialista con el pasaporte vencido, omitimos condenar al dictador nicaragüense Daniel Ortega por encarcelar opositores y reconocemos a Pedro Castillo como Presidente del Perú sin haber sido consagrado en su país.

Hoy la realidad política del país se debe analizar en las coordenadas donde confluyen las vacunas y la inflación, esto como resultado de una visión infantil de la geopolítica de los que nos gobiernan, acuerdos oscuros con los rusos y la estúpida idea que repetir fórmulas económicas fracasadas con la ingenuidad que puedan funcionar esta vez. La vacuna de Putin no esta aprobada para que los argentinos puedan ingresar a una infinidad de destinos en el mundo, aún así esta gente dobló la apuesta y fue por esa obra de curanderos cubanos llamadas Soberana 2 y Abdala.

En efecto, tal parece que quienes deciden adquirir la Sputnik V lo hacen con la condición implícita de no cerrar acuerdos con laboratorios de los Estados Unidos y el plus de instalar céntrales atómicas de ese país o inclusive una base militar; pues tanta generosidad tiene precio. Si todo esto parece poco, el director del fondo COVAX, Santiago Cornejo, confirmó que el Gobierno le pidió que no enviara vacunas de Pfizer a la Argentina. La excusa la dio el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, quien dijo que la decisión fue para “ahorrar dólares”; esto quiere decir que no gastaron en salud para por ejemplo no tener que bajarse los sueldos y poder darle un 40% de aumento al personal del Congreso.

Y ya que hablamos de cuidar el dinero de todos, el vuelo con mayor cantidad de vacunas traídas hasta hoy fue de Air Canadá, 2.148.600 dosis de Astrazeneca; sin el relato de Víctor Hugo Morales ni el llanto de la azafata. En medio de esta locura que se ha cargado más de 85.000 víctimas Carla Vizzotti afirmó que “la oposición esta obsesionada con Pfizer” y Ginés González García habló de un “enamoramiento con Pfizer; eso al tiempo que se descubrió que estaban pisando un stock de 2 millones de vacunas, tal vez para usar en la próxima campaña electoral.

La interna de Juntos por el Cambio comenzó oficialmente en el programa de Juana Viale con la entrevista a Mauricio Macri, donde el ex Presidente dió claras señales que esta lejos de colgar los guantes. El escrache de C5N a Patricia Bullrich, favor involuntario del gobierno, y la denuncia de ésta por el tema Pfizer también la colocan en el ring. La pelea cambiemita va a tomar temperatura cuando María Eugenia Vidal decida su destino político para el 2021, porque de ello dependerá si la ex Ministra de Seguridad podrá seguir aspirando a una precandidatura presidencial en el 2023. El larretismo también esta en modo campaña, pero sus movimientos son bastante más sigilosos, y lo habremos de notar en las próximas semanas.

La falta de estructura lleva a “Pato” a ser más vehemente en su comunicación, necesidad que el Jefe de Gobierno no tiene. Por su parte el gobierno, aún contando con la ventaja propia de todo oficialismo, no tiene candidatos para los distritos más importantes del país. Camino a dos años de mandato, tenemos un Presidente errático, que con frases como “Vayan y contagien” solo demuestra que está desbordado por todo cuanto ocurre a su alrededor, y lo más parecido a un anuncio de gestión ha sido el nacimiento de los cachorros de su perro Dylan. Con el desempleo real ubicado en el 20% y con récord de morosidad de impuestos y servicios, sumado al intento de eliminar el régimen simplificado de creación de empresas, congelar tarifas, cerrar exportaciones y controlar precios no creará el marco ideal para que el Frente de Todos pueda ganar elecciones.