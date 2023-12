Los periodistas Ricardo Canaletti y Esteban Trebucq se cruzaron este viernes 22 de diciembre en el aire del progrma Mañanísima (El trece) por el mega Decreto de Necesidad y Urgencia presentado por el presidente, Javier Milei. Por la discusión, Canalleti abandonó el estudio luego de que Trebucq cuestionara su conocimiento.

El conductor de El Observador 107.9 y La Nación+ brindó un móvil al ciclo de Carmen Barbieri y defendió el DNU emitido para desregular la economía. Canaletti, panelista del ciclo, apuntó a que se trataba de una metodología inconstitucional.

Tras realizar un breve análisis sobre las medidas anunciadas este martes, Trebucq apuntó: "¿Alguien puede estar en desacuerdo en que se elimine el Código Aduanero? ¿Alguien puede estar en desacuerdo en que desarme el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía?".

Bullrich apuntó a los dirigentes del PRO que rechazan el DNU: "Apoyaron que Macri dicte decretos, sean coherentes"

Ante esto, Canaletti señaló que había cosas que estaban bien, pero que el problema era la forma y fue entonces que el intercambio fue escalando el nivel de tensión.

—Canaletti: "Esteban, escuchame una cosa. Creo que la idea tuya está clara y comparto que hay políticas que podrían ser beneficiosas, y están incluidas en este DNU, pero las formas son importantes, para algo hay una Constitución y en consecuencia, este DNU no las cumpliría... Yo no soy nadie para decir si es constitucional o no, pero desde mi modesto punto de vista me parece que las formas no".

—Trebucq: "Hagamos una cosa. Si vos no sabés del tema, preguntémoselo a los jueces".

—C: "Escuchame, me estás un poquito menospreciando, porque soy periodista y estoy dando mi opinión".

—T: "Pero vos mismo dijiste 'yo no sé'. Entonces, perfecto, preguntémosle a los jueces".

—C: "Escuchame: estamos hablando con cierta altura, no me des una respuesta de cafetín. Yo te digo que es inconstitucional. Y yo no estoy hablando con vos, estoy hablando con el público... Y tu participación es para esclarecer, no para decir ocurrencias y querer quedar mejor que el otro ¿Está claro? Vos no tenés que ser gourmet para apreciar una buena comida, ¿qué miércoles tiene que ver?"

—T: "Para que quede claro, los abogados constitucionalistas entienden que (el DNU) no es constitucional".

—C: "Entonces para qué me dijiste toda esta sarta de tonterías que me dijiste antes... Mirá yo te voy a decir lo que tenés que decir vos es que esto es una cuestión política y que hay que hacer política en el Congreso... No se impone por la fuerza".

—T: "¿Me explicás como es el mecanismo de los DNU en el Congreso, por favor?".

—C: "¿Vos querés que yo te lo explique a vos? No, querido, yo se lo voy a explicar a la gente. ¿De dónde saliste? Me voy a enojar porque esto es para el público, no es para vos ni para mí. Mirá que yo con el tema de la farándula no la voy, pero si vamos a hablar, vamos a hablar bien".

—T: "¿Pero yo qué tengo que ver con la farándula? ¿Cómo es el tratamiento? Primero te digo que es bicameral, no bilateral".

—C: "¿Qué? ¿Vos no lo conocés? Pero vos sos periodista, explicáselo vos a la gente".

—T: "Claramente que lo conozco".

Tras este intercambio, Canaletti dejó el estudio y se escuchó un "bol***" al aire. Una vez finalizado el móvil, regresó y siguió explicando por qué le preocupaba el decreto.

RB/ff