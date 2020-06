Alberto Fernández: "La Argentina no nació cuando nosotros llegamos"

El presidente Alberto Fernández visitó el viernes 5 de junio la provincia de Neuquén, donde encabezó el acto de inauguración de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en Villa La Angostura y afirmó: “Estoy feliz de venir a terminar la obra que empezó otro gobierno que me precedió”.

“La Argentina no nació el día que yo llegué al Gobierno, ni va a morir cuando me vaya. Tenemos que construir la Argentina entre todos y todas, y que no sea patrimonio de unos u otros, que sea de los argentinos”, sostuvo el Presidente durante una conferencia de prensa que ofreció junto al gobernador Omar Gutiérrez en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes de Villa La Angostura.





“Ha llegado el tiempo de entender que Omar piensa como piensa y yo pienso como pienso, que Horacio Rodríguez Larreta piensa como piensa y yo pienso como pienso, pero todos debemos pensar en los argentinos y las argentinas, esa es la obligación que tenemos”, remarcó.

Además, destacó: “Tenemos la oportunidad de construir otro país, de construirlo de otro modo, no con la lógica que la Argentina tiene desde tiempo inmemorial, sino construirla entre todos y todas, que la Argentina sea de los argentinos”.

Gutiérrez, por su parte, agradeció la visita del Presidente y los convenios firmados para la realización de obras, y pidió a “los acreedores internacionales que no especulen, porque el pueblo argentino no especula, sepan que hay todo un pueblo y una dirigencia, de todas las provincias y del arco político, laboral, sindical, empresarial que apuntala y banca las negociaciones que están llevando adelante Alberto Fernández y Martín Guzmán, nuestro ministro de Economía”.

Más adelante, el mandatario provincial aseveró sentirse cuidados por el Presidente. “Sé que las obras son importantes, y también quiero referirme a esto para que no quede ninguna duda. Pero hay obras, hay desarrollo, hay posibilidad de reencontrarnos en la recuperación económica si nos cuidamos. Y quiero transmitirles que nosotros nos sentimos cuidados por Alberto”.