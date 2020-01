"¿Vos querés que sea fea?", le dijo a su pareja y se prendió fuego la cara

El calvario que vivió una joven de 22 años, oriunda de Santiago del Estero, la llevó a tomar una drástica decisión cansada de sufrir violencia de género por parte de su pareja. En Año Nuevo, el hombre de 26 años la volvió a golpear por su vestimenta y la mujer decidió prenderse fuego la cara para "afearse".

"¿Vos querés que sea fea?, entonces fea voy a ser", dijo la víctima al declarar este viernes 24 de enero ante la Justicia. El hombre estuvo detenido, pero ya recuperó la libertad, consignó el medio local Nuevo Diario.

El hecho ocurrió el 1 de enero en el Barrio Avenida de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero. La joven mantuvo una nueva discusión con su novio, quien la insultaba por la pollera que usaba la mujer.

La pareja fue a la casa de unos familiares de la joven. En ese lugar, el hombre la "agarró del cuello, la tiró a la cama y tapó la boca", según el relato de la víctima. Los primos de la chica intentaron frenar la violencia, mientras el agresor les decía que "no se metan".

Luego, la mujer se dirigió al baño y tomó la drástica decisión. "Me agarró fuerte del brazo y yo le pregunté a los gritos si él quería que yo fuera fea para que dejara de celarme. Entonces fui al baño, tomé la botella de alcohol que estaba por la mitad y me eché desde el frente hasta el pecho. Nuevamente le grité si quería que sea fea para que no me celara más y agarré un encendedor del botiquín. Él me agarró de brazo, pero yo ya había prendido el encendedor. Después me abrazó y me metió bajo la ducha", contó ante la Justicia.

El hombre la llevó al hospital y allí terminó detenido. Sin embargo, el lunes 19 de enero recuperó su libertad. De todas maneras, ordenaron su exclusión del hogar y además debido cumplir con reglas de conducta.

La víctima realizó su declaración ante la coordinadora de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar del Ministerio Público Fiscal de Banda y Robles, Dra. Marta Inés Ovejero, y su equipo de colaboradoras.

"Me prendí fuego sola. No pensaba en nada más que en ser fea para que él corte con los celos y no me pegara más", expresó la joven de 22 años.

Según las primeras informaciones que brindó el medio local, con el testimonio de la víctima sobre los hechos, la causa se iría cerrando en un intento de suicidio. La joven ya fue dada de alta y se encuentra recuperándose de las lesiones sufridas en la casa de sus padres.

