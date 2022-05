El gobernador de Entre Ríos negó haber impulsado la destitución de Goyeneche: "Es absolutamente falso"

La destitución de la procuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, no deja de generar repercusiones en la provincia y a nivel nacional. Tras ser apuntado como uno de los impulsores del jury en su contra por la sancionada funcionaria judicial, el gobernador Gustavo Bordet desmintió haber tenido algo que ver. "Es absolutamente falso lo que dice", lanzó.

El mandatario salió hablar después de una serie de declaraciones que Goyeneche hizo en la prensa, entre ellas a PERFIL, donde dijo que el proceso en su contra "viene esencialmente de la influencia política del gobernador actual Gustavo Bordet".

"Es absolutamente falso. Guardé silencio durante el jury para no entorpecer el proceso de un órgano constitucional. Pero no pude haber tenido ningún tipo de injerencia para direccionar los votos, jamás he interferido en un proceso judicial", dijo el mandatario.

Cecilia Goyeneche, la "fiscal anticorrupción" destituida: “El peronismo es el gran investigado”

En diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, Bordet también desmintió tener algún tipo de injerencia con los jueces y juezas del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que votaron a favor de la destitución de Goyeneche, catalogada como la fiscal "anticorrupción" de Entre Ríos. "No tengo interés ni animosidad con ningún miembro del Poder Judicial. Se actuó libremente en todos los casos", añadió.

El gobernador buscó graficar sus dichos al comentar que dos de los representantes del poder político en el jury, un diputado y un senador, votaron de manera diferente durante el proceso de enjuiciamiento.

Bordet y el jury contra Goyeneche

Tal como mencionó PERFIL, la fiscal destituida fue denunciada el año pasado por no haberse excusado de intervenir en una causa judicial conocida como "contratos truchos en la Legislatura". Fue a raíz de que compartía la titularidad de un departamento junto a uno de los imputados.

"La fiscal niega tener vínculos comerciales con esa persona y después le transfiere propiedad a título gratuito a su sobrina, que es insolvente", dijo Bordet.

Mientras Goyeneche está convencida de que existió una animosidad de la política para destituirla y de que volverá a su cargo, el gobernador opinó que debe cumplir con la decisión judicial. "Si se nota una irregularidad, es denunciada y el jury decide la destitución, tiene que acatar el fallo", sostuvo.

Destituyeron a Cecilia Goyeneche, la fiscal entrerriana que investigó a Urribarri

"¿Por qué querría tener una vendetta contra la fiscal, si no la conozco?. Que se me endilgue que he direccionado el jury es agraviante, jamás he levantado el teléfono para hacer eso", se defendió Bordet.

A su vez, el mandatario fue consultado acerca de la causa que investigó Goyeneche sobre el robo de más de 50 millones de dólares en una década. "La Legislatura no solo se compone por legisladores del Partido Justicialista, habría que ver que tienen para decir los otros partidos políticos que actuaron", manifestó

Calificó el episodio como "un hecho de gravedad" y ratificó que por eso "jamás interferimos". "Se ha politizado el Poder Judicial por los propios jueces y los propios fiscales. En Entre Ríos hay una alta calidad institucional y las instituciones funcionan bien", remarcó.