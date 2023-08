La mamá de Morena había ido a Salta a bautizar a su hijo cuando ocurrió el crimen: "Estoy en shock"

La mamá de Morena, la nena de 11 años asaltada y asesinada por dos motochorros cuando se dirigía al colegio en Lanús, dialogó este miércoles con la prensa y reforzó su reclamo de justicia ante el atroz episodio de inseguridad del que su hija resultó víctima.

"Estoy en estado de shock", manifestó la mujer, que se enteró a la distancia de la triste noticia (había viajado a la provincia de Salta para bautizar a uno de sus hijos), y tenía previsto reencontrarse con su hija este jueves.

María, la mamá de la joven asesinada, brindó una entrevista en A24 y expresó públicamente su dolor ante los graves acontecimientos. "Pido Justicia por mi hija... sé que no me la van a devolver más", le dijo la mujer al periodista Facundo Pastor.

La autopsia determinó que Morena Domínguez murió por un "fuerte golpe abdominal"

"Es un momento muy duro, no puedo creer. Ayer estaba hablando con ella y hoy pasa esto. Pido justicia por mi hija", agregó María, que este miércoles recibió un llamado de las autoridades del colegio para comunicarle que "Morena estaba mal" y que la habían asaltado.

"Estoy en Salta. Vinimos a bautizar a mi nene de cinco meses, con mi hija de 8 años"., explicó la mujer en diálogo con A24.

"Hoy me levanté con este llamado", graficó María, que asimismo explicó que tenía previsto regresar este jueves a Buenos Aires para reencontrarse con su hija. "No llegué", lamentó la mamá.

La última conversación de Morena con su madre

Durante la entrevista, María recordó la última conversación por teléfono que mantuvo con su hija. “Me dijo que extrañaba a sus hermanos y a mí”, indicó la madre de Morena entre lágrimas.

Morena, 11 años, otra víctima de la inseguridad bonaerense: lo que se sabe del crimen que conmociona al país

A su vez, María remarcó que no le gustaba la idea de que la joven fuera sola al colegio, pero la adolescente "arregló con mi mamá, yo no estaba de acuerdo, le dije a mi mamá que no vaya sola”.

Marcha por el crimen de Morena Domínguez en Lanús. Foto: NA

También se refirió a los delincuentes que atacaron a la menor y se mostró escéptica frente a las perspectivas de la justicia. “Si tienen 14 años, van a volver a salir, lo sé”, aseguró la mamá de Morena con un tono de absoluta resignación. Sin embargo, luego la justicia señaló como autores del hecho a dos hermanos mayores de edad que están detenidos.

Quiénes son "Miguelito" y "Lolo" Madariaga, los hermanos que asesinaron a Morena: sus antecedentes

A su vez, María describió el vecindario del colegio como "zona de nadie" expuesta a la inseguridad.

“La del colegio es zona de nadie, reclamaron muchas veces, tiene que perder la vida un chico por robar una mochila”, lamentó.

Morena Domínguez.

"¡No nos dan respuesta!": el pedido desesperado de un niño en el marco de las protestas

También se conoció el impactante testimonio de un niño que se sumó a la protesta organizada por familiares y vecinos de la víctima este miércoles 9 de agosto.

El joven, que parecería de la misma edad de Morena, no pudo contener el llanto y pidió por favor "respuestas" ante lo sucedido.

El testimonio fue transmitido en Canal 9, mientras los manifestantes pedían justicia por Morena Domínguez.

"Queremos respuestas, no queremos tener miedo de salir. No queremos eso", expresó el niño a los gritos.

"¡Pasa una moto y tenemos que tener miedo, hasta la casa! ¡Tenemos que estar así, mirando! ¡No nos dan respuesta!", insistió. "¡Por favor! ¡Una nena de 11 años!", concluyó el pequeño ante las cámaras de TV.

