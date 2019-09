La política, entre lo palpable y lo abstracto, en una sociedad hipercomunicada

por Desiré Cano

“Hemos perdido la capacidad de demorarnos en algo. Nuestra percepción asume una forma serial. Se apresura de una información a la otra, de una sensación a la siguiente, y así compulsivamente. El visionado bulímico se ha convertido hoy en el modo de percepción generalizado”, dice Byung-Chul Han.

Siguiendo la teoría de este filósofo coreano, resulta fundamental analizar y tener un seguimiento exhaustivo sobre el comportamiento del consumo de medios de la sociedad argentina. Esto podría darnos explicaciones parciales y poco exploradas en términos electorales.

En la elección de octubre de 2015 la mayoría de los televidentes que siguió esa jornada lo hizo a través de TN. Ese día, la señal de cable del Grupo Clarín logró alcanzar 6,1 puntos de rating, superando holgadamente al resto de la programación. De hecho, cerca de las 14, el canal Todo Noticias estaba en 5,4, mientras que C5N, su competidor directo, estaba en 2,9.

Oratoria y comunicación política, dos caras de una misma moneda

A eso de las 18, TN volvía a imponerse con 6,8, seguido muy de cerca por El Trece con 5,2 (sumados ambos, y teniendo en cuenta que transmitían lo mismo, las dos señales del grupo Clarín alcanzaban los 12 puntos). El tercer puesto fue para Telefe con 4 puntos, seguido por América con 3,6 y, con algo de distancia y en quinto lugar, C5N con 3 puntos. En último lugar, se encontró la TV Pública con 1,3.

El cambio es notable cuando nos vamos a la elección del pasado 11 de agosto. La cobertura de C5N se impuso en el cable, con un promedio del día de 5,2 puntos de rating (TN promedió 3,2 puntos). Entre las 21.30 y 22hs, cuando se esperaban aún los resultados oficiales pero ya trascendía la amplitud de la diferencia en favor de Alberto Fernández, C5N tuvo un pico de 11,6 puntos superando así a los canales de aire.

Esta descripción no es casualidad, son números elocuentes que hablan de un clima de época. Cuatro años después, además de las mediciones de IBOPE hay otros canales de comunicación que debemos tener en cuenta para analizar el comportamiento electoral de las sociedades modernas.

Conceptos en crisis

La consultora Gestión Aplicada elaboró un informe en el cual detalla el ánimo del electorado en redes sociales previo a las elecciones PASO. En el documento señala que las conversaciones en esas plataformas de comunicación se daban en torno a la crisis económica que vive el país y las economías domésticas en particular. Allí se subraya la pelea retórica entre el mundo de lo “real” (desocupación, hambre, desempleo, etc) planteado por el candidato a presidente del Frente Todos, Alberto Fernández, y lo “retórico” planteado por Cambiemos en torno a la corrupción o la pelea contra las mafias.

Esta división entre lo palpable y lo abstracto, entre la realidad y la fantasía, fue lo que definió esta primera parte de la contienda electoral. Esta grieta fue la que la que también jugó en los niveles de ganancias de las cadenas de noticias locales. Más allá de la pauta oficial, el rating es el motor de atracción de las grandes marcas para invertir en publicidad tradicional.

Cuando se analiza el giro editorial de algún medio de comunicación, es imprescindible monetizar la decisión y no solo en terminos públicos políticos. Cualquier compañía de comunicación precisa mostrar una buena performance de rating, clicks, vistas, entradas, follows, rt, me gusta, etc.

El mensaje de las urnas

En este contexto, los medios tradicionales compiten por audiencia y deben atender sus demandas. La misma consultora, Gestión Aplicada, reveló que tras la elección las conversaciones que predominaron en el mundo de las redes de los medios de comunicación tuvieron un giro en comparación al período pre PASO. Post PASO, el oficialismo mantiene los niveles altos de comentarios negativos, mientras que el Frente de Todos mantiene los buenos comentarios en medios afines pero con niveles aceptables de apoyo en los medios no afines.

La elección argentina y el desempeño de los diferentes medios, son un ejemplo de lo que pasa en el resto del mundo. Los medios tradicionales de comunicación están en crisis. El 80% de la pauta mundial en internet queda en manos de dos compañías: Google y Facebook. Hoy cualquier medio, con este esquema de negocio, es inviable.

Elecciones y comunicación personalizada

Estos serán algunos de los dilemas de la sociedad moderna e hipercomunicada que deberá atravesar el próximo presidente. Una sociedad bulímica de información, con un sistema de medios tradicionales quebrado. Cambiemos adicto a la Big Data -instrumento que le dejó de funcionar con la desaparicición de la compañía Cambridge Analytica, que le proveía servicio- fueron los que impulsaron la denomina Ley Pinedo, que libera de responsabilidad a los intermediarios en internet -plataformas como Facebook, Google o Twitter- de lo que suben los usuarios, así como a los Proveedores de Servicios de Internet.

Entendidades como la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), el Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA) y la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) señalaron que la ley estaba hecha a medida de Google y Facebook. Hoy la ley esta freezada, como el gobierno que la promovió.

Sin embargo, ¿cuál será el planeamiento que tendrá la próxima administración en un área tan sensible e importante al punto de atravesar la vida entera de la sociedad? ¿Avanzará en discusiones como la que da el gobierno ruso junto a una compañía como Huawei por un sistema operativo que reemplace al norteamericano android?, o ¿avanzará en una ley de copyright que proteja a los creadores de contenido y no a las plataformas?,o ¿trabajará en el impulso del contenido y en entretenimiento local?

Lo que viene tiene la obligación de reflexionar sobre la comunicación y sus multiformas. De darle herramientas legales de contención y desarrollo viables en un sistema monopólico.

“La hipercomunicación digital destruye el silencio que necesita el alma para reflexionar y para ser ella misma. Se percibe solo ruido, sin sentido ni coherencia. Todo ello impide la formación de un contrapoder que pudiera cuestionar el orden establecido que adquiere así rasgos totalitarios”, explica Byung-Chul Han.

