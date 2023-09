El candidato a gobernador de Mendoza por La Unión Mendocina, Omar De Marchi, rechazó hoy las denuncias que los adversarios políticos sostienen en su contra al acusarlo de intentar comprar votos a cambio de bolsones de comida y habló de su relación con el postulante a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

Tras votar, De Marchi señaló a su principal competidor, el radical Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) al plantar que "han habido ciertas trampitas" y que "han intentado articular cosas en estas horas producto de la desesperación por perder".

En declaraciones con los medios locales, el referente de La Unión Mendocina habló de la polarización que protagoniza contra Cornejo y remarcó que su espacio político, al que definió como una fuerza provincial, ha mantenido los dos pilares fundacionales: la preocupación por la provincia y el futuro de la misma.

"La Unión Mendocina no es un espacio político es un grito de rebeldía a la quietud de la Mendoza actual, a la falta de respuestas y de soluciones, a que la cosa no funcione", argumentó, y completó: "De ganar, sería un batacazo para quienes no conocen Mendoza, pero para quien sí conocen, no".

Asimismo, denunció haber sido víctima de una campaña sucia impulsada por los opositores vías redes sociales, donde se difundieron fotos suyas con referentes de Unión por la Patria, y remarcó: "El resultado de las PASO ha desorientado a muchos que creían que tenían la vaca atada".

Consultado por su relación con el candidato presidencial de La Libertad Avanza respondió: "Con Milei tenemos muy buena relación personal. Valoro muchísimo que haya puesto sobre la mesa ideas interesantes. Pero para mí, no hay nada más importante que la provincia de Mendoza".

"Tenemos un gran diálogo y una profunda relación. Hablamos del país, de los avances institucionales en la provincia, y los temas importantes", reveló De Marchi.

