"Ahora todos le pegan al muñeco en el piso", dijo Cristina sobre Macri

La ex presidenta Cristina Kirchner retomó este lunes la campaña en la ciudad santacruceña del El Calafate donde presentó su libro, destacó la actuación del Alberto Fernández en el Debate Presidencial, y aseguró que el presidente Mauricio Macri "no es de los más chispitas para gobernar".

"Ahora todos le pegan al muñeco en el piso", dijo la senadora luego de que el entrevistar Marcelo Figueras leyera un párrafo de un artículo del diario británico Financial Times que definió a Macri como un "idiota".

"Es cierto que Macri no es de los más chispitas para gobernar, pero el problema no es ese. Nos quieren hacer creer que hubo buenas políticas, pero que fueron mal aplicadas. Pero el problema no es de Chispita, el problema son las políticas", lanzó la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos.

“Sinceramente” llega a Europa: el libro de Cristina se publica en España

Durante la presentación en la ciudad a la que ella misma definió como "su lugar en el mundo", la ex mandataria criticó la calificación de "planero" que le atribuyen al gobierno que ella encabezó y puntualizó que la actual administración tiene "más del doble de planes sociales" que los que había en diciembre del 2015.

"Acusaron a nuestro gobierno de planero. Hoy este Gobierno tiene más del doble de planes sociales de los que teníamos nosotros al 9 de diciembre del 2015. Y sin embargo dicen que nosotros somos los planeros. Los que eliminamos prácticamente los planes sociales fuimos nosotros", resaltó .

A su vez, acusó a la administración de Cambiemos de hacer "clientelismo con los bonos de la emergencia alimentaria" y de "demonizar" su gestión de gobierno.

"Están utilizando los bonos de 5 mil pesos de la emergencia alimentaria para hacer clientelismo político, eso está comprobado. Y nos demonizan a nosotros. Para hacer determinadas cosas tuvieron que convertir las políticas que generan desendeudamiento en algo malo, y se mostraron como adalides de los bueno cuando en realidad estaban destruyendo el mercado de trabajo y el mercado interno", sostuvo.

Del "Lamebotas" al "curro de los DDHH": el debate presidencial en 20 frases

"Hasta escuché decir que el endeudamiento de este gobierno es mucho menor que el nuestro. Que lo hicieron para pagar la deuda que habíamos tomado nosotros. En cualquier país normal después de las cosas que se dijeron anoche, hacen un escándalo", dijo al referirse al Debate Presidencial del domingo.

Y continuó: “Estamos de vuelta con el FMI, de que nos desendeudó Néstor (Kirchner). Hoy el nivel de la deuda en 100% del PBI. Pero de eso no se dice nada, mencionan el dedo de Alberto y esta cosa. Me preocupa porque creo que los medios cumplen un rol importante en la sociedad, y la situación del país es grave”.

“Tenemos el país hundido”, dijo en otro momento de su presentación, en el que sostuvo que “hay que pagar las deudas”, aunque pidió que “la paguen los que más lo disfrutaron y más se la llevaron”. “No me parece justo”, resaltó.

“Néstor logró desendeudar el país con un gran esfuerzo, y estos en 3 años volvieron todo para atrás”, expresó y agregó: “Lo que entró del FMI se fue en meses. Fueron 30 mil millones de dólares, lo dijo muy claramente y muy bien Alberto ayer. Me parece que es un deber de la Argentina poder establecer mecanismo para que esto no vuelva a suceder”.

