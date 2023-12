"¿Cuán m... tenés que ser?": la defensa del senador Fagioli a Grabois tras el ataque de Trebucq

Luego de las duras críticas realizadas por Esteban “Pelado” Trebucq hacia el dirigente social Juan Grabois a raíz de la cena solidaria de Nochebuena que se organizó en la Plaza Congreso, el senador bonaerense Federico Fagioli salió en defensa de su compañero de Patria Grande en redes sociales y acusó al periodista defensor del gobierno de Javier Milei de ser “un miserable”.

“Del 1 al Pelado Trebucq, ¿cuán mierda tenés que ser para estar en contra de una cena de Nochebuena para personas en situación de calle?”, postuló Fagioli en su cuenta de X (antes Twitter) al iniciar un hilo en el que brindó información y argumentos para defender la labor de las organizaciones sociales que llevaron adelante la cena que tuvo como consigna "Ninguna familia sin Navidad", más de 400 asistentes y a Grabois a la cabeza.

Trebucq aseguró estar en contra de que las personas reciban un plato de comida: “En vez de darle las herramientas para salir adelante, le dan pan dulce”. “Dejen de dar pan dulce”, exigió y propuso darles “pala, no garrapiñada”. En respuesta, Fagioli detalló: “No hacemos caridad, las organizaciones laburan —y mucho— para transformar la realidad cada día. Impulsamos la Ley Nacional para Personas en Situación de Calle para que haya centros integrales con formación en oficios, espacios educativos, acompañamiento terapéutico, etc”.

Además, comentó que el MTE y otras organizaciones sociales este año realizaron el primer relevamiento nacional de personas en situación de calle (ReNaCalle) “para poder seguir trabajando en la problemática. Sólo en CABA se relevaron al menos 8 mil personas. No quedan dudas de que con las medidas económicas de Milei esto va a empeorar”, publicó el senador. También destacó dos gráficos en los que se demuestra que más de la mitad de las personas en situación de calle actualmente tienen trabajo.

“Ya que estás preocupado porque tengan trabajo: según el ReNaCalle, más de la mitad de las personas en situación de calle trabajan, pero no les alcanza. Muchos son trabajadores de la Economía Popular”, dijo Fagioli. El gráfico exhibe que un 64,1% de personas contestaron que sí trabajaron en la última semana y, del 31,7% que contestó por la negativa, el 42,8% denunció que busca trabajo, pero no encuentra. “Donde no están el mercado ni el Estado están los movimientos populares. Y encima después los llaman planeros, vagos, y quién sabe cuántos estigmas más”, protestó el senador.

En su editorial de este martes por la mañana en El Observador FM 107.9, Trebucq se preguntó: "¿De dónde sale la plata para darle de comer a toda esa gente?". Fagioli le respondió: “Respecto al financiamiento, ya que tanto te importa: se vienen pidiendo donaciones hace meses para poder llevar adelante la Navidad en Congreso. Quedate tranquilo que de tu bolsillo no salió nada”, apuntó y señaló que la cena de Nochebuena “se hace desde el 2016”.

“¿Ahora te acordás de bardear? ¿Te lo pidieron o se te fue endureciendo el corazón con los años?”, interpeló el referente de la CTEP/UTEP y concluyó con una síntesis de su posición: “Si estás en contra de que los que menos tienen puedan comer: sos un miserable”. Por su parte, Juan Grabois no se refirió a las críticas y, en cambio, convocó a participar de las movilizaciones de este miércoles contra el DNU de Javier Milei.

Fagioli tiene 32 años, nació en Quilmes y es integrante del Frente de Todos, presidente del Partido Izquierda Popular y referente de movimientos de trabajadores de la economía popular y de Patria Grande. Fue diputado nacional, formó parte de la comitiva argentina enviada por el Congreso Nacional a Colombia para denunciar violaciones a los derechos humanos, participó del acampe en Lago Escondido y, en su jura como senador, lo hizo por que “en Argentina no haya un solo pibe sin comer, por los humildes de la Patria y la Patria Grande”.

Qué dijo Esteban “Pelado” Trebucq

Trebucq aseguró estar en contra de que las personas reciban un plato de comida: “En vez de darle las herramientas para salir adelante, le dan pan dulce”. Después aclaró que no quiere que la gente pase hambre, y culpó a quienes "gobernaron hasta ahora, Grabois incluido" por la situación actual. "Dejen de dar pan dulce”, exigió.

Demandó que “a esa gente” hay que dejar de darle comida y “darle herramientas para salir adelante". "En vez de hacer reformas estructurales, le siguen dando la garrapiñada. Garrapiñada no. Trabajo, conocimiento. La pala, no la garrapiñada”, comentó. También preguntó "¿de dónde sale la plata para darle de comer a toda esa gente?".

En referencia a Juan Grabois, opinó que el gobierno anterior fue “malo” y por eso la gente está pasando hambre. “Hizo negocio con los pobres, no trabaja. Tiene un espíritu golpista para el gobierno actual. Fue candidato del gobierno anterior y ahora hay que aplaudirlo porque le dio de comer con la plata de todos nosotros a un montón de gente”, declaró el periodista.

