Aníbal Fernández: “Si hay que discutir a los gritos, se hace, esto no es para cagones”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, trató de despejar dudas sobre la crisis interna del Frente de Todos y justificó "discutir a los gritos" como método de sentar posiciones y defender argumentos al interior de la coalición oficialista.

Con método y puesta en práctica, el reconocido ex funcionario kirchnerista regresó a un cargo de alta exposición pública con el mismo tono de los mejores años de Néstor y Cristina Kirchner instalando títulos, defendiendo a su espacio y batallando discursivamente con quien lo ataque.

En este caso fue consultado en Hagan Algo por C5N sobre la disputa vía medios y vía carta entre el presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta, y trató de bajar la temperatura del conflicto manifestando que para hacer política hay que defender posturas con vehemencia.

“Si hay que discutir a los gritos, se hace, esto no es para cagones”, manifestó el funcionario que encabeza la cartera de Seguridad sobre las diferencias en el interior del armado panperonista.

Luego recordó su paso por el gabinete del ex presidente Néstor Kirchner y develó que las disputas verbales por posiciones diferentes eran naturales.

“No tengo preocupaciones de lo que sucedió. Si hay una discusión, hay que discutir en serio. Si hay que discutir a los gritos, se hace, como lo hice cientos de veces con el mismísimo Néstor Kirchner, a quien he amado profundamente. ¿Por qué no puedo discutir?”, dijo el ex jefe de Gabinete.

También agregó que tensar la cuerda era, en parte, uno de los motivos por los cuales lo habían convocado como funcionario en el primer kirchnerismo. “Si a los 50 años llegué a ser ministro del Interior de Néstor Kirchner, ¿me voy a callar la boca con el mismo Néstor Kirchner? Ni en pedo. Yo estoy para discutir, porque ahí me pusieron ellos, yo no fui a buscarlo, me pusieron para hacer eso”, expresó.

Luego se refirió a que la discusión de fondo del actual Frente de Todos tiene como objetivo “defender los intereses de un pueblo que está esperando resolver sus situaciones”.

Aníbal Fernández: "A mi me interesan los intereses del pueblo"

De esa manera se refirió el ministro de Seguridad al foco donde tiene puesta su función en el gabinete tratando de correr el eje de la interna en el frentetodismo.

Por eso sostuvo que “todo el mundo se comió el amague y se arrastró la marca hacia la discusión que se había dado” y agregó que la importancia en los intereses del pueblo “se está discutiendo en el más alto de los sentidos, porque el objetivo que se persigue es muy alto”.

También sostuvo que “esa es la pelea, defender los intereses de un pueblo que está esperando resolver sus situaciones”.

Finalmente, Fernández volvió a acelerar: “Esto no es semántico, es de fondo: se discuten los intereses del pueblo, pero esto no es para cagones, eh. Poner un salame que diga ‘yo quiero hacer tal cosa’, ‘no vamos a hacer todo lo contrario’. No me callo la boca con nadie”.

