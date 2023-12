Un grupo de delicuentes torturó durante siete horas a un matrimonio de jubilados

Un matrimonio de adultos mayores lucha por su vida en un sanatorio en Quilmes. Marina de 76 años y Gustavo de 77 años, fueron atacados a golpes por siete delincuentes que entraron en su casa durante la noche del 8 de diciembre. Los asaltantes aún no fueron detenidos.



Los delincuentes ingresaron a través de una pared en el domicilio ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen y Brandsen, a quince cuadras de la Municipalidad de Quilmes y sorprendieron al matrimonio mientras dormía.



Los ladrones buscaban una suma millonaria de dinero, que al no encontrarla porque no era cierto, se pusieron más violentos. Golpearon y torturaron brutalmente a la pareja durante siete horas, al punto de dejar a ambos en terapia intensiva.

Detuvieron a 9 motochorros cuando fueron a un funeral en el cementerio de La Plata

Mientras tanto, los vecinos comenzaron a escuchar los gritos de desesperación y auxilio que provenían desde el interior de la casa y decidieron alertar a las autoridades. Sin embargo, después de haber dejado al matrimonio al borde de la muerte, los delincuentes desvalijaron la vivienda y se marcharon en un auto que estaba estacionado en la puerta haciendo de campana.



No obstante, al recorrer las calles del quinto municipio más poblado del conurbano cuesta encontrar algún móvil policial, por lo que los vecinos reclaman el incremento de patrulleros.



Gustavo y Marina tuvieron que ser internados en el sector de cuidados intensivos de una clínica de la zona: la mujer con una conmoción cerebral y el hombre con politraumatismos. Acerca de Gustavo, confirmaron que en las últimas horas tuvo una leve mejoría, mientras que el estado de su mujer es grave.

"Me quisieron robar la moto, tengo un abatido": así fue el llamado del policía que mató a un motochorro

Hasta el momento, ninguno de los siete asaltantes fue detenido. El expediente 13-00-035900-23/00 que se instruye en una fiscalía del Departamento Judicial Quilmes fue caratulado como robo y lesiones gravísimas.



El caso de Marina y Gustavo no es un hecho aislado en Quilmes

El jueves pasado por la tarde Hernán Costa, de 49 años, fue asesinado a quemarropas en la esquina de Calchaquí y Jujuy, en Quilmes Oeste, a cuatro cuadras de la comisaría del barrio La Cañada, situada en Jujuy y Mosconi. Costa se resistió al robo de la moto que usaba todos los días para ir a trabajar a un restaurante.

El crimen de Costa ocurrió a plena luz del día con varios testigos.





En este caso hay dos jóvenes detenidos, de los cuales uno es menor de edad y sería el responsable de efectuar el disparo contra la víctima.

"Me quisieron robar la moto, tengo un abatido": así fue el llamado del policía que mató a un motochorro

Tras conocerse la noticia de su asesinato, decenas de vecinos y vecinas se congregaron en la noche del jueves 14 en la esquina donde ocurrió el hecho. Primero para protestar contra la inseguridad que se vive, pero también para homenajear a su ser querido.



"Lo único que queremos es laburar en paz, no puede ser que acá no podamos estar tranquilos. Acá cerraste los ojos y te mataron. ¿Cómo es esto posible?", dijo una de las manifestantes.

RM