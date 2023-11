Condenaron a 9 años de prisión al responsable de la muerte del hijo de Federico Storani

El Tribunal en lo Criminal N°1 de San Isidro condenó este viernes a nueve años de prisión Pablo Torres Lacal por la muerte del hijo del ex funcionario radical Federico Storani, ocurrido durante un choque de lanchas que tuvo lugar en marzo de 2016 en el Delta, en el partido de Tigre.

Los jueces Gonzalo Aquino, Alberto Ortolani, Sebastián Hipólito Urquijo consideraron por unanimidad que Torres Lacal es culpable del delito por el crimen de Manuel Storani, que en ese momento tenía 14 años de edad; su mamá, Ángeles Bruzzone, y Francisco Javier Gotti, tripulante de la embarcación que comandaba.

La muerte del hijo de Federico Storani: los testimonios que complican al imputado

Durante los alegatos, el fiscal Diego Caleghari pidió la pena de 12 años de prisión, mientras que Storani, como querellante y a través del abogado Carlos Acosta, pidió 13 años de cárcel por la misma figura delictiva.

En cambio, la defensa, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmieri, había solicitado la absolución del imputado al sostener que "no hay una sola prueba directa".

Pablo Torres Lacal fue condenado a 9 años de prisión.

En ese sentido, intentaron responsabilizar del choque a Lucas Sorrentini, el otro timonel que manejaba la embarcación en la que iban Manuel Storani y Bruzzone, argumentando que supuestamente había incumplido el Reglamento internacional para prevenir los abordajes.

En el juicio, el acusado pidió disculpas a los damnificados: “Fue lo peor que me pasó en la vida. Desde que me desperté, siete días después del accidente, no paraba de llorar. Pido sinceras disculpas porque entiendo lo que están sintiendo”.

Federico Storani y Gustavo Posse.

El pedido de justicia de Storani

Antes de ingresar a los tribunales, el ex diputado nacional y Ministro del Interior dialogó con Canal 9 y expresó: "Batallamos más de 7 años contra todo tipo de obstáculos que se iban poniendo, el acusado todo el tiempo se declaró inocente y si alguien es inocente quiere llegar rápido al juicio oral, no dilatar el proceso".

"Alguien que viene a la máxima velocidad en un lugar donde prácticamente no se veía, haciendo zig zag, habiendo sido advertido, es alguien que decidió continuar con su acción criminal que terminó con la vida de tres personas", añadió.

Por otro lado, había manifestado que la querella y la fiscalía "pidieron algo justo" teniendo en cuenta que se trató de un "triple homicidio".

El hecho por el que se condenó a Torres Lacal ocurrió en 2016, cuando la lancha donde viajaba Manuel Storani junto a su madre y otras cuatro personas fue violentamente embestida por el imputado, en el Canal Vinculación, a unos 200 metros de la intersección con el Río Luján.

Bruzzone fue trasladada a un centro de salud de la zona, donde falleción, mientras que el cuerpo del hijo del dirigente radical fue encontrado en el río tres días después.

Una testigo, que era pareja de Lacal, señaló que conducía la embarcación bajo los efectos del alcohol ya que horas antes del fatal accidente él la llamó y ella le cortó porque "balbuceaba". Otra de las cuestiones que remarcó es que nunca navegó con él de noche ya que manejaba su lancha Shark II a muy alta velocidad.

Durante todo el proceso, decenas de familiares y amigos del joven fallecido se concentraron en las puertas de los tribunales de San isidro y colmaron la sala grande del entrepiso del edificio en cada audiencia.

FP / Gi