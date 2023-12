Investigan violación grupal en La Plata: secuestraron a una joven por siete horas y la tiraron de un auto

Tres hombres de 24, 31 y 39 años fueron detenidos este martes en La Plata, acusados de abusar sexualmente, durante la madrugada de Navidad, de una joven de 18 años a la que subieron a un vehículo en el que circulaban y, tras el ataque, la dejaron abandonada en la calle, arrojándola desde el auto en movimiento, informaron fuentes policiales.

Según detalló Télam, el hecho sucedió durante la madrugada del lunes 25 cuando la joven de 18 años —cuya identidad se resguarda—, fue secuestrada por tres hombres mientras llegaba a su vivienda en el barrio Aeropuerto y subida a la fuerza a un automóvil Chevrolet Cruze color claro. La víctima explicó en la denuncia que fue raptada alrededor de las 3 de la madrugada y que, luego de que fue forzada a subir al auto, se "despertó cerca de las 10 de la mañana sin recordar precisiones".

De acuerdo a los voceros, la joven recobró el conocimiento en otra zona de la ciudad, cercana a la localidad Gorina (a 10 km al noroeste del centro de La Plata) y luego de que la arrojaron del auto en movimiento, razón por la que, como consecuencia del golpe, la mujer presentaba una lesión en el brazo izquierdo. En tanto, personal de la comisaría 10ma. de City Bell logró detener por la noche a los acusados a partir de una denuncia al 911 por una "pelea en la vía pública".

Según testigos, vecinos que presenciaron la situación interceptaron a los hombres, los retuvieron y golpearon, dando aviso a la policía. Al llegar al lugar de los hechos, el personal de la comisaría ubicó a los denunciados en la zona de 471 entre 139 y 140, y fueron identificados como Sebastián Gabriel Magri (24), Tomás Etchegoyen (39) y Maximiliano Alejandro González (31). Al ser arrestados, los hombres fueron llevados al Hospital San Roque de Gonnet, donde recibieron asistencia y se comunicó que sus lesiones (causadas en el linchamiento) fueron leves.

La causa penal es seguida por la Unidad Fiscal de Investigación de La Plata 7, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien este miércoles tomará contacto con la joven denunciante para que declare. En tanto, también está previsto que hoy sean indagados los tres detenidos por el caso, quienes en principio están acusados de “presunto abuso sexual”, aunque fuentes judiciales no descartaron agregar cargos por “privación ilegal de la libertad y lesiones”.

En su cuenta de Facebook, la sobreviviente realizó un descargo: “Estos hijos de puta me empastillaron, me violaron y me tiraron del auto en movimiento. Me dejaron tirada inconsciente en el barrio Aeropuerto. Gracias a mi familia los pudimos agarrar. Basuras como hombres. Gracias por ayudarme A. y M. que fueron las que me encontraron y me acompañaron en todo momento”, denunció.

El ataque en La Plata ocurrió apenas tres días después de la condena a cuatro de los seis acusados por la violación grupal ocurrida en febrero del 2021 en el barrio porteño de Palermo. El Tribunal Oral en lo Criminal 14 de la Capital Federal condenó a Lautaro Dante Pasotti (25) y Ángel Pascual Ramos (24) a seis años de cárcel por ser considerados autores del delito de “abuso sexual con acceso carnal”.

En tanto, Thomas Fabián Domínguez (23) y Alexis Steven Cuzzoni (21) recibieron un año de prisión por el delito de “abuso sexual simple”. Por su parte, Ignacio Retondo (24) y Franco Jesús Lykan (24) fueron absueltos. Por este motivo, el Tribunal ordenó la inmediata liberación de Domínguez, Cuzzoni, Retondo y Lykan.

Los abogados de la víctima, Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro, habían pedido una pena de 20 años de cárcel para los seis acusados. En su alegato los consideraron autores o partícipes necesarios de un “abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas”. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 26 de febrero de 2024.

El Ministerio Público Fiscal informó mediante un comunicado que el Tribunal determinó que una vez que el fallo quede firme, se remitirá al Banco de Datos Genéticos el perfil genético obtenido en la investigación de los cuatro condenados, de acuerdo a lo previsto en la Ley N°26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

