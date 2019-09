Quiénes son las "viudas negras" de 16 años que drogaron y robaron a un joven en Villa Martelli

Un joven denunció que dos adolescentes de 16 años lo drogaron y le robaron artefactos electrónicos, plata y su auto. El hecho ocurrió en Villa Martelli el lunes 26 de agosto. Ahora, la Policía logró dar con las "viudas negras", pero no fueron detenidas.

Fernando Pianetti, de 20 años, relató que conoció a una de las chicas en una fiesta y siguió en contacto con ella por Instagram. Luego, organizó una juntada en su departamento de Villa Martelli, el cual comparte con un amigo -que en ese momento no estaba-, y la joven acudió allí acompañada por una amiga. Los tres cenaron y tomaron alcohol y eso es lo último que recuerda haber hecho el hombre. Cuando se despertó al otro día, notó no sólo las mujeres no estaban sino que le había robado una colección de 13 relojes; $46.000 en efectivo; un celular iPhone y hasta su auto: un New Beetle celeste, el cual fue hallado días después del hurto en Villa Ballester.

"Yo invité a una de ellas el domingo a mi casa y me dijo que no podía venir porque tenía planes, entonces lo pasé para el lunes. La invité a comer y me dijo que quería venir con la amiga porque después se iban juntas. Le dije que sí y las pasé a buscar. Estábamos tomando un fernet, comiendo pizza y escuchando música. Fui a cambiar un tema del teléfono a la pieza y ahí me empecé a sentir mal, me mareé y me desmayé en el momento", relató la víctima en diálogo con Mariana Fabbiani en el programa El Diario de Mariana, emitido por El Trece.

Archivo | La “viuda negra” hot entregó a su víctima para saldar una deuda de drogas

Al volverle el conocimiento, se dio cuenta de lo ocurrido. "Mi amigo me despertó, yo estaba súper drogado y no sabemos cómo porque esa droga me hizo dormir hasta el otro día a la tarde. Cuando fui a la comisaría no me tomaron declaración en ese momento, me la tomaron después. Me pidieron la ubicación exacta de la casa de una de ellas, fuimos y no encontramos muy bien dónde era", aseguró.

Entonces, decidió publicar lo que le había ocurrido en redes sociales. "Desde el teléfono de mi hermano, entré a mi cuenta de Instagram a relatar lo que me había pasado y en cuestión de minutos me empezó a llegar mucha información. Me hablaron sus compañeras de colegio y me contaron que robaban a las casas donde iban", precisó.

En ese sentido, el joven tiene la certeza de que las mujeres tuvieron ayuda de algún cómplice. "Ellas solas no pudieron hacer nada, si no sabían ni manejar. Es mucha plata en artefactos todo lo que me robaron, me dejaron en la ruina, prácticamente en la calle".

Utilizaron Inteligencia Artificial para imitar la voz de un CEO y robar US$240 mil

Las chicas fueron identificadas y los efectivos allanaron sus domicilios ubicados en Vicente López. Sin embargo, no fueron detenidas. En los procedimientos realizados en las viviendas se secuestraron algunas de las pertenencias denunciadas por Pianetti.

La víctima radicó la denuncia en la Comisaría 4° de esa localidad y en el caso intervino la Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil del Depto. Judicial de San Isidro, informaron fuentes del caso a PERFIL.

F.D.S./FeL