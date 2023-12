El secretario de Trabajo apuntó contra los sindicatos: "Iniciaron una campaña del miedo".

El secretario de Trabajo de la Nación, Osmar Yasín se refirió a la postura de los gremios frente al DNU de Javier Milei. El funcionario opinó que los sindicatos “iniciaron una campaña del miedo” y que la nueva normativa “los irrita”. En ese sentido, también se refirió a los bloqueos y las indemnizaciones.

“La letra de la norma irrita a algunos sindicalistas, que están acostumbrados a estas prácticas aberrantes, eso no es democracia”, sentenció Yasín.

Mencionó los bloqueos y especificó: “Protestar no es cometer un delito, protesta es protesta”.

El funcionario respondió las críticas que llegaron desde los sindicatos relacionadas al punto catalogado en el DNU como “injuria grave”. El decreto modifica el art. 242 relativo a los despidos con justa causa, agregando causales de "injuria grave" relacionadas con el derecho de huelga y la actividad sindical.

Ante la protesta de la CGT, Yasín expresó: “Cuando yo impido el ingreso, cruzo un vehículo, un camión, y no dejo entrar a nadie, al que quiere trabajar lo agarro de los pelos y no lo dejo entrar, se está cometiendo un delito”.

Y agregó: “El decreto dice que, si ocurren estas cosas, o si se le producen daños al empleador o a terceros, esto es injuria laboral y es causal de despido. Aunque no dijera eso, (igual) es una injuria, pero se quiso ser explícitos (en el texto de la norma)".

El secretario de Trabajo planteó que los gremios "alarman" a los trabajadores, incluso desde antes de que asumiera Milei. Y consideró que hay una “campaña del miedo” que no en su opinón no tiene sentido porque el objetivo del Gobierno, dijo, es lograr que haya más trabajo.

Cambio en las indemnizaciones

Yasín evitó puntualizar sobre los ítems que excluye el nuevo DNUm como la incorporación del Salario Anual Complementario (SAC), el concepto de pago de premios semestral y el presentismo. Aseveró que la indemnización por despido se mantiene tal como establece la ley de contratos de trabajo de 1974. Con respecto a la reducción de los beneficios conquistados por los sindicatos el funcionario del gobierno de Milei dijo: “Es todo una mentira”.

“No matemos a la gallina de los huevos de oro. Por supuesto que un trabajador despedido tiene que tener la indemnización, de hecho el monto de la indemnización se mantiene, es el que se estableció en el artículo 245 en el año 1974, eso se mantiene, no se toca nada, no mientan, no baja ningún derecho de ningún trabajador (el megadecreto)”, remarcó pese a que en el paquete de medidas se estableció una nueva pauta en cuanto al cálculo indemnizatorio.

AYasín remarcó un objetivo concreto del gobierno: “Lo que no puede hacerse es que el derecho del trabajo tenga regulaciones que no favorezcan a que se genere trabajo, no puede ser un estorbo para que tomen trabajadores. El sentido de estos cambios es darle previsibilidad al empleador para que tome trabajadores”.

