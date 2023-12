El exdiputado del PRO, Pablo Tonelli, analizó, desde la Constitución y las prácticas habituales parlamentarias, el reciente decreto que anunció el Presidente. “El Congreso nunca jamás rechazó un decreto de algún presidente”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Tonelli es diputado nacional del PRO por CABA. Fue miembro del consejo de la Magistratura entre 2016 y 2022, secretario general de la gobernación de Corrientes, subsecretario de la Justicia de la Nación y asesor de la presidencia del Senado de PBA.

Alejandro Gomel: Parece haber dos discusiones: la forma y el fondo de este DNU. ¿Qué piensa de lo que está pasando alrededor del decreto?

Sin dudas es una discusión legítima y apropiada. Hay dos modos de analizar la validez o invalidez del decreto. Si hacemos un análisis constitucional y con fundamento en lo que dice nuestra Constitución, en el Art. 99 inc. 3ro, es muy dudoso que exista la necesidad y la urgencia para justificar una decisión de este tenor por parte del Presidente. Ahora, si nos atenemos al criterio y la doctrina que desde el 2006, cuando se constituyó por primera vez la Comisión Bicameral de trámite legislativo (la encargada de analizar y dictaminar los decretos), tuvo un criterio extremadamente amplio que, en definitiva, establece un doctrina en la cual basta que el presidente lo considere necesario para que el decreto sea válido. Lo conozco bien a este tema porque yo integré esta comisión desde que se creó hasta el 10 de diciembre pasado, cuando dejé de ser diputado.

El kirchnerismo es el responsable de esto, porque en un principio cuando se discutieron los primeros decretos, en el verano del 2006, algunos diputados radicales y yo mismo éramos partidarios de aplicar un criterio muy estricto respecto a la existencia de necesidad y urgencia para que el presidente pueda dictar una medida de este tipo. Sin embargo, el kirchnerismo, a fin de convalidar decretos de necesidad y urgencia dictados por Néstor Kirchner, que tenía mayoría en la comisión, estableció esa doctrina que ha perdurado hasta hoy, de acuerdo con la cual basta que el presidente lo considere necesario para que el decreto sea válido.

Aquí estamos frente a dos varas distintas para juzgar la validez del decreto: si nos atenemos de manera estricta a lo que prescribe la Constitución, es dudoso que el decreto sea tan necesario y urgente como para justificar que haya sido dictado. Ahora, si nos atenemos a lo que ha venido dictaminando, desde 2006 hasta ahora, la Comisión Bicameral de trámite legislativo, no cabe la menor duda de que basta y sobra con que el presidente considere la necesidad para que proceda el dictado de un DNU de este calibre.

Nuria Am: ¿Usted cree que una persona como Javier Milei podría dar marcha atrás con su decisión?

Lo juzgo muy difícil, básicamente, por dos razones. En primer lugar, porque estoy seguro que el Presidente, más allá de que ha decidido resolver problemas de muy vieja data que tenemos en la Argentina, también quiso dar con este DNU una clara muestra del rumbo, del ímpetu y la velocidad que pretende darle a su gobierno. Entonces, este DNU va más allá de las soluciones legislativas que consagra. Además, en segundo lugar, hay un antecedente que hay que tener en cuenta: en 2016, el presidente Macri también dictó un decreto de desregulación que incluía muchos temas y, al igual que ocurre ahora, la oposición lo cuestionó y se quejó. Macri terminó mandando al Congreso un proyecto de ley que incluía las mismas soluciones que contenía ese decreto y terminamos teniendo discusiones interminables. Al final, no pasó nada, no se aprobó la ley. Una decisión tan compleja y tan abarcativa de temas en el Congreso puede llevar años de tratamiento y eso lo sabe el Presidente. De modo que, no veo posibilidades de que el Presidente haga marcha atrás, salvo que sea la Justicia quien invalide el decreto de necesidad y urgencia.

AG: El Presidente se juega a todo o nada y a acelerar. ¿Puede ocurrir que Javier Milei se termine estrellando contra una pared, que puede ser el Congreso?

Puede ocurrir. Aunque nunca lo ha hecho hasta el día de hoy. El Congreso nunca jamás rechazó un decreto de ningún presidente: ni de Menem, ni de Kirchner, ni de Cristina, ni de Mauricio ni de Fernández. Sería todo una novedad que ahora sí el Congreso rechazara un decreto de necesidad y urgencia, pero por supuesto que puede ocurrir, la posibilidad legal existe.

AG: La oposición en el Congreso dice que nunca hubo un decreto de esta magnitud. ¿Hubo alguno parecido?

No se crean. Alberto Fernández firmó 173 DNUs y, si hacemos ese análisis constitucional estricto, desde mi punto de vista hubo uno solo justificado que fue el de marzo de 2020 respecto a la pandemia. Los demás, que resolvieron infinidad de cosas que estaban lejos de tener urgencia o necesidad, ni siquiera fueron tratados por la Comisión Bicameral.

NA: Este DNU incluye reformas estructurales muy importantes, que significan un cambio para la Argentina y habitualmente cambios de este tenor pasan por el Congreso. ¿Usted cree que es importante que para que esta transformación sea perdurable tenga que haber consenso en el Congreso?

A mí no me gustan los decretos de necesidad y urgencia. Tampoco me gusta la modificación que se hizo en 1994 a nuestra Constitución Nacional para incluir ese artículo referido de los decretos de necesidad y urgencia. Si fuera por mí sacaría ese artículo y prohibiría de manera total, definitiva y rotunda que los presidentes dicten estos decretos. Ahora, si nos atenemos a la práctica institucional y constitucional de la Argentina, hace más de 20 años que los presidentes vienen dictando DNUs con los temas más variados y disímiles que se le puedan ocurrir, y el Congreso nunca invalidó alguno de esos decretos.

La Comisión Bicameral hace tres años que no se reúne. Integré la comisión hasta el 10 de diciembre, me cansé de pedirle por medio de notas, de manera verbal, oral y de todas las maneras posibles, al presidente de la comisión que convocara a una reunión para discutir los decretos del ex presidente Fernández, y nunca lo hizo. Antes de irme presenté todos mis dictámenes, de los 173 decretos, para cumplir con mi tarea. Es el propio Congreso, y de forma particular el kirchnerismo, quien ha creado las condiciones para que los presidentes dicten decretos de necesidad y urgencia. Más allá que nos guste o no, es incoherente la posición del kirchnerismo porque ha convalidado los decretos de todos los presidentes y ahora, de repente, pone el grito en el cielo. Una cosa es mi opinión respecto de los DNUs; y otra, es la práctica institucional y constitucional que ha tenido el Congreso que de ninguna manera ha ejercido esa facultad de control, que la constitucional le asigna, y ha dejado pasar todos los decretos de todos los presidentes. Entonces, si se pone estricto de repente, sería toda una novedad.

AG: ¿Usted le diría al Presidente que haga como hizo Macri? ¿O que se la juegue pese a que esta vez parece haber un número en el Congreso para que haya rechazo?

A mí no me gustan los decretos de necesidad y urgencia. Pero si vamos a esperar que el Congreso resuelva todo lo que está contenido en este DNU, tenemos 10 años de deliberaciones y discusiones. Por eso comprendo la decisión del Presidente.

