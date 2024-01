El mundo hoy, en la mirada de los laureados con Premios Nobel entrevistados por Fontevecchia

ECONOMÍA Y MERCADOS

—¿Estamos frente a un nuevo paradigma económico en el que el liberalismo fue reemplazado por una suerte de nuevo keynesianismo? Los países gastan agresivamente e incluso la UE relaja las limitaciones de déficit y deuda.

EDMUND PHELPS: Esa es una concepción europea del término “liberalismo” que se remonta al siglo XVIII. Algo distinto de lo que un político de los Estados Unidos llamaría liberalismo. Es una respuesta que aplica en cualquier caso. Pienso que el liberalismo permanecerá intacto. No creo que avancemos hacia una socialización de la economía. Sí avanzaremos hacia una justicia económica mayor y más amplia. La sociedad en conjunto descubrió que las personas más humildes se encuentran en una situación extremadamente vulnerable. Tiene que haber pasos radicales para abordar ese problema. Tanto por el funcionamiento de la sociedad como por una cuestión de justicia económica.

—Todos los cambios que se están produciendo a nivel mundial plantean el debate sobre la mayor o menor presencia del Estado en las economías y los mercados de los países, respecto al libre mercado o mercado regulado, ¿cuál es su postura?

DAVID CARD: Hay una serie de áreas en las que la evidencia sugiere que una presencia gubernamental bastante significativa probablemente sea útil. Parece que la mayoría de los países, por ejemplo, en el área de la salud han decidido poner la mayor parte de la atención y el financiamiento de la salud en manos del gobierno. La excepción a eso es Estados Unidos; que tiene el costo más alto para el sistema de atención médica y, en muchos sentidos, el sistema de atención médica menos eficiente de los principales países. Por otro lado, una vez que haya financiado la atención médica a través de algún tipo de programa gubernamental, entonces la pregunta es cómo se debe brindar exactamente la atención médica. ¿Debería ser entregado a través de hospitales gubernamentales o debería ser entregado a través del sector privado contratado por el gobierno? Ahí creo que hay bastante menos claridad. Hay diferentes países que hacen eso de manera diferente y parecen lograr, en algunos casos, buenos resultados de cualquier manera. Entonces, en el sector de la atención de la salud, creo que definitivamente hay un problema. Obviamente, ese es un sector extremadamente importante en términos de avanzar a medida que la población envejece y las tecnologías de la salud mejoran. Básicamente, terminamos gastando una fracción cada vez mayor del PNB en salud. Y al mismo tiempo, debido a los estándares de vida modernos y los hábitos de salud de las personas no necesariamente están mejorando tan rápidamente como la capacidad de prolongar sus vidas. Muchas personas en los últimos 20 años de su vida necesitan atención, y no creo que les vaya a pasar. El gobierno va a estar necesariamente involucrado allí porque implica problemas de planificación para el costo futuro, la longevidad, etc; que no parece que los individuos y los mercados sean particularmente buenos para resolver otros problemas, como quién debería estar proporcionando el servicio de internet o quién debería estar proporcionando el servicio eléctrico. Creo que la mayoría de los países se han movido hacia un modelo de sector más privado. Puede haber algún debate allí, pero creo que eso es lo que sucedió. Educación. La mayoría de los países todavía tienen la mayor parte de la educación realizada por el sector privado. La educación superior en casi la mayoría de los países es en gran parte del sector público. Pero hay algunas excepciones. Y creo que es un área interesante para futuras investigaciones. No creo que esté del todo claro, pero parece que son países donde el sistema de educación superior es mayor, abierto y accesible para las familias de bajos ingresos y, por lo tanto, los más capaces de facilitar la movilidad ascendente son los países donde la mayor parte del sistema de educación superior es público. Entonces los costos no son tan altos. Así que creo que hay un gran debate en esa área en general.

“Tendríamos una sociedad completamente diferente si educáramos a la gente en química” (Morten Meldal)

—¿Cómo afecta el paso del tiempo a los mercados?

PHELPS: El tiempo afecta a los mercados de muchas maneras. Uno es tecnológico. Una de las cosas que estamos viendo hoy es que muchos mercados se están informatizando, y eso depende de la disponibilidad de nueva tecnología informática. Eso es visible, piense en mercados que probablemente sean familiares tanto en Argentina como en los Estados Unidos. Internet permite que las tiendas vendan cosas a personas que no están presentes en la tienda. Aquí en los Estados Unidos, Amazon se ha convertido en un minorista muy grande de todo tipo de cosas, y eso depende de internet. No podrían haberlo hecho sin internet. Por otro lado, también tenemos servicios de viajes compartidos que han crecido, como Uber y Didi, no sé cuáles son los relevantes en Argentina en este momento. Pero esos no se pueden usar sólo en internet porque cuando quiero llamar un taxi lo llamo desde mi teléfono inteligente, y mi teléfono inteligente tiene GPS, sabe dónde estoy y sabe dónde están los autos. Eso es lo importante en la creación de una buena combinación para hacer coincidir al viajero con un automóvil cercano. Estos servicios de automóviles no podrían haber surgido, no podrían haber comenzado, no podrían haber sido creados simplemente usando la tecnología de internet. También necesitaban teléfonos inteligentes y chips, posicionamiento global. Esa es una respuesta a su pregunta, los tiempos afectan los mercados a través de la tecnología disponible, pero otra cosa que afecta a los mercados son las creencias políticas. Cuánta desigualdad de ingresos tenemos y cuánto podemos tolerar. Entonces, en los Estados Unidos en este momento tenemos una creciente desigualdad de ingresos, nuestra gente más rica es más rica que nunca. Elon Musk está comprando Twitter. Ahora hay mucha conciencia sobre la desigualdad de ingresos, eso va a afectar cómo podrían evolucionar las políticas fiscales y cómo podría evolucionar la remuneración de los ejecutivos. Entonces, también hay cosas políticas que a lo largo del tiempo afectan y hacen posibles diferentes tipos de mercados. Por un lado, hay tecnología que tiene un gran efecto inmediato en el mercado, y por otro lado hay un efecto político y social. Una de las cosas de las que estamos hablando recientemente en los Estados Unidos son los efectos persistentes de la esclavitud que existió hasta la guerra civil. Había un mercado de esclavos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo en el que ahora nos horroriza pensar, y queremos reflexionar sobre cuáles son nuestras obligaciones mucho después del evento para reparar los daños que fueron hechos por ese mercado. Esa es una diferencia política.

“Los científicos están aquí para reescribir el libro científico, no para creer en todo lo que está en los libros” (Dan Shechtman)

—La brecha de desigualdad está aumentando a nivel mundial. ¿Cuál es su análisis al respecto y cuál podría ser la solución?

CARD: Es una pregunta muy interesante. Sí, eso es cierto, porque como dijiste antes, China e India han tenido un ingreso notable en la economía mundial. Esos son países muy grandes con cantidades muy grandes de personas que ganaban, hace 20 años un poco menos que el promedio en la economía mundial. Y ahora esos, especialmente China ahora básicamente están ganando por encima del promedio de la economía mundial o el promedio de la economía mundial. De modo que ese cambio, los cambios en India y China realmente han reducido bastante la brecha de ingresos mundiales dentro de las economías desarrolladas. Pero en Estados Unidos en particular, la desigualdad salarial o la desigualdad de ingresos ha aumentado. Y la principal característica de eso es una creciente concentración de ingresos en el porcentaje superior de la distribución de ingresos. Y eso se magnifica incluso en la distribución de la riqueza. Por lo tanto, se está viendo una cantidad muy pequeña de trabajadores, tal vez el 1% más rico, obteniendo la ma- yor parte de las ganancias del crecimiento de los ingresos en los últimos 20 años en algunos países, incluido Estados Unidos. Y eso definitivamente es un problema. Exactamente. Las fuentes de eso no están claras. Pero algunas personas piensan que tiene que ver en parte con el comercio y la apertura del comercio. Algunas personas piensan que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Algunas personas piensan que tiene que ver con instituciones como impuestos y demás, y una parte tiene que ver con el poder de mercado. Muchas de las nuevas industrias están altamente concentradas. Las industrias de baja tecnología, por ejemplo, son extremadamente rentables y presumiblemente, gran parte de los ingresos adicionales que generan ganancias para esos sectores se concentran en relativamente pocas personas.

Randy Schekman, Joachim Frank y Michael Houghton.

GUERRAS

—La teoría que usted desarrolló junto con Thomas Schilling, que los llevó a ganar el Premio Nobel, fue utilizada por mediadores en el conflicto palestino-israelí para tratar de resolver algunos problemas. ¿Podría utilizarse ahora en el conflicto entre Rusia y Ucrania?

ROBERT AUMANN: Ahí tiene varias preguntas. En primer lugar, en lo que respecta a Thomas Schelling, murió hace unos años. Pero el hecho es que recibí un Premio Nobel junto con él, compartimos el premio, pero nunca trabajé con él. Tengo mucho respeto por su trabajo, y tal vez él haya tenido algo de respeto por el modelo matemático. Pero nunca trabajé con él, y juntos fuimos los ganadores porque ambos estábamos en la teoría de juegos. Esa es una parte de la respuesta. Mencionó la situación árabe-israelí: es muy difícil porque los objetivos de los lados no son compatibles entre sí, los árabes quieren destruir a Israel por completo e Israel no está interesado en eso. Entonces, hemos estado luchando básicamente durante cien años. Los primeros ataques árabes contra la presencia israelí en esta parte del mundo fueron en 1920. Ahora estamos en 2022, hemos estado luchando durante alrededor de cien años y no veo solución porque los objetivos de los lados son, por supuesto, incompatibles. Pero déjeme responder a su siguiente pregunta, que es sobre Rusia y Ucrania. Tengo una visión ligeramente diferente de esa situación que la mayoría del mundo occidental. La mayor parte del mundo occidental dice que el ataque de Rusia a Ucrania es terrible y que debería ser condenado. También creo que es algo terrible el ataque de Rusia a Ucrania, pero en cierto sentido puede ser que Occidente y la propia Ucrania se lo hayan buscado. Mencioné la crisis de los misiles cubanos antes. Y permítame recordarle, porque ocurrió hace mucho tiempo, en 1962, hace sesenta años. Cuba es hasta hoy un país comunista, era un aliado de la Unión Soviética. Cuba está ubicada como a unos cientos de millas de los Estados Unidos, hay unos cientos de millas de mar, el mar Caribe, entre Cuba y los Estados Unidos. En algún momento de 1962, la Unión Soviética decidió enviar misiles nucleares a Cuba. Y Estados Unidos dijo, no, no vamos a permitir eso de ninguna forma. No vamos a permitir que eso suceda. Entonces la Unión Soviética y Cuba dijeron: somos países soberanos, se nos permite hacer lo que queramos. El presidente de los Estados Unidos era John Kennedy, y el líder de la Unión Soviética era entonces Nikita Khrushchev. Entonces Kennedy dijo: pueden ser países soberanos y pueden hacer lo que quieran, pero no voy a permitir esto. Los barcos de los rusos estaban en camino llevando sus armas nucleares. Y Kennedy dijo: si los barcos no regresan, vamos a atacar a Cuba y vamos a atacar esos barcos, deben dar marcha atrás; tal vez tenga un derecho internacional para hacer esto, pero no lo voy a permitir. Recuerdo que tuve la sensación de que el mundo se iba a acabar, no en diez años, no el próximo año, no en un mes, terminará la próxima semana. Así que Kennedy tuvo mucho coraje para decir eso, pero el verdadero héroe de esta historia es Nikita Khrushchev, porque les dijo a los barcos que regresaran, se rindió. Ese es el verdadero héroe. Porque si él no hubiera dicho eso,no estaríamos sentados aquí hoy, esa es la crisis de los misiles en Cuba. Ahora, Ucrania no está a unos pocos cientos de millas de mar abierto de Rusia. Tiene una frontera común con Rusia. Ucrania dijo que quería unirse a la OTAN, y ellos no dijeron que no podían, fueron alentadores y muy amables, lo estaban considerando. Entre un hombre y una mujer lo llamaríamos un romance, y eso Putin no podría soportarlo. Se equivoca al atacar a Ucrania, lo condeno, es terrible, pero Occidente también tiene la culpa. Ucrania debe darse cuenta de que tienen una frontera común con Rusia y que son una amenaza para los rusos. Una vez estaba en una caminata en el este de California, donde hay montañas altas y osos. Estaba de excursión con un nieto y nos encontramos con un oso. Le dije a mi nieto David: detente, no vuelvas atrás pero no sigas adelante, porque amenazarás al oso yendo hacia adelante. Putin es como un oso, Occidente no debería estar allí, y Ucrania no debería haber hecho lo que hizo. Si un oso te ataca, no puedes decirle al oso que es inmoral y condenarlo. Pero te lo buscaste tú mismo. Esa es mi visión de la lucha, un poco diferente de lo que dice la mayoría de la gente en el mundo, que Putin es malo, es terrible. Puede que sea malo, puede que sea terrible, pero es un oso y se sintió amenazado.

“La educación superior en la mayoría de los países es en gran parte del sector público” (David Card)

—Mientras usted y sus pares trabajan por conseguir nuevas curas para enfermedades, Rusia invadió Ucrania e incluso amenazó veladamente con usar armas nucleares, lo que sería una catástrofe mundial. ¿Qué opinión le merece esto?

JOACHIM FRANK: Bueno, comparto el sentimiento de indignación en todos lados. Rusia esencialmente se ha pintado a sí misma en una esquina. Es esencialmente tratar al mundo como a los poderes del siglo XX e incluso del XIX, claramente se ha colocado completamente fuera de la comunidad. Espero que la acción combinada que se ha estado llevando a cabo bajo el liderazgo de Europa y Estados Unidos vaya a frenar la búsqueda continua de expansión de Rusia. Mi sentimiento es de ultraje. He tratado de ser un apoyo para Ucrania, contribuyendo con conferencias para los estudiantes que perdieron oportunidades educativas. He tenido la posibilidad de participar de una nueva y muy emocionante parte de sus hallazgos. Así que he sido un gran apoyo y, habiendo crecido en Alemania, la amenaza de Rusia todavía está en mi mente. Cuando crecí, la frase “los rusos están llegando” era común, era una amenaza real y terrible.

“En los Estados Unidos en este momento tenemos una creciente desigualdad de ingresos” (Edmund Phelps)

—Usted ha dicho: “la guerra no ha sido en absoluto estudiada como fenómeno general”, ¿por qué cree que sería beneficioso estudiar la guerra, cree que hay cosas comunes a todos los conflictos armados?

AUMANN: La Guerra Mundial no fue estudiada como un fenómeno general, es cierto. La gente estudia todo tipo de cosas como fenómenos generales, pero en la guerra, sólo se miran guerras específicas, como acabas de mencionar, la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero, por qué la gente va a la guerra en general no se ha estudiado y debería estudiarse. No tratando de evitar la guerra o cómo prevenir una guerra específica, sino tratar de entender qué es lo que lleva a la gente a ir a la guerra. Y ese es un tema de análisis de la teoría de juegos, tenemos algo que decir al respecto, pero creo que tenemos que dar incentivos a ambas partes para no ir a la guerra. De hecho, la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que duró de 1945 a 1990, 45 años, ése es un ejemplo de paz, en realidad. Se llama Guerra Fría, pero no es una guerra, nadie muere en la Guerra Fría. Si pudiéramos mantener frías todas las guerras, entonces estaríamos haciendo negocio. Y la razón por la que la Guerra Fría no se convirtió en una guerra caliente es porque ambos bandos tenían armas atómicas, y ambas partes saben que si inician la guerra contra la otra parte, serán atacadas por armas atómicas, entonces ambas partes tenían un incentivo. Las armas atómicas proporcionaron un incentivo para no convertir la Guerra Fría en una guerra caliente. Y eso es muy importante. Las armas atómicas fueron desarrolladas para no utilizarlas. Después de Hiroshima y Nagasaki, después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron para no utilizarlos. Y así fue como hicieron que la Guerra Fría no se convirtiera en una guerra.

Didier Queloz, Edvard Moser y Serge Haroche.

TRABAJO CIENTÍFICO, EDUCACIÓN, CREATIVIDAD

—La creatividad está muy asociada a las artes; sin embargo, ¿cuánto de creatividad requiere el trabajo científico?

ROBERT LEFKOWITZ: Es una muy buena pregunta. Supongo que depende de lo que uno esté tratando de hacer. Si está interesado en hacer descubrimientos realmente importantes que tengan la posibilidad de transformar la forma en que se atiende a los pacientes en enfermedades particulares o comprender qué causa ciertas enfermedades o cosas por el estilo, requiere mucha creatividad. Tienes que pensar fuera de la caja y tienes que tomar riesgos, esto requiere una buena dosis de creatividad y coraje. Por otro lado, no toda la investigación científica requiere este nivel de creatividad. Después de que algunos científicos logran avances, muchos otros generalmente los siguen, haciendo un trabajo menos creativo, pero confirmando los descubrimientos originales y extendiéndolos de manera incremental. Y ambos tipos de ciencia son importantes para el progreso general de la empresa. Con lo cual me refiero tanto a la investigación revolucionaria como a la investigación de seguimiento.

“Por qué la gente va a la guerra no se ha estudiado, debería estudiarse” (Robert Aumann)

—Desde hace veinte años, su carrera gira en torno a la investigación. Relacionado con el descubrimiento científico que le valió el Premio Nobel, y por otro, cómo cambiar el aprendizaje en las universidades con respecto al conocimiento científico. ¿Cómo se combinan estas dos partes de la investigación?

CARL WIEMAN: Veo que has hecho muchos deberes sobre mis antecedentes. En algún nivel, estaban conectados. Me interesé mucho en el aspecto educativo debido a mi investigación en física. Los estudiantes de posgrado venían a trabajar en mi laboratorio de investigación para obtener un doctorado, y provocado por eso, el patrón que vi, es que estos estudiantes llevaban muchos años realizando trabajos muy exitosos en sus cursos de física, pero realmente no podían hacer física en el laboratorio en absoluto. Sin embargo, después de trabajar conmigo durante un par de años, se convirtieron en físicos. Al ver este patrón, me pregunté: ¿por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué podían obtener buenos resultados en los cursos y no aprender física cuando claramente tenían la capacidad? Entonces comencé a pensar en esto como un problema científico y comencé a estudiar. En ese momento todavía estaba haciendo mi investigación en física, pero también comencé a dedicar mucho tiempo a estudiar lo que sabíamos sobre cómo aprende la gente, cómo aprender física. Y me hizo darme cuenta de que había formas mucho mejores de enseñar, entonces me interesé en trabajar en ese campo. Pero siempre estuve interesado en la idea básica de cómo la gente aprende a pensar como un físico, y eso, en cierto modo dio forma al tipo de trabajo que hice en mi educación y, como usted dice, durante unos veinte años, luché por equilibrar el intento de hacer ambas cosas. Había un grupo que apuntaba con láseres a los átomos y veía cómo se comportaban, y el otro grupo, que estudiaba enseñanza y aprendizaje en varios cursos. Para mí siempre fue una lucha. Francamente, siempre sentí que debería dedicar más tiempo del que tenía a cada uno de ellos.

—¿Tuvo que lidiar con algún rechazo dentro de la comunidad científica cuando logró su descubrimiento sobre las proteínas G?

LEFKOWITZ: Es interesante. La ciencia es inherentemente una empresa muy conservadora. Entonces, casi siempre que llega alguien con un nuevo descubrimiento realmente significativo, la naturaleza del proceso es que habrá rechazo. Hay personas que básicamente hacen sus carreras simplemente reaccionando a cualquier nuevo descubrimiento y diciendo por qué no puede ser verdad, por qué no debe ser verdad, etc. Así que en varios momentos de mi carrera, cuando estábamos haciendo descubrimientos, nos encontramos con polémicas y gente que no creía lo que decíamos. De hecho, lo que encontré es que la forma en que funciona el proceso científico es que haces tu investigación, haces tus descubrimientos, escribes un artículo científico, lo envías a una revista donde otros expertos lo revisan de forma anónima, obtienes su opinión y puedes hacer modificaciones en el trabajo, pero en particular tu trabajo puede ser rechazado por completo. Entonces tratas de encontrar otra revista para publicarlo. Descubrí que los artículos que tuvimos más dificultades para publicar, y que a menudo eran rechazados al menos en la primera presentación, eran los que en retrospectiva describen los avances más importantes que habíamos logrado. Luego, una vez que obtuviéramos esos documentos aceptados y después de que la controversia comenzara a calmarse y las nuevas ideas comenzaran a ser aceptadas, enviaríamos documentos adicionales derivados en parte de los descubrimientos originales, es decir, no eran exactamente los originales, y serían aceptados muy fácilmente porque ya no eran controvertidos. Entonces, sí, la controversia es una especie de consecuencia inevitable de hacer descubrimientos reales.

“Pensar fuera de la caja y tomar riesgos requiere una buena dosis de creatividad y coraje” (Robert Lefkowitz)

—¿Qué significan la paciencia y la persistencia para un científico? En la mayoría de los casos los proyectos de investigación llevan largos años, ¿cómo juega el tiempo en un proyecto científico, con todos los fallos y frustraciones que pueden ocurrir durante la investigación?

JOHN MATHER: La persistencia es lo que tienen los científicos que los hace exitosos. Simplemente no nos damos por vencidos cuando vemos algo que es desafiante, interesante y emocionante. A veces necesitamos ser pacientes mientras otras personas hacen partes del proyecto. Entonces, por ejemplo, mis muchos colegas científicos que están usando el telescopio Webb ahora tuvieron que esperar mucho tiempo mientras construíamos el telescopio, pero estaban desarrollando sus ideas sobre hacia dónde apuntarían el telescopio si tuvieran la oportunidad. Eso es lo que hacemos, simplemente seguimos adelante sobre los temas que hoy parecen más apasionantes. Y por eso nunca pensé que estaba siendo paciente, simplemente sigo trabajando tan duro como puedo para hacer que mi parte del proyecto funcione. No es paciencia, sólo persistencia.

—La observación, la curiosidad, el factor sorpresa, son aspectos que generalmente se pueden identificar en los científicos en general, hoy los jóvenes y los niños tienen otro tipo de atención, las redes sociales les ofrecen 30 segundos de video, 240 caracteres para expresar una idea, ¿cómo se adapta la educación a estas generaciones que desde que nacen están hiperestimulados con las pantallas, la habilidad para crear pensamiento abstracto, imaginación?

MORTEN MELDAL: Esa es una pregunta muy difícil, la última parte de ella. Pero en mi opinión, es extremadamente importante poder seguir una línea en tu intuición, en tu deducción y en tus pensamientos. Una línea roja que va de A a Z, para que realmente estés pasando por el proceso de pensamiento. Se requiere una asociación para resolver un problema, y esto es algo que veo con los estudiantes hoy en día, que es difícil para ellos encontrar esta capacidad de seguir sus pensamientos hasta el final. Por otro lado, los estudiantes son fantásticos para buscar en internet y encontrar nueva información. Y también así, combinando esta información y haciéndolos muy inteligentes en las redes sociales. Son muy inteligentes en el uso de la tecnología. Y, por ejemplo, en mi grupo, todos los jóvenes estudiantes aprenden inmediatamente cómo utilizar los métodos computacionales para comprender la química, y no les lleva mucho tiempo. Me tomó mucho más tiempo aprender a usar toda esa tecnología inicialmente que lo que hacen hoy, porque están muy acostumbrados a manejar este tipo de programación, procedimientos y métodos adecuados que usamos para los cálculos. Así que creo que hay pros y contras en la forma actual de criar a los niños, pero sí creo que es necesario de vez en cuando dejar de lado todas estas cosas y relajarse, adentrarse en los pensamientos y seguirlos hasta el final.

—Usted dice “la importancia en la educación no sólo es informar sino inspirar a los jóvenes a poner todo su empeño en la investigación y las carreras vinculadas a la medicina y sus múltiples áreas”, ¿es más difícil inspirar a los jóvenes en el mundo mediado por las pantallas y la atención que se llevan los algoritmos?

ROGER KORNBERG: La pregunta que usted plantea en realidad puede responderse de diferentes maneras. La primera y más directa, relativa a la inspiración de los jóvenes para ampliar los conocimientos existentes. Los desafíos que enfrentan los jóvenes hoy en día para seguir carreras en esa dirección son mucho mayores que cuando yo tenía esa edad. Hay, nuevamente, dos razones para ello. Una se debe a los desafíos logísticos que enfrentan hoy, es aún más difícil seguir una carrera así, se necesita más tiempo para lograr la independencia en una carrera de este tipo. En mi época, una persona joven podía esperar, después de una educación universitaria, una educación de posgrado y luego de un breve período de posgrado, convertirse en un investigador independiente, con un salario digno, satisfactorio, y recursos razonables para realizar sus propios estudios. Hoy, lleva mucho más tiempo. Mientras que en el pasado un joven podía conseguir la independencia cuando tenía veintitantos años, hoy en día puede que tengan entre treinta y tantos o principios de los cuarenta, una edad en la que a menudo, son casi demasiado mayores para ser originales, tener grandes ideas y perseguirlas y hacerlas avanzar. Incluso después de que un joven logra independencia en la investigación hoy en día, es más difícil obtener apoyo para esa investigación, más difícil obtener una posición académica, más difícil sostener la investigación académica. Sin embargo, animo a todos los jóvenes que sienten curiosidad por la naturaleza, que están fascinados y motivados por la perspectiva de descubrirla, a que lo hagan. Y a nosotros, las personas de mi edad, los que estamos en el gobierno y otros, nos corresponde ayudarlos a lograr la independencia y obtener apoyo a una edad más temprana. Creo que esto es un desafío para el gobierno, que realmente debe abordarse seriamente. Pero mencioné que hay otro aspecto de la inspiración y que también debe considerarse. Es ligeramente diferente, se relaciona con la educación en todas las edades, incluso a una edad muy temprana. He observado que los estudiantes de las universidades con las que he estado asociado, a menudo sienten un gran entusiasmo por el estudio de la biología, el estudio de la química y el estudio de la física. Y, lamentablemente, he descubierto que muy a menudo pierden el interés y cambian de dirección a una edad muy temprana. Una razón para esto es la naturaleza de la instrucción. Muy a menudo, la misión de un instructor es impartir la mayor cantidad de información posible a los estudiantes, y creo que eso tiene el efecto contrario de lo que queremos lograr. Más bien, sostengo que el propósito más importante de la educación es a lo que usted aludió antes. No importa lo que un estudiante aprende o cuánta información adquiere en el curso de sus estudios. Lo único que importa es que él, o ella, esté más interesado en el tema después de estudiar que cuando comenzó. Si su interés aumenta, por supuesto recordarán algo de lo que han aprendido, pero querrán aprender más. Pero si su interés disminuye, probablemente olvidarán lo que han aprendido y se verán disuadidos de estudiar, aprender y obtener más información en el futuro.

Alvin Roth, James P. Allison y David Card.

—¿Por qué es tan importante la ciencia básica, que es experimental y sin fines de aplicación estrictamente hablando?

RANDY SCHEKMAN: Las ciencias básicas son la raíz de todos los descubrimientos que conducen a desarrollos tecnológicos y médicos. Hay tantos ejemplos que sus oyentes realmente deberían conocer el rango de investigación que, al menos inicialmente, se pensó que no tenía ningún valor práctico, pero que, por supuesto, luego se convierte en algo de gran importancia. Puedo decirles desde mi propia experiencia, mi investigación comenzó con un interés en cómo las células fabrican moléculas de proteína que se exportan fuera de la célula. Este es un proceso del que dependen muchas de las células de nuestro cuerpo. Por ejemplo, es un proceso que se usa en el páncreas para la producción de insulina, que debe escapar de la célula y viajar por todo el cuerpo para estimular la absorción de glucosa en tejidos como los músculos y las células grasas, que luego se usan para producción de energía. Nuestro cuerpo, nuestro genoma codifica miles de moléculas de proteínas diferentes que deben fabricarse dentro de la célula y exportarse desde la célula. Este es un proceso muy básico que se ha estudiado durante muchas décadas, y se otorgó un Premio Nobel en 1974 por el descubrimiento del proceso de secreción y cómo las membranas dentro de una célula organizan el tráfico de moléculas como la insulina, que finalmente sale de la célula. Y lo que hice en mi trabajo al inicio de mi carrera, poco tiempo después, fue estudiar este proceso en un simple microorganismo, levadura de panadería, que tenía la capacidad técnica de permitirme descubrir los genes que se requieren para organizar y ejecutar este proceso, utilizando técnicas que no estaban disponibles en el estudio de células animales o humanas, para las cuales un tipo de análisis genético era mucho más difícil. En cualquier caso, descubrimos estos genes, muchos de ellos, y estudiamos cómo operan los genes en este proceso. Y posteriormente aprendimos que estos mismos genes, que evolucionaron hace 2 mil millones de años en levaduras humildes, son virtualmente los mismos que se usan en el cuerpo humano para organizar el mismo proceso. Es decir, 2 mil millones de años de evolución se han basado en la misma maquinaria que evolucionó en los inicios de la Tierra, en los microorganismos. Ahora, esto no tenía una aplicación práctica obvia, excepto que resulta que si la levadura tiene la misma maquinaria, entonces se volvió factible usar la levadura como plataforma para la producción de proteínas humanas clínicamente importantes. Así que ayudé a una empresa local de biotecnología a diseñar la producción del virus de la hepatitis B, proteína de superficie. Y ahora, las células de levadura se utilizan en tanques de fermentación muy grandes para fabricar pequeñas membranas que contienen el antígeno de la hepatitis y que se utilizan para la vacunación. Todo el suministro mundial de vacunas se hace en levadura. Del mismo modo, fue posible diseñar la producción de insulina humana introduciendo el gen de la insulina humana en células de levadura y esencialmente engañar a estas células para que fabricaran grandes cantidades de insulina, que ahora se cultiva en enormes tanques de fermentación, un tercio del suministro mundial de insulina recombinante humana. Ese es solo uno de los muchos ejemplos en los que el descubrimiento fundamental básico y la observación de los procesos en el mundo natural tienen ventajas prácticas inesperadas. Otro ejemplo, más moderno, es el descubrimiento de los genes y las proteínas que las bacterias usan para combatir la infección por virus bacterianos. Resulta que hay una carrera armamentista entre virus y células, no solo para nosotros, sino incluso para las bacterias más modestas. Y las bacterias se han desarrollado, evolucionado, una especie de enfoque nativo inmunológico que les permite combatir sus propios virus bacterianos. Y el descubrimiento de estos genes y del mecanismo de este proceso, condujo a la actual revolución en la edición del genoma. La tecnología CRISPR Cas9, de la que quizás haya oído hablar y que los lectores conozcan, es el resultado de una serie fundamental de descubrimientos realizados por personas que estudian microorganismos y luego, sin ningún conocimiento particular de cómo podría aplicarse, resulta que han tenido un impacto revolucionario, ese tipo de historia se repite una y otra vez. Y por lo tanto, muchos de nosotros que nos dedicamos a la ciencia básica tenemos historias que contar sobre cómo esto tiene beneficios inesperados. Y esa es la razón por la que se debe continuar con este tipo de esfuerzos, porque todavía tenemos grandes desafíos en el cuidado de la salud que no se han cumplido.

“Siempre estuve interesado en la idea básica de cómo la gente aprende a pensar como físico” (Carl Wieman)

POLÍTICA Y CIENCIA

—¿Cuál es la importancia de los fondos públicos en la investigación?

SCHEKMAN: La ciencia básica es realmente la base de los avances en medicina y tecnología y la ciencia básica, como la que comencé en mis cartas en mi laboratorio, es arriesgada. No se puede esperar de una empresa privada, que se basa en la motivación del lucro, que es algo perfectamente bueno. No se puede esperar que inviertan en ciencia básica impulsada por la curiosidad del tipo que me motivó a mí, esto debe venir del gobierno, y el beneficio de hacer esto es obvio. El hecho de que mi ciencia básica me condujo de manera bastante inesperada a las aplicaciones que describo usando levadura para fabricar insulina humana o la vacuna contra la hepatitis B no se puede predecir. El dinero que me costó hacer mis descubrimientos simplemente no pudo haber venido de una empresa privada, no lo hubiera hecho, hubiera sido una inversión demasiado arriesgada para ellos. Así que estos fondos que proporciona el gobierno tienen un propósito muy importante, no solo para ampliar el conocimiento que estamos tan ansiosos por obtener como seres humanos. Pero debido a que los descubrimientos del tipo que he descrito conducen con bastante frecuencia a aplicaciones asombrosas en la clínica y se construyen en los EE. UU., han sido esenciales en la construcción de una industria biotecnológica insuperable. Todo esto provino de la sabia inversión de fondos públicos en ciencia básica realizada en universidades de investigación.

“El propósito más importante de la educación es que el estudiante esté más interesado en el tema después de estudiar que cuando comenzó” (Roger Kornberg)

—¿Qué le recomendaría a un joven que quiere estudiar ciencias?

MICHAEL HOUGHTON: En primer lugar, lo felicitaría por elegir la ciencia, porque es la ciencia la que nos da las respuestas, le da a la raza humana respuestas a nuestros problemas. Así se ha desarrollado el proceso científico, sabemos que funciona. Y entonces, lo felicitaría, en primer lugar, por seguir una carrera en ciencias. Es importante a medida que desarrollas tu carrera... He trabajado en tres países diferentes en mi carrera, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, y eso me ha expuesto a diferentes mentes. Me formé en Inglaterra, fui a los EE.UU. a trabajar con algunos profesores estadounidenses realmente buenos que me influyeron, y ahora estoy en Canadá trabajando con otros científicos muy buenos. Así que prepárate para moverte por todo el mundo para exponerte a algunas de las mejores mentes científicas, que puedas volver a tu país de origen después de haberte capacitado. Eso sucede mucho en China y en India, pero creo que debes estar preparado para salir y trabajar con gente muy buena porque realmente es un caso de éxito, es bastante raro que una sola persona haga un progreso tan grande en cualquier campo. Hacemos nuestro progreso como científicos interactuando con otros científicos. Así que salga y busque a los mejores científicos para trabajar con usted, para capacitarlo, eso es muy importante. Y no renuncies, estas cosas una vez que las hayas resuelto miras hacia atrás y piensas: bueno, eso fue fácil, pero de hecho, lleva muchos, muchos años, así que sé persistente. Creo que esas son las otras cualidades que necesitas para ser un científico exitoso. Esto es lo que recomendaría.

—¿Los políticos norteamericanos reconocen la necesidad de la ciencia? ¿Cómo es la relación del Estado norteamericano con la ciencia?

FRANK: Bueno, lamentablemente el país está dividido, parte de esto es realmente el resultado del régimen de Trump, y también el resultado del surgimiento de un partido que ya no tiene una función como partido, sino como un movimiento de culto hacia el autoritarismo. Y así, parte del país realmente tiene una relación muy extraña con la ciencia a través de campañas equivocadas en las redes sociales. Simplemente, algunas de las personas creen que esencialmente cualquier declaración científica puede ser cuestionada, entonces tenemos una comprensión muy extraña sobre la ciencia en aproximadamente un tercio de la población, pero por fortuna la mayor parte del país ha adquirido, creo, una mayor conciencia sobre la importancia de la ciencia como resultado de la pandemia. Muchas personas ahora han estado expuestas por primera vez al método científico, y pueden tener discusiones en casa sobre esta y aquella metodología y demás, lo que no sucedía antes.

—¿Cuál es el rol de la política en el impulso del desarrollo científico?

ALLISON: Eso es difícil, creo que debería ser el papel de los científicos, obtener información. Y cuando la gente comienza a decir cosas que están mal, terriblemente mal, tengo miedo de que el gobierno tenga que estar allí de alguna manera y minimizar las cosas, simplemente increíbles, simplemente incorrectas y locas que la gente dijo durante el covid, por ejemplo. Pero también promover, eso es al final. Al principio, en última instancia creo que los gobiernos deben invertir en ciencia básica porque esa es la forma en que hacemos los avances científicos, no solo son los que mueven la economía, sino en el caso de productos farmacéuticos como los medicamentos contra el cáncer, en los que trabajé, no solo pueden impulsar una nueva industria o mantener a muchas personas empleadas, sino que también producen productos que pueden salvar vidas. Así que es cuestión de apoyar la ciencia, pero también filtrar la ciencia, sacar solo la ciencia clara. Y creo que una de las cosas que los científicos tenemos que recordar es que es nuestro trabajo dar información y consejos basados en nuestras mejores ideas. Pero no es el trabajo de los científicos hacer políticas necesariamente. El trabajo de los políticos es tomar las cosas buenas y convertirlas en políticas, y decidir cómo hacerlo. Quiero decir, hay diferentes formas de lidiar con el covid, como lo hizo China que no ha tenido demasiado éxito o la forma en que lo hicieron los otros países, que no es tan exitosa como podría haber sido. Pero aprendimos.

Morten Meldal y Dan Shechtman.

—¿La ciencia tiene influencia en la política?

SCHEKMAN: Debería. Pero, claro, la política lamentablemente es más complicada y entonces vemos, como hemos discutido, una resistencia por parte de algunos políticos a adoptar las vacunas. Vemos una resistencia por parte de muchos políticos para aceptar la realidad del cambio climático y el peligro que ha puesto a la raza humana en este mundo. Vemos esto influenciado por preocupaciones comerciales como la industria petrolera, la industria del carbón. Vemos que esto tiene una influencia irracional en las posiciones políticas. Entonces, sí, hay una tensión entre la ciencia y la política. Y es lamentable que no haya más políticos que tengan una formación científica. Creo que si hubiera más, entonces la ciencia, la comprensión de la ciencia, afectaría la política pública más de lo que lo hace.

—¿La especialización del saber aísla al científico o lo obliga a incorporarse al análisis de lo contemporáneo?

FRANK: Gran pregunta. Cada vez más la ciencia se está volviendo multidisciplinar. Tienes que estar trabajando con diferentes tipos de científicos. Los grandes desafíos en ciencia nos dejaron, por supuesto, enormes desafíos en sostenibilidad. Obtener suficiente agua limpia, obtener suficiente aire limpio, obtener suficiente energía para hacer crecer nuestros países y nuestras industrias para que todos tengan una buena vida. Eso solo puede ser resuelto por científicos multidisciplinarios. Y ciertamente en los campos de la medicina, tienes que tener, inmunólogos trabajando con virólogos, trabajando con vacunólogos, trabajando con institutos públicos, trabajando con corporaciones, compañías farmacéuticas. Tiene que ser multidisciplinar. Es importante que los jóvenes, a medida que se entrenan, se den cuenta de que tienen que interactuar no solo con otros científicos, tienen que interactuar con diferentes tipos de científicos para resolver problemas. Pero puede hacerse, es realmente muy divertido cuando interactúas con nuevos tipos de científicos. En mi mandato en Canadá, una de las cosas en las que me involucré fue el descubrimiento computacional de fármacos. Tienes la computadora para hacer el análisis de drogas, para identificar drogas contra virus pandémicos por ejemplo. No soy un especialista en informática, francamente no tengo remedio, pero trabajo con científicos computacionales muy hábiles y realmente disfruté interactuar con ellos. Puedo decirles que puedo darles información sobre qué patógenos, qué virus, qué bacterias perseguir y cuáles son los mecanismos biológicos a los que apuntar. Y luego usan sus habilidades computacionales para diseñar medicamentos contra el patógeno. O también lo hemos hecho en el cáncer y en las enfermedades autoinmunes. Así que es la forma en que tienes que trabajar en estos días, y es muy agradable cuando conoces las mentes de otros científicos en diferentes áreas.

“Desarrollar vida y crear conciencia es una especie de privilegio que tenemos y una responsabilidad (Didier Queloz)

—Sabemos que está en un proyecto para enseñar ciencias desde preescolar. Le pido un mensaje para los docentes, los políticos, sobre lo importante que es enseñar ciencia a los jóvenes.

SHECHTMAN: Si miras el mundo, verás que más países enseñan buena ciencia a los estudiantes. Por lo general, a estos países les va bastante bien económicamente, dependiendo de sus gobernantes, a veces pueden destruir. Cuando los jóvenes me preguntan qué hacer para convertirse en un buen científico, les digo: “Si quieres triunfar como científico, elige en la secundaria o al inicio de tus estudios universitarios, elige ahora una materia que te guste, algo que te guste hacer en tu vida, pero trata de convertirte en un experto en eso, intenta convertirte en el número uno de tu clase, en tu escuela. Si tienes un amplio conocimiento de la ciencia, tienes que conocer la ciencia, tienes que saber suficiente física, química, termodinámica, y cómo funciona la naturaleza, tienes que conocer las reglas. Pero además de eso, conviértete en un experto en algo que te guste. Si es así, serás un científico maravilloso, tendrás una carrera maravillosa”. Para los políticos, creo que las personas más importantes del mundo son los docentes, porque ellos llevan el futuro del país en sus manos, y en el gobierno es el ministro de Educación; por lo tanto, el ministro de Educación debe contar con un muy buen apoyo financiero del gobierno. Pero además, solo los mejores deberían enseñar, no permitan que gente mediocre enseñe. Un buen profesor produce mejores estudiantes, tendrán mejores empleos. Se convertirán en la gente educada que luego irá a las universidades, pagarán impuestos sobre la renta y todos estarán contentos y fabricarán productos que beneficiarán al país. Un mal maestro forma malos estudiantes que se dedicarán al crimen, a la violencia y a trabajos de baja categoría. No es bueno. Entonces, primero, los maestros son muy importantes. Número dos, la educación es muy importante. Número tres, el ministro de Educación es muy importante y debe entender que es muy importante para el futuro del país, está en sus manos, por lo que deben ser muy responsables y promover al máximo la enseñanza de las ciencias. Sabes, comencé un programa en Israel para enseñar ciencia en los jardines de infantes, a los cinco años, en las escuelas de Haifa. Si empezamos temprano, queremos que los jóvenes piensen en términos realistas, no hay tonterías ahí. Necesitan comprender el mundo que los rodea, y si después alguien les dice tonterías, que digan: “Oye, no entiendo, no lo comprendo, ¿por qué dices eso?”, si entienden la ciencia y entienden cómo funciona el mundo. Así que recomiendo a todos que enseñen ciencia temprano, lo antes posible.

—“Las decisiones de los políticos para lograr una mejor elección y lo que realmente hacen para marcar una real diferencia en el progreso de los individuos en una sociedad en cuanto a los recursos naturales, la explotación y sus límites, porque se acaban”, ¿cree que debería haber más científicos implicados en política?

MELDAL: Lo que creo es que deberíamos tratar de hacer de la química una educación general, para que todos en esta sociedad tengan una cierta comprensión de la química, porque creo que eso tendría un efecto realmente enorme en la forma en que las personas depositan sus votos en elecciones, qué tipo de presión ejercen en su vida diaria a través de sus compras, a través de sus interacciones con los medios, etc. Creo que tendríamos una sociedad completamente diferente si educaramos a la gente en química. Ese es mi objetivo principal aquí, tratar de establecer más enseñanza para los jóvenes en química y no tanto para promover la economía y sus posibilidades de una buena carrera, sino más para la sociedad en general.

“Las ciencias básicas son la raíz de todos los descubrimientos que conducen a desarrollos tecnológicos y médicos” (Randy Schekman)

—¿Siente que los gobiernos y las empresas invierten menos en ciencia básica y centran su atención en inversiones dirigidas a aplicaciones específicas que persiguen ciertos intereses?

SCHEKMAN: Por supuesto es comprensible que los gobiernos y las empresas, particularmente las empresas que tienen que obtener ganancias para sobrevivir, centren sus esfuerzos en cosas prácticas. Pero los gobiernos de todo el mundo, ciertamente en el mundo desarrollado, también ven el beneficio de una inversión en ciencia básica. Y muchas empresas, no todas, también se dedican a la ciencia básica como base de su esfuerzo de desarrollo. Una empresa importante, una de las primeras empresas de biotecnología llamada Genentech, todavía tiene un programa muy activo de ciencia básica en el que a sus investigadores se les permite perseguir sus propios intereses, y por supuesto, ocasionalmente surgirá algo de valor práctico. Entonces la empresa está en una posición perfecta para desarrollar patentes de propiedad intelectual y luego perseguir el descubrimiento para el desarrollo. Pero mi punto es que no es solo el mundo desarrollado, sino que todos los países necesitan tener alguna base de apoyo para la ciencia básica por la siguiente razón: la ciencia básica que se hace en los países de todo el mundo capacita a los jóvenes en los principios de cómo realizar experimentos adecuados y diseñar y realizar experimentos. Estas son las mismas herramientas que los jóvenes llevarán consigo cuando entren, por ejemplo, en la industria farmacéutica o biotecnológica. Ahora, si un país no invierte en esta infraestructura básica, los jóvenes que están naturalmente interesados en esta tecnología y estos descubrimientos científicos, simplemente se irán a otra parte y el país perderá la inversión que hizo en la educación de estas personas. Permítanme darles un ejemplo muy específico de mi experiencia reciente. Hace un par de meses visité Estambul, en Turquía, por invitación de una fundación de investigación, y me presentaron a media docena de científicos básicos turcos, que habían realizado un trabajo sobresaliente.

Cada uno de ellos había salido del país para tener una exitosa carrera de investigación, en Alemania, en los Estados Unidos, en Suiza. Todos se fueron de Turquía y no regresarán debido a una falta de inversión sistemática en su infraestructura científica básica.

Esta es una oportunidad perdida para que un país como Turquía pierda personas tan talentosas, no estar allí, para invertir localmente en el desarrollo de la industria en ese país.

Todo país necesita tener algún apoyo básico que sea a un nivel de clase mundial, para que esos jóvenes que se interesan por la ciencia, trabajen, se queden y beneficien al país.

LA VIDA, EL UNIVERSO Y EL PLANETA TIERRA

—¿Cree que podría haber vida en cualquier exoplaneta?

DIDIER QUELOZ: Esa es una pregunta muy interesante. En realidad, cuando miras la vida, te das cuenta de que después de mil millones de años en la Tierra ya tenemos vida, y nos llevó bastante tiempo construir la vida multicelular. Entonces construyes algo que se vuelve grande y comienzas a organizarte y a dividir la tarea, ya sea que sucediera en todas partes realmente, no lo sabemos, ¿necesitamos la Luna, o la vida salió de los océanos con el tiempo? ¿qué son las series de eventos para pasar de algo que está vivo a algo que está microscópicamente vivo, para recrear el mecanismo de la fotosíntesis en todas partes? Esta es una larga lista de preguntas, y no tengo ninguna respuesta, pero sigo sosteniendo que podemos encontrar, porque podemos mirar otras estrellas y podemos mirar este planeta. Y esto es un gran cambio. Puedes debatir sobre la vida interminablemente. Y la filosofía ha estado haciendo eso. La religión ha estado haciendo eso. Está bien. Pero no te está diciendo nada. Es solo un debate, ideas que cambias y todos pueden compartir. Hace buenas historias, pero no te dice nada sobre lo real. Ahora podemos probar eso porque tenemos la herramienta. Tenemos la manera de buscar la vida para probar eso. Y esta es una completa revolución de los exoplanetas que está haciendo que encontremos vida en cien o doscientos años. Recordaremos el siglo XXI como una época en la que empezamos a hacer las grandes preguntas del universo, por qué hay vida, qué hace que la materia tenga vida en algún punto. Y esto nos lleva a otra gran pregunta que puede surgir más adelante, por qué la vida en algún momento crea conciencia. Los dinosaurios estuvieron ahí durante mucho tiempo, si eran conscientes del universo, no estoy seguro. Entonces, para desarrollar vida y crear conciencia, cuando estás viendo el universo, es una especie de privilegio que tenemos y es una responsabilidad. Y pienso en ese hecho específico, de una manera muy seria en la forma en que estamos asumiendo la responsabilidad en este momento, porque somos una especie muy peligrosa y estamos destruyendo el planeta.

“Hacemos nuestro progreso como científicos interactuando con otros científicos” (Michael Houghton)

—¿Cree que hay vida en otros planetas?

MATHER: Creo que hay vida en todos los lugares donde hay un océano. Creo personalmente, y es sólo una suposición, que la vida siempre ocurrirá cuando sea posible, si se le da una oportunidad. Sólo quiero saber cuáles son los requisitos. Entonces, aquí en la Tierra, vemos agua que va desde el agua caliente cerca de los respiraderos volcánicos hasta el agua fría en los océanos y cerca de los polos de la Tierra y las gotas de agua que llegan a la atmósfera. Donde quiera que haya agua aquí en la tierra, hay vida. Entonces creo que habrá vida en todas partes del universo donde haya un océano.

—¿Hay evidencias de que existan otros universos?

—Tenemos la idea de que podría haber otros universos y esta es una predicción matemática basada en la explicación del universo en expansión que hemos visto. Desafortunadamente, no tenemos forma de verificar que exista otro universo, sólo tenemos una predicción matemática. Casi por definición, nos resulta imposible detectar evidencia alguna de otro universo. Lo siento, habrá que especular mucho sobre esa cuestión.

ESPACIO, TIEMPO, CONCIENCIA Y MEMORIA

—Usted afirma que “cuando las habilidades del espacio y tiempo se pierden, de alguna manera nos perdemos a nosotros mismos”, ¿estas células están implicadas en la conciencia, pueden explicar algo sobre la conciencia?

EDVARD MOSER: Sí, ambos son definitivamente parte de nuestra conciencia. Es muy difícil pensar en cómo sería la conciencia si no tuviéramos espacio y tiempo. El espacio y el tiempo son absolutamente fundamentales en cómo experimentamos el mundo. Si imaginas una experiencia en la que quitas el sentido del espacio y el tiempo, no te queda casi nada. Entonces, el flujo de información que pasa por nuestro cerebro todo el tiempo es necesariamente y creo que no podemos escapar, está ligado al espacio y está ligado al tiempo. Eso nos lleva de vuelta a los primeros filósofos como Immanuel Kant. Pero Kant sugiere que nuestra experiencia está restringida por algunas formas en que percibimos el mundo, por ejemplo, a través del espacio. No podemos experimentar el mundo sin ponerlo en un marco espacial. Lo mismo con el tiempo. La experiencia del tiempo es también una forma fundamental de nuestra experiencia del mundo. Luego Kant agregó la causalidad como tercer factor en nuestra tendencia a tratar de experimentar todo como una relación de efecto de fuerza. Así es como nuestro cerebro nos hace experimentar el mundo. Y creo que no podemos escapar. Pero diría que, si por alguna razón, como en una enfermedad, perdemos nuestra capacidad de percibir el mundo en marcos de espacio y tiempo, entonces nuestra conciencia está seriamente comprometida. Quiero decir, nuestra conciencia, nuestra experiencia del mundo, contiene espacio, contiene tiempo. Y también los recuerdos son una parte muy importante. Pero los recuerdos también consisten en espacio y tiempo.

“Tenemos una comprensión muy extraña sobre la ciencia en aproximadamente un tercio de la población” (Joachim Frank)

—La física cuántica es una teoría que cuestiona la noción de realidad, de saber, conocer, que se puede comparar con la definición que Platón en “El sofista” llega a poner en boca de uno de los personajes esta famosa definición completamente relacional de la realidad: “Digo, pues, que sólo existe realmente lo que por naturaleza puede actuar sobre otra cosa o sufrir la más mínima acción por parte del otro, por insignificante que sea e incluso si solo sucede una vez. Propongo, por tanto, esta definición de ser: no es más que la capacidad de actuar”. ¿Comparten la filosofía y la mecánica cuántica la idea de que las relaciones y las interacciones tejen el mundo, más que los objetos?

SERGE HAROCHE: No soy filósofo y creo que tu pregunta se relaciona con lo que defines como la realidad. La única forma en que puedo pensar sobre la realidad está relacionada con la observación. Observamos fenómenos, y lo que llaman realidad es el hecho de que diferentes observadores estén de acuerdo sobre lo que ven. La realidad es el hecho de que puedes tener un consenso entre diferentes personas que observarán algo o estarán de acuerdo sobre lo que han observado y definirán formas de reproducir lo que han observado. Esto es lo que llamamos, en física, experimentación. Va más allá de la observación. Primero, observas las cosas. Por ejemplo, observamos el movimiento de las estrellas en el cielo, el movimiento de los planetas. Y esta es la realidad porque mucha gente, muchos astrónomos, muchos legos que miran al cielo ven lo mismo en cierto grado. Pero lo que están viendo ahora es un segundo nivel de realidad. Es el hecho de que puedes, en un laboratorio o en un espacio bien definido, reproducir un experimento. Cuando Galileo encontró las reglas de la mecánica y las reglas de los objetos cayendo en el campo gravitatorio de la Tierra, hizo un experimento. Hizo bolas para que rodaran en un plano inclinado, cualquiera puede rehacer su experimento, puede verificar lo que dijo y estar de acuerdo. Si la gente está de acuerdo sobre algo, eso es la realidad, es el hecho de que puedes reproducir cosas y cuando las reproduces, tienes que construir la teoría. Tienes que encontrar un marco matemático que explique lo que has observado y tal vez una regla para generalizar esto a otras cosas. Por ejemplo, cuando Newton observó que la caída de una manzana obedecía a las mismas reglas que el movimiento de la luna alrededor de la tierra, hizo una conexión entre dos fenómenos que parecían muy diferentes, pero que tenían una causa común que podía explicarse mediante las mismas ecuaciones matemáticas. Esta es la realidad porque las leyes que han surgido de eso nos han permitido construir nuevas máquinas útiles que se construyeron durante el siglo XVII, las máquinas mecánicas. Luego, los motores, la máquina de vapor, que se inventó en el siglo XVIII, y las máquinas eléctricas que se construyeron en el siglo XIX, fueron útiles para la humanidad, en orden de muchas cosas, para viajar de un punto a otro mucho más rápido que con caballos o carruajes. Y ahora, la revolución cuántica ha llevado a la construcción de dispositivos como el láser o como teléfonos celulares que usamos todos los días para comunicarnos entre nosotros. Esto es real porque sucede y es útil. La realidad es el hecho de que puedes hacer cosas y tienes una forma de actuar en el mundo, que es en lo que todos pueden estar de acuerdo. Y entonces creo que la filosofía está bien, puede hacer especulaciones demasiado interesantes, pero creo que al final para los científicos, la verdad está relacionada con este vínculo entre las teorías de observación y poder con ellas construir dispositivos, máquinas que sean útiles para el dominio de la biología para encontrar medicinas, ayudar y mejorar la salud, extender la vida de las personas. Estas son cosas reales porque podemos observar y estar de acuerdo con ellas. Lo que encuentro muy preocupante es el hecho de que el valor de la ciencia, la realidad del mundo científico, esté siendo cuestionada por personas que no utilizan el pensamiento racional. Por ejemplo, la gente estaba en contra de la vacunación durante la crisis del covid. La gente negaba cosas que son obvias y racionales, en las que todos deberían poder estar de acuerdo. Eso es lo que quería transmitir en este libro, el hecho de que al estudiar la historia de la ciencia de la luz a lo largo de los siglos, obtienes una muy buena ilustración del valor de la ciencia, de la forma en que la ciencia funciona, o la forma en que la ciencia se basa en la observación de fenómenos reales, y la forma en que estas cosas se vuelven muy útiles y muy fructíferas para ayudarnos a comprender el mundo que nos rodea, y para ayudarnos a construir un entorno con inventos, dispositivos que nos ayuden a sobrevivir, a liderar mejor y comunicarnos mejor entre nosotros. Para que toda esta especie de red de cosas que hemos construido, que la civilización ha podido construir a lo largo de los siglos, es parte de lo que es la realidad. Y la física cuántica no tiene nada muy diferente. La física cuántica no es más que un conjunto de leyes que nos hemos visto obligados a aceptar al observar fenómenos a escala microscópica. Pero no creo que la física cuántica te lleve a un significado más profundo de la vida, o de lo que es la realidad. Es solo una nueva forma de realidad que tienes que aceptar a un nivel microscópico.

“Los gobiernos deben invertir en ciencia básica, porque esa es la forma en que hacemos los avances científicos” (James P. Allison)

—¿Qué sucede con el pensamiento más abstracto? ¿cómo se lo aborda desde las neurociencias?

MOSER: El pensamiento abstracto está entre las cosas más difíciles de estudiar, porque no es fácil abordar el pensamiento abstracto en ratas, ratones u otros animales. Pero la mayoría de los estudios del cerebro se realizan en especies animales simples, porque el acceso es mucho más fácil. No es fácil acceder al cerebro humano durante el comportamiento de la vida, por lo que existen muchas limitaciones. Pero el problema con los ratones o las ratas es que no puedes preguntarles qué están pensando, tienes que inferirlo a partir de experimentos. Así que lo que hacemos en lugar de eso, con el fin de, al menos de manera preliminar, encontrar el fundamento neuronal del pensamiento abstracto, es que tratamos de simplificar el pensamiento en su elemento más básico. Entonces, por ejemplo, simplemente tomar una decisión sobre ir a la izquierda o a la derecha en un laberinto o inferir que, dado que fui a la izquierda la última vez, entonces debería ir a la derecha la próxima vez, y así sucesivamente. Estos son muy básicos pero muy específicos pensamientos que podemos inferir de los experimentos,qué están haciendo la rata o el ratón. Luego, podemos al mismo tiempo monitorear la actividad en el cerebro, y tal vez incluso puedas estimular una determinada célula, u otra célula y ver que esa estimulación hace que el ratón vaya a la izquierda en lugar de a la derecha. En ese sentido, tenemos la sensación de entender cómo funciona el cerebro y los subyacentes pensamientos muy simples. Pero, por supuesto, también queremos extender el pensamiento más complejo en humanos. Podemos estudiar el cerebro, por ejemplo, cuando los humanos están en el escáner cerebral donde se puede monitorear la actividad en ellos, en una máquina de resonancia magnética,y darle al sujeto una tarea para resolver, pensar en algo y resolver un problema de cierta manera. Al mismo tiempo, alguien puede monitorear la actividad en el cerebro. Pero lo que es diferente de los estudios en ratas, ratones u otros animales, es que en un escáner cerebral, el escáner realmente no tiene una resolución donde se ve una sola célula. Ves actividad en ciertas áreas o en bloques de áreas, de las células cerebrales que contienen muchas miles de células cada una, ves esa actividad promedio por bloques de áreas. Luego puedes ver que el patrón de actividad en el cerebro cambia a medida que el sujeto realiza la tarea. Puedes hacer inferencias sobre cómo el cerebro resuelve la tarea, pero si realmente deseas comprender lo que sucede en las mismas células que subyacen a la actividad, también debes monitorear la actividad en esas células directamente. Lo que se puede hacer ahora con sondas que se han diseñado recientemente es detectar la actividad de cientos a miles de células al mismo tiempo. Luego, con herramientas de análisis sofisticadas, puede descubrir qué subyace en el pensamiento de las ratas. Pero como dije, eso solo funciona en este momento para cosas muy, muy simples, que luego hay que extrapolar. Pero creo que las herramientas están mejorando, e incluso hay algunas que se pueden usar también en seres humanos. Explicaré cuál es esa excepción, porque hay algunos seres humanos que han sufrido o que tienen epilepsia severa y epilepsia que no se puede tratar con medicamentos. Entonces, la única solución para tratarlos es hacerles una cirugía en el cerebro, y para esas cirugías, primero deben inspeccionar la actividad cerebral mediante el uso de electrodos en el cerebro que son similares a los que podemos usar en ratas y ratones. Mientras se estudian estos temas en preparación para la cirugía, entonces puede detectar la actividad de las células cerebrales. Así hemos accedido a la actividad de células individuales o incluso de muchas células también en seres humanos. La herramienta está ahí para estudiar la base del pensamiento abstracto. Pero incluso aquí hay un gran problema. Es decir, que el pensamiento abstracto es un concepto muy amplio y probablemente tenga que ser refinado antes de que podamos realmente llegar a su base neuronal.

“Tenemos la idea de que podría haber otros universos, y esta es una predicción matemática” (John Mather)

—¿El diseño de mercados es una disciplina puramente de la microeconomía y los economistas que los desarrollan o es necesaria la intervención de otras disciplinas como la sociología, la filosofía, la comunicación, etc., es decir disciplinas más humanistas que técnicas?

ALVIN ROTH: Ciertamente, el diseño del mercado implica mucho más que matemáticas técnicas. Tal vez debería enfatizar que los economistas no inventaron el diseño del mercado. Los mercados son artefactos humanos antiguos anteriores a la historia escrita. Cuando encontramos herramientas de piedra distribuidas por nuestros ancestros remotos lejos de donde fueron extraídas y fabricadas, sabemos que nuestros ancestros prehistóricos sabían algo sobre los mercados y el comercio y podían comerciar a distancias considerables. Los seres humanos han estado involucrados en el diseño del mercado tal vez desde que somos humanos, pero los economistas ahora están comenzando a estudiar el proceso de diseño del mercado y tratan de contribuir a él. Pero la economía es realmente el estudio de casi todo lo que la gente puede hacer, así los economistas estamos en condiciones de aprender de todo, incluidas todas las demás ciencias que estudian cómo se comporta la gente.

CAMBIO CLIMÁTICO

—El cambio climático y cómo contrarrestar sus efectos son temas políticos y científicos, ¿hay diálogo entre los científicos y los políticos? ¿Cuál es el rol de los políticos para promover el desarrollo científico?

HAROCHE: Espero que haya un diálogo, y por supuesto que lo hay porque vemos estas reuniones anuales, que se dan en diferentes lugares, en las que están discutiendo los políticos los informes que les dan los científicos, para que los científicos jueguen un doble papel. Los científicos primero tienen que observar el cambio climático para describirlo haciendo mediciones en todo el mundo, y también tienen que proponer soluciones. Ellos hacen escenarios que se basan en la observación, y nos dicen que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo hoy, la temperatura subiría tantos grados. E intentan encontrar las consecuencias de este aumento, ¿qué pasará si esta temperatura aumenta de esta manera? También tienen que hacer propuestas sobre lo que se debe hacer para mitigar este cambio climático, y posibilitar la sustitución de los residuos por energías renovables. Presentan escenarios de lo que sucederá si no hacemos nada y lo que podría suceder si somos capaces de hacer lo correcto. Después de eso, los políticos tienen que tomar decisiones. Los políticos, por supuesto, tienen otros temas que considerar, como los económicos. Hay que tener en cuenta que la población reaccionará a lo que se supone que deben hacer. Y esta es la dificultad de la situación. Creo que una de las principales dificultades es el hecho de que, al menos en los países democráticos, los políticos tienen un horizonte muy cercano. Los políticos tienen que tener en cuenta lo que sucederá dentro de dos, tres o cuatro años, estarán sujetos a la reelección. Y así, el tipo de decisiones que toman, ya no están en el horizonte a corto plazo, y toman la decisión por eso. Por ejemplo, serían reacios a tomar una gran decisión sobre la disminución del consumo de combustibles, o el aumento del precio de los combustibles, para hacer que las energías renovables sean más competitivas. Porque tienen miedo de que si hacen eso habrá una reacción fuerte por parte del ciudadano, de la población, y no es fácil para ellos pensar en lo que pasará en diez, veinte o cuarenta años, cuando ya no estarán en el poder. Entonces, se necesita algo de habilidad por parte de los políticos para que entiendan que el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos o nietos se verá fuertemente afectado por el tipo de decisiones que tomemos hoy. Y porque la ciencia, contrariamente al político, tiene una agenda a largo plazo. La ciencia se basa en descubrimientos y cambios que no pueden ocurrir en uno, dos o tres años. Pasarán décadas antes de que el efecto de lo que estamos haciendo hoy tenga una reacción en el clima. Y este es el desafío más importante, el más difícil, poder adaptar el corto plazo de la política, al largo plazo que sería necesario para tener un efecto en los problemas que enfrentamos hoy.

“Desarrollar vida y crear conciencia es una especie de privilegio que tenemos y una responsabilidad”(Didier Queloz)

PANDEMIA Y CIENCIA

—¿Cambió algo en la ciencia poscovid?

ALLISON: Después del covid-19, la ciencia cambió mucho en cosas muy específicas, como una forma más rápida y precisa de hacer vacunas, pero también cambiaron muchas cosas sobre la rapidez con la que se pueden hacer las cosas y cómo puede reunir a diferentes científicos, diferentes empresas en conjunto para realmente obtener cosas nuevas, nuevos productos para un gran número de personas con relativa rapidez. Pero también una nueva apreciación, espero, por el valor de la ciencia fundamental que necesitamos para seguir aprendiendo más sobre el mundo natural, y sobre cómo funcionan los virus, cómo funciona la gente. Pero también se desarrolló o mejoró una gran cantidad de instrumentación, mucha necesidad de comprender realmente lo que estaba sucediendo en los pacientes que fueron tratados con los medicamentos.

—Durante la pandemia se estableció fuertemente la enseñanza y las clases en línea. ¿Cómo impactó en la forma de enseñar y aprender la intermediación de pantallas y la educación no presencial?

WIEMAN: La pandemia fue un problema tremendo con la educación y, en parte, creo que esto empeoró las debilidades de la enseñanza tradicional de la conferencia, porque los estudiantes sentados escuchando en un aula una conferencia regular no implica aprendizaje. Se distraen con bastante facilidad y demás, pero cuando solo lo miran en la pantalla, es mucho peor, hay mucho menos contacto humano, hay muchas otras distracciones sucediendo. Y eso hace que la conferencia estándar sea mucho peor que en persona y creo que la enseñanza en línea no tiene por qué ser peor si se realiza en Zoom. Puede tener salas de descanso a las que acuden los estudiantes, hacer que se dividan en grupos pequeños, hablen individualmente entre ellos y trabajen para resolver problemas. Creo que lo que hay que hacer es ser cuidadoso y reflexivo sobre la enseñanza en línea. Todavía puede ser efectivo, pero creo que en la forma en que se implementa en general o con mayor frecuencia, simplemente damos conferencias regulares, ya sea grabadas o en persona. Es mucho menos efectivo que incluso tener a la gente en persona. Simplemente están aún menos involucrados. Pero siempre sentí que era muy desafortunado que cuando todas estas instituciones de repente tuvieron que cambiar a la enseñanza en línea, hubo un esfuerzo mucho mayor para que la gente pensara en eso, realmente en los desafíos, pero también en las capacidades de hacer mejorar la enseñanza en línea y hacerla más efectiva, porque creo que allí, más que cualquier otra cosa, se está perdiendo una gran oportunidad.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

—La inteligencia artificial puede impulsar el avance de la ciencia, según declaró un exdirectivo de Google. Yuval Harari ha dicho que la inteligencia artificial ha hackeado el sistema operativo de la civilización humana. ¿Cuál es su visión sobre la IA y su implementación en la ciencia?

SHECHTMAN: Este es un desarrollo muy interesante y está disponible para todos. Hay programas disponibles hoy en día para que todos los utilicen para escribir algo o investigar algo, es muy eficaz, pero es solo el principio. La inteligencia artificial se utilizará en todos y cada uno de los campos de nuestras vidas. Puede ser beneficioso y puede ser un problema para la humanidad. ¿Nos controlará? No me parece, pero causará problemas, como difundir mentiras, mostrará tu foto con una linda dama con la que nunca has estado, puede que no te guste eso. Esas son malas noticias. Esperemos que la gente aprenda a utilizarla correctamente. ¿Podemos controlar el desarrollo de la inteligencia artificial? No podemos. Siempre hubo personas que harían cosas buenas con inteligencia artificial y personas que harían cosas malas con inteligencia artificial. Ojalá la buena gente gane esa batalla.

—¿Crees que este otro 99% del conocimiento podría acelerarse con la Inteligencia Artificial?

KORNBERG: Sí, la Inteligencia Artificial desempeñará un papel, pero no resolverá el problema por sí sola y explicaré por qué. La Inteligencia Artificial depende de la información existente. La Inteligencia Artificial es tan buena como nuestro conocimiento actual, se basa enteramente en los datos disponibles. La Inteligencia Artificial está actualmente limitada por los datos de todas las fuentes. Sí, la Inteligencia Artificial hace un uso excelente de los datos existentes, pero la inteligencia artificial es tan buena como la información existente.

CIENCIA Y RELIGIÓN

—Usted es un hombre muy religioso, además de un sabio y científico reconocido, ¿hay conflicto entre estos dos aspectos de su vida, cómo combina la religión con la ciencia?

AUMANN: Es una gran pregunta. Creo que tenemos que entender que tanto la religión como la ciencia son formas diferentes de ver el mundo. Las formas de ver el mundo son dos visiones diferentes. Y la ciencia no describe el mundo real, pero lo que hace es describir una forma de ver el mundo, y el objetivo principal de la religión no es describir el mundo en absoluto, eso es un producto secundario de la religión, que describe una forma diferente de ver el mundo. Un pintor por ejemplo, Picasso y Van Gogh eran pintores que podían mirar la misma escena y describirla de maneras completamente diferentes, porque la ciencia está en nuestras mentes y la religión está en nuestras mentes, Picasso está en nuestras mentes y Rembrandt está en nuestras mentes, son diferentes maneras de ver el mundo. Rembrandt no contradice a Picasso, y la ciencia no contradice la religión.

Producción: Melody Acosta Rizza y Sol Bacigalupo.