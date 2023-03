Diego Bossio, de jefe de campaña de Massa a las críticas por su gestión en Economía

Aún era ministro de Economía Martín Guzmán cuando Diego Bossio dejó las oficinas de la Avenida del Libertador que ocupa el Frente Renovador. El exdiputado nacional por el Frente de Todos dejó el espacio liderado por Sergio Massa mucho antes de que el desembarco del tigrense se concretara. La ruptura y alejamiento fue tal, que su despacho quedó vacío y no quedó ni siquiera el mobiliario. Meses después, el dirigente sale a la luz para criticarlo y desde el massismo no tardaron en responder.

“Enojado no me fui, directamente no formo parte del Gobierno, no comparto el rumbo y no formo parte de su equipo”, dice Diego Bossio ante PERFIL. No estuvo entre los nombres para formar parte del gabinete económico de Massa porque el vínculo se cortó semanas antes.

Sobre su salida del espacio, el extitular de la Anses explica: “Me fui porque no tenía ningún rol y ya no era mi lugar de trabajo, y con Sergio tenemos una relación buena desde hace mucho tiempo, pero tenemos diferencias políticas muy fuertes y con un rumbo distinto en cómo miramos a Argentina”. El dirigente explica, además: “Estoy en otro camino y siempre he sido muy crítico del gobierno de Alberto Fernández, y también lo he sido con la gestión de Martín Guzmán”.

El extitular de ANSES salió en las últimas horas a criticar muy fuerte la última medida del tigrense que tuvo que ver con pesificar los bonos que la caja de jubilados tiene en dólares. En sus redes sociales escribió que “entre gallos y medianoche, literalmente, nos enteramos de que el Gobierno pesificaría los bonos en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Dicen que es para estabilizar la economía, pero están jugando a la ruleta con los ahorros de los trabajadores y futuros jubilados argentinos”.

Esto provocó una fuerte reacción del massismo, que respondió a través de la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. “Avísenles a los opinadores precoces sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los jubilados, que recomiendo leer cuál es el mecanismo sobre el canje con Anses. Se van a tener que meter la lengua en el bolsillo, por decirlo de una manera correcta”, le respondió en las redes sociales a Bossio.

El dirigente fue jefe de campaña de Massa para las elecciones de 2019, pero lo que los unió fueron las diferencias que tuvieron con el kirchnerismo. El ahora ministro de Economía supo cómo volver y acomodarse, pero Diego Bossio prefiere ahora mirar al peronismo disidente.

El año pasado, el exdiputado se reunió con algunos peronistas disidentes como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; el diputado nacional Florencio Randazzo, y también con dirigentes de Juntos por el Cambio, como Emilio Monzó. Se siente cómodo pensando en el armado de una nueva política y en el entendimiento de que el camino es otro, en términos de una mirada más asociada a la producción, al trabajo, a ordenar las variables centrales de la economía y a tener prudencia fiscal.

Bossio considera que el Gobierno ha generado un retroceso social, con aumento de inflación, y no ha resuelto los temas sustanciales ni tampoco ha generado un proceso de estabilización de la economía, pero había preferido el silencio sobre el rumbo económico que tomó Massa hasta ahora.