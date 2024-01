Bertie Benegas Lynch defendió a su hermano Joaquín, que había tuiteado contra la diputada Natalia Zaracho

El diputado nacional por la Libertad Avanza y cercano a Javier Milei, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, habló esta mañana sobre el comentario de su hermano Joaquín Benegas Lynch contra la diputada Natalia Zaracho. "Estamos pagando con nuestros impuestos para que lea el proyecto", subrayó.

El miércoles, el debate en la Cámara de Diputados sobre la Ley Ómnibus propuesta por el presidente Javier Milei se caracterizó por intensos enfrentamientos, marcados por chicanas entre los legisladores.

Fue en ese contexto donde la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho reclamó por el poco tiempo que tuvieron para leer la cantidad de leyes contenidas en el proyecto de La Libertad Avanza. "No tuvimos tiempo para leer todo", admitió.

Más tarde, el empresario Joaquín Benegas Lynch, cuestionó a la diputada Zaracho. "¿Como llega a ser diputada esta mujer? una persona que dice que no tiene tiempo de hacer su laburo. A esto le decimos casta. Tanto talento y capacidad del sector privado suelto y disponible. A los que puedan, deben involucrarse para cambiar la política", escribió en su cuenta de X.

Este sábado, en diálogo con el programa No la ven, por Radio Splendid, "Bertie" Benegas Lynch señaló: "Mi hermano es un ciudadano que con altura está diciendo que a esta mujer le estamos pagando con nuestros impuestos para que lea el proyecto".

El tweet de Joaquín fue fuertemente criticado por Juan Grabois, quien lo tildó de "rufian infame".

"Pequeño rufian infame, aporófobo e hipócrita: sabés perfectamente que salvo algunos técnicos especializados, nadie leyó en su totalidad los artículos de la ley. Vos no debés entender ni un 10% de la ensalada rusa que armaron", lanzó el dirigente social.

En la misma línea, elogió a la diputada: "Natalia es sincera y lo dice, mientras se expresa sobre los temas que sí conoce. Tiene una sabiduría y una bondad que le hace bien a la democracia. Algo que los pituquitos como vos nunca van a entender. Es elocuente que llames casta a una diputada que vive humildemente en un barrio popular y trabaja desde los nueve años para ganarse el pan, que conoce lo que es la vida del pueblo y no habla desde la soberbia del doble apellido".

Y cerró: "Eso es la casta para ustedes: los trabajadores y los humildes. La gente de bien son los Benegas-Lynch, Bullrich Luro de Puyredón y Etchevehere. Además de mal tipo, sos un aristócrata de cotillón. Que te mejores. A Nati no le llegás a los talones".

"Bertie" lo cruzó en sus declaraciones radieles de este sábado: "La respuesta de Grabois fue por esa cosa resentida que tiene".

Sobre Oscar Zago, jefe de su bloque, quien también admitió que no había leído toda la ley, reclamó: "Hay que tener en cuenta el timming". Aclaró que Zago lo dijo en los días de Navidad y "lo agarraron con los turrones y el pan dulce".

Por último, explicó que el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, se equivocó cuando le dijo a su hermano que tenía que pedir disculpas: "Pensó que era mío el tuit. Primero se me acercó y se fue medio ofendido. Pero después me volvió a encarar y me pidió disculpas".

LT