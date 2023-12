Cecilia Todesca: "Los europeos están acostumbrados a ser ellos quienes marcan la agenda"

Esta es la última cumbre del Mercosur donde estará el presidente Alberto Fernández, quien deja el poder en manos de sucesor Javier Milei, en apenas en poco más de 48 horas. Su presencia fue saludada por sus colegas, por empezar el propio Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo “sentirse triste” por el alejamiento de “un amigo como Fernández”. El miércoles fue también la última cita con el bloque de Cecilia Todesca, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina. Ella descartó, en una entrevista con este medio, que de ninguna manera aceptaría continuar en el cargo durante el próximo gobierno: “No me lo han ofrecido, pero si lo hubieran hecho mi respuesta sería no, no y no”.

-¿Cuáles son a su juicio los objetivos alcanzados en esta nueva cumbre? Esto tomando en cuenta el fracaso de la firma del tratado definitivo con la Unión Europea.

-Sin duda alguna, los dos grandes hechos son la firma del tratado con Singapur y el ingreso como miembro permanente (es decir con voz y voto), de Bolivia. En relación a lo primero, Singapur tiene un significado especial porque representa abrir una puerta a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y porque además es un HUB financiero para inversiones productivas. Es además el exportador global que ocupa el décimo quinto lugar en el mundo.

-Y en el caso de Bolivia, ¿qué presupone su integración plena al Mercosur?

-Implica ampliar en forma significativa la capacidad de un bloque que ya es poseedor de minerales críticos, energía y alimentos. Además, quiero subrayar que ha retornado a la escena el Foro Empresarial del Mercosur, frente a las perspectivas (del bloque) de integrar las cadenas productivas.

Lula da Silva no pierde las esperanzas de firmar el acuerdo del Mercosur con la UE

-¿Podríamos decir que este es un relanzamiento del Mercosur después de algunos años de estancamiento? Me refiero al período en que coincidieron como presidentes Alberto Fernández y Jair Bolsonaro.

-No estoy de acuerdo: no fue un período de estancamiento. Por el contrario, se profundizaron y ampliaron los trabajos técnicos, y las negociaciones dentro del bloque y hacia afuera. Por eso se pudo firmar el tratado con Singapur. Esos son los resultados de trabajo acumulativo, que demandan tiempo en mostrar sus resultados.

-Pero se retrasó el tratado con la Unión Europea, que lleva ya tres décadas de negociación

-Para esto, tengo una primera respuesta: un tratado puede ser bueno, pero no puede ser cualquiera. Luego, vale la pena señalar que no hay, en toda América Latina, un mercado común como el nuestro, en cuanto a su singular avance de integración en estos años. Respecto a la Unión Europea, hemos tenido una excelente experiencia, especialmente a partir del hecho de que debimos reformar el texto del aquel otro acuerdo celebrado entre por los expresidentes Jair Bolsonaro y Mauricio Macri. Sobre las dificultades que encontramos, y que nos llevó a postergar la firma, fue el tema de las compras públicas. La UE pretendía que los gobiernos del Mercosur, en sus licitaciones oficiales trataran con igualdad a las empresas europeas y a las de su propio país. Sin esa prioridad que da cada Estado a sus empresas, se elimina de hecho un factor grande de autonomía en las políticas industriales. Otros asuntos, igualmente significativos, es la velocidad de las desgravaciones arancelarias y las certificaciones de origen. Una conclusión es que los europeos están acostumbrados a ser ellos quienes marcan la agenda. Pero estamos en otras épocas.

NT / Gi