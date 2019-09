Cristina retoma la campaña: desembarco en La Matanza con un ojo puesto en Cuba

Cristina Fernández de Kirchner ya está en la Ciudad de Buenos Aires. La candidata a vice del Frente de Todos había partido el miércoles de la semana pasada y tenía planeado regresar al país el 14 de septiembre, pero arribó recién esta madrugada. Ahora, retomará la recta final de la campaña para apuntalar aún más a Axel Kicillof en Buenos Aires y a Alberto Fernández en tierras donde el kirchnerismo goza de buena salud. Toda su agenda, igualmente, estará supeditada al estado de salud de su hija Florencia que continúa su tratamiento en Cuba pero no tuvo mejoras.

El sábado estará en la Universidad de La Matanza, en San Justo, donde presentará su libro Sinceramente. Compartirá el escenario con Kicillof y la intendenta local y aspirante a vicegobernadora Verónica Magario. Será entrevistada, como suele suceder, por Marcelo Figueras y se espera una multitud fuera del edificio donde será el acto principal.

El sorpresivo viaje obligó a reagendar el resto de los viajes. La siguiente semana presentará el libro en Salta, donde la elección está abierta. Luego, el 14 de octubre tiene prevista una charla en El Calafate, Santa Cruz, y se comprometió a estar en La Pampa para participar del acto del Día de la Lealtad el 17 de octubre.

Por su parte, Florencia enfrenta un complejo panorama judicial. Está en el banquillo en la causa Hotesur, empresa que fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner. La empresa administra los hoteles de Cristina y su familia, incluido el Alto Calafate, el hotel que utilizó Lázaro Báez para una maniobra de alquiler de habitaciones. La hija de la expresidenta también enfrenta el juicio oral por el caso Los Sauces, que investiga una serie de negociados inmobiliarios a través de los cuales se habrían lavado activos.

Fue Camilo Vaca Narvaja, su expareja y padre de Helena, quien brindó detalles de la salud de Florencia. “No está bien. Es un cuadro complejo que tiene un tratamiento y un acompañamiento psiquiátrico y psicológico”, reveló. “Tiene un linfedema que ya lo había tenido durante el embarazo, un cuadro de estrés postraumático y una depresión muy fuerte, que se agravó con toda la persecución judicial y mediática que vivió”, agregó al periodista Mauro Viale en radio AM 990.

Debate de vices: ¿aceptará Cristina Kirchner la presión de los otros candidatos?

La última vez que Cristina habló públicamente de su hija fue el 31 de agosto en La Plata, durante la presentación de su libro: "Lo que le pasa a Florencia es muy duro porque, después de lo de su padre, ahora tiene todo esto y yo me siento responsable", confesó a punto de quebrarse. Y agregó: "Yo no era tan cercana a la gente. Después de lo de Néstor, cambié. Me daban cariño, rosarios, y sacaba la fuerza de ellos".

