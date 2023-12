Denunciaron por irregularidades al exintendente de Puan que cerró su gestión sin pagar los sueldos

El intendente electo del municipio bonaerense de Puán, Diego Reyes, denunciará "por irregularidades" a la administración de su antecesor, el jefe comunal Facundo Castelli, quien dejó el cargo con un pedido de disculpas por no pagar los sueldos estatales del mes de noviembre.

La investigación fue iniciada de oficio por la Ayudantía Fiscal de Puan, a cargo de Ana Clara Cafasso y luego pasó a la justicia de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, que investiga delitos económicos.

Desde el sábado 8 de diciembre, los empleados municipales –cerca de 1300 personas en planta permanente– se encuentran de paro ante el incumplimiento de pago del salario. La medida se hizo efectiva días después de que el intendente saliente anunciara en sus redes sociales que no pagaría los salarios y pidiera “perdón”.

El intendente de Puán terminó su gestión sin pagar sueldos, pidió "perdón" y dijo que está bajo tratamiento psiquiátrico

El jefe comunal de Juntos por el Cambio argumentó que está “atravesando un problema de salud” con tratamiento psiquiátrico y psicológico, y explicó los motivos de un millonario giro de dinero que hizo en su gestión.

“Seguramente, estas palabras no son las que me hubieran gustado decir en esta fecha y de esta forma, pero lamentablemente me encuentro atravesando un problema de salud, transitando un tratamiento ambulatorio psiquiátrico y psicológico del cual espero recuperarme pronto”, escribió Castelli en una publicación en sus redes sociales.

“En primer lugar, le quiero pedir disculpas a todo el personal municipal por no poder abonar los salarios en tiempo y forma de noviembre, espero que esta situación se solucione rápidamente con la nueva administración de Diego Reyes, al cual le deseo el mayor de los éxitos”, agregó Castelli.

La denuncia de Diego Reyes por un presunto manejo irregular de 83 millones de pesos

El intendente electo de la misma coalición, Diego Reyes, dijo que su antecesor “mediante un decreto pasó dinero de una cuenta municipal a una del Frente Vecinal”, agrupación del ahora ex intendente del distrito.

Se trata de una cifra de 83 millones de pesos. “Ellos dicen que habían sido puestos por el Frente Vecinal y que de esta manera los devolvían, pero no contó con el aval del contador y el tesorero de la Municipalidad, por eso se hizo por decreto del que el intendente se hace responsable de ese traspaso de dinero”, dijo Reyes en diálogo con La Mañana Nacional (Radio Nacional).

“Una vez que nos pusimos a trabajar en la transición vimos que la situación era compleja por eso decidimos poner en tema a los gremios y a los concejales. Si esto no se revierte va a ser difícil pagar los sueldos”, detalló.

Según consignó La Nación, Reyes se reunió con el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, en busca de fondos para pagar los sueldos. Se estima que el gobierno de Axel Kicillof podría auxiliar al municipio con un Aporte del Tesoro Provincial (ATP).

Facundo Castelli gobernó el municipio por dos mandatos consecutivos.

Qué dijo Facundo Castelli sobre los 83 millones de pesos que se transfirieron a su agrupación

En el escrito que publicó días atrás en sus redes sociales, Facundo Castelli explicó que “en ningún momento se desviaron fondos para la agrupación vecinal”.

“Lo que se hizo fue una devolución de recursos de 83M. Esta agrupación en agosto ingresó a una cuenta municipal 83M los cuales se utilizaron para el pago de salarios, por ende a lo que se procedió es a la devolución de esos recursos, que no eran municipales, a la cuenta bancaria de dicha agrupación. Toda esta operatoria está respaldada por sus respectivos decretos y actos administrativos. Por lo tanto, en caso de que se realice alguna denuncia penal en relación a este tema, seré el primero en ponerme a disposición de la justicia para aclarar tal situación”, dijo.

De acuerdo a su información, la Municipalidad atraviesa desde agosto “un déficit mensual de 100 millones aproximadamente, que fue absorbido en un primer momento por el aporte del frente vecinal y luego con ATP que giró la provincia de Buenos Aires”.