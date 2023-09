Una mujer de 28 años y su bebé de 1 un año fueron atacadas por un dogo cuando caminaban por las calles de la localidad de Maipú, en Mendoza. Las víctimas debieron ser atendidas de urgencia y enfrentarán una prolongada recuperación.

"Pensé que iba a morir", reveló Carina Coria en diálogo con el medio local El Nueve. El ataque ocurrió durante la tarde de este lunes, alrededor de las 19, en el cruce de Santa Fe y General Gerónimo Espejo, según precisó el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Coria y su hija fueron atacadas en la vía pública por una jauría de tres perros que son propiedad de un vecino de 47 años. Según precisó Ezequiel Monzón, vecino y testigo del hecho, se trataba de un animal cruza entre dogo y pitbull, una perra pitbull y otro que no tendría raza aunque se comportaba con la misma agresividad que los demás.

Tras el ataque, la mujer y la bebé fueron asistidas por Monzón y el dueño de las animales las trasladó hacia el Hospital Paroissien. Allí, la madre recibió curaciones para las lastimaduras que tenía en los brazos, el cuello y la pierna derecha.

Con respecto a la niña de un año, el medio MDZOL precisó que fue atendida en el mismo centro médico que la mujer, aunque luego debió ser trasladada al Hospital Humberto Notti para tratar con mayor atención las heridas que presentaba en la parte inferior de su cuerpo.

Tanto la bebé como su madre ya recibieron el alta médica, aunque deberán enfrentar un largo proceso de recuperación. En relación a lo sucedido, Coria afirmó que el dueño de los animales la "trató de loca" al momento en el que fue a enfrentarlo por lo ocurrido.

"Mirá cómo lastimaron a mi bebé, cómo me lastimaron a mí", manifestó la mujer y relató: "Primero me orillaron. Me empezaron a morder primero la pierna, después el cuello y después el brazo". Además, relató que debió levantar a su hija para intentar protegerla, momento en el que uno de los perros la mordió en la zona de la cadera.

La víctima del ataque sostuvo no era la primera vez que pasaba por la zona y notaba alterados a los animales, los cuales, según su versión, "siempre están sueltos".

"A varios vecinos los han intentado morder, yo soy la primera persona a la que muerde", añadió.

"Imaginaba que podía morirme porque no venía nadie y yo gritaba con todas mis fuerzas", expresó Coria y señaló que la mordida que recibió en el cuello podría haberle lastimado una arteria, lo que hubiera provocado que se desangrada y muriera. Según reveló, el medico que la atendió le dijo que se salvó "de suerte".

El vecino que asistió a la mujer y a su hija tras el ataque también resultó herido por los perros. "Tengo toda la carne desgarrada pero no me han hecho puntos porque el médico dice que no se puede porque está muy rasgada", explicó el hombre a quien el dogo le mordió el pulgar mientras intentaba alejarlo de las víctimas.

La violenta secuencia terminó cuando el dueño de los animales salió de su casa y les dio la voz de alto, haciendo que regresaran adentros de su casa. El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal 16 de Maipú, aunque se desconoce si la familia de la mujer levantará cargos contra el propietario de los perros.

