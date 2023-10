Luego del trágico accidente ocurrido durante la madrugada del domingo en Acceso Oeste, familiares y amigos despidieron a las tres jóvenes de entre 19 y 24 años que fallecieron en el siniestro.

Las víctimas fatales del episodio fueron Stefanía Abigail Flores (20), quien conducía el vehículo, y las hermanas Brisa Kimey López (19) y Sheila Nahir López (24). Al momento del terrible suceso, las jóvenes de Ramos Mejía se encontraban regresando de una fiesta de Halloween en el predio "Chinito BA", avenida Presidente Perón al 6830.

Aquella noche, Sheila publicó un último video en sus historias de Instagram, donde mostraba el lugar mientras sonaba de fondo "Feliz cumpleaños Ferxxo" de Feid. "Jangueando", escribió la joven sobre la breve grabación y etiquetó a sus dos acompañantes.

Poco después de las 6 de la mañana, las tres chicas se retiraron de la fiesta y se subieron a bordo de un Peugeot 208 blanco. Flores se colocó al volante y emprendió la vuelta con rumbo a Colectora Sur Acceso Oeste.

Sin embargo, las jóvenes no lograron llegar a destino. Las tres circularon en el vehículo durante unos 10 kilómetros a máxima velocidad hasta que el auto despistó e impactó violentamente contra el guardarraíl. Como consecuencia, el rodado voló unos 30 metros y se estrelló contra la cabina de peaje en el kilómetro 47 de Acceso Oeste.

Una fiesta de Halloween que terminó en tragedia: quiénes eran las dos hermanas y la amiga que murieron en Acceso Oeste

A raíz de la brutalidad del choque, dos de las tres jóvenes fallecieron en el acto. La tercera fue asistida en el momento por una ambulancia que luego la trasladó hacia un hospital zonal. No obstante, la joven murió horas después debido a la gravedad de las heridas.

Según precisó Todo Noticias (TN), fuentes de la investigación afirmaron que el velocímetro del vehículo se trabó en 200 kilómetros por hora, indicando la que sería la velocidad a la que circulaban las chicas en el momento en el que la conductora perdió el control del auto y despistó.

Las causas del hecho quedaron bajo investigación de la Justicia, dado que no se reportó la participación de otros vehículos durante el siniestro. En la zona del accidente trabajó la Policía Federal, Gendarmería y otros organismos de seguridad para tomar las pericias correspondientes.

Stefanía Flores, Sheila López y Brisa López, las tres víctimas fatales del accidente en Acceso Oeste.

Una de las hipótesis en torno al trágico accidente es que la autopista estaba resbaladiza por la lluvia. También resta precisar si es que se produjo alguna falla técnica en el auto o si la joven que conducía se durmió mientras iba al volante o si es que había consumido alcohol o alguna sustancia.

La investigación del caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N°10 de General Rodríguez. En este contexto, las autoridades revisarán las grabaciones del domo de seguridad ubicado en el lugar del hecho a la espera de obtener más información sobre lo ocurrido.

El dolor y la despedida a las víctimas

Tras conocerse la triste noticia, amigos y familiares de las jóvenes se despidieron de ellas a través de varias publicaciones y posteos en redes sociales.

"Dios, no pudiste sacarme a mis dos nenas. ¿Por qué me dejaron, mi muñeca? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer sin ustedes?", expresó Mirta Mastorizzo, abuela de las hermanas López. Al mismo tiempo, Thiago, hermano de ambas, manifestó: "Las amo con mi alma entera, siempre juntos los bros. Una parte de mí se fue con ustedes, descansen en paz mis angelitas".

"Todavía no caigo. Te voy a extrañar para siempre amiga, descansa en paz", escribió uno de los amigos de Stefanía junto a un video, mientras que otra amiga de la joven agregó: "Sigo sin poder creer que esto te paso a vos. Estoy destrozada. Te voy a extrañar una locura, mi loca. Nos quedaron muchas cosas pendientes".

A su vez, otra joven lamentó: "Me dejaste un vacío enorme, todavía no puedo entender que ya no estás. No encuentro las palabras para expresar mi dolor, no las hay. Te voy a extrañar todos los días. Descansa en paz. Realmente es difícil de explicar lo que siento en esos momentos. Nunca se queden con las ganas de decirle a otra persona lo importantes que son para uno".

AS/fl