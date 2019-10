Bronca en Casa Rosada con la 'mayoría peronista' dentro del máximo tribunal

por Ezequiel Spillman

La tensión que sobrevoló el último año y medio entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia tuvo una nueva batalla esta semana: un fallo en contra de los deseos del oficialismo volvió a desatar el enfrentamiento con un sector del máximo tribunal.

Se dio a mitad de semana cuando la Corte le dio la razón a un grupo de 15 gobernadores del PJ para frenar el recorte de coparticipación por la quita de recursos derivada de las medidas post PASO en cuanto a IVA y Ganancias del presidente Mauricio Macri. Incluso generó un daño colateral: obligó a que María Eugenia Vidal (provincia de Buenos Aires), Gerardo Morales (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza) tuvieran que analizar una presentación similar a la de los mandatarios opositores para no perder fondos. La gobernadora, de hecho, ya mandó a preparar una presentación en este sentido pero sin fecha aún.

El tema volvió en poner en alerta a la “mesa judicial” del Presidente y el propio Macri rezongó, en privado, por la medida. En particular, apuntó a la “mayoría peronista” que tiene la Corte con Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, uno de los máximos enemigos de Elisa Carrió. Los tres votaron a favor de los gobernadores.

En la mesa judicial que integran el ministro Germán Garavano, el asesor presidencial José Torello, y el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, entre otros, evaluaron que se trató de un fallo acorde al escenario posprimarias y la derrota de Macri. Otra vez, además, el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, quedó solo votando en coincidencia con el Gobierno.

De hecho, Garavano dijo que la Corte ha “dejado de lado la tradición” de no dictar fallos “que puedan involucrarse de algún modo en un proceso electoral”.

La bronca se hizo sentir en Balcarce 50 aunque explicaban que, dados los tiempos judiciales, le tocará al próximo presidente lidiar con el tema ya que se trató de una cautelar y no hubo pronunciamiento sobre el tema de fondo. Por ello, la mesa judicial había propuesta audiencias con los gobernadores para que expliquen cuál era el impacto en sus cuentas, con la mira política en dejar al descubierto qué mandatarios no querían bajar impuestos a la canasta básica, como en el caso del IVA. La Corte no estaba propensa a concederle esa jugada al oficialismo.

En el Gobierno prefirieron no abrir fuego abierto aún. Las heridas de las peleas de Carrió contra Lorenzetti, pero sobre todo el apoyo decisivo para que Rosenkrantz tomara la presidencia, generaron la nueva mayoría de tres peronistas que desveló a Macri en el último tramo de su gestión.