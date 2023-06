Aníbal Fernández minimizó a Wado de Pedro y dijo que perdería contra Scioli: "Nunca gobernó nada"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, mostró su apoyo a Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, ante una posible definición de candidaturas del Frente de Todos en las elecciones PASO, mientras que minimizó al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

“A mí solo me preocupa Scioli, lo otro lo tendrán que hacer con el candidato que ellos entiendan mejor. No voy a descalificar a ninguno porque el que triunfe va a representar al Frente de Todos”, indicó el encargado de la cartera de Seguridad, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Alberto Fernández.

En diálogo con Radio 10, el ministro consideró que el ex vicepresidente y ex gobernador bonaerense "hace la diferencia" debido a su experiencia. "Scioli tiene las posibilidades y el arrastre de su propia figura. Los demás tienen que hacer su historia de la forma que crean, no es mi interés".

"Estoy convencido de que Scioli gana la interna y Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires puede dar una pelea excelente”, agregó sobre la ministra de Desarrollo Social, que en los últimos días anunció su intención de competir para suceder a Axel Kicillof.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

En ese contexto, Fernández fue consultado sobre el actual gobernador bonaerense y el titular de la cartera del Interior, y sostuvo que no se trata de pares. “Wado nunca gobernó nada, no se puede tener la misma mirada que con Axel”, opinó.

“Si yo tuviera que hablar específicamente de una definición de lo que pueda significar una PASO, debieran ser todos los que se les ocurra. Pero por respeto al electorado, debieran ser aquellos que pueden dar la estatura", continuó sobre la definición en las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y las probables precandidaturas que podrían representar diferentes ideas de la coalición.

"En eso debieran ser dos, como mucho”, aseguró.

Aníbal Fernández descartó su postulación

En otro tramo del reportaje, el también ex jefe de Gabinete dijo que no buscará competir por ningún cargo en las próximas elecciones. "Yo soy un león herbívoro, no estoy para estas cosas. Ya está. Todo lo que pude dar, lo di", se sinceró.

"Menos presidente y gobernador, fui todo lo que podía ser. Fui ministro de cuatro presidentes. No estoy para eso, no tengo la vocación", expresó Fernández. Sin embargo, reconoció que quiere "ayudar" y por ese motivo su deseo es "coronar el fin de esta gestión con un resultado positivo para el peronismo”.

El Frente de Todos se disputa entre candidatos que resisten y los que buscan una bendición

De cara a los comicios, el funcionario manifestó que ve al Frente de Todos "absolutamente competitivo" al lado de los demás espacios políticos. "En Argentina hay dos segmentos, no estoy de acuerdo con lo que dijo Cristina Kirchner de que había tres tercios", en relación al oficialismo, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, que conduce Javier Milei.

"Habrá tres manifestaciones políticas, pero la verdad es que hay una que representa al peronismo fundamentalmente y todos los partidos que formamos parte del Frente de Todos y otros que tienen otras visiones. Yo no me ocupo de ellos”, concluyó.

