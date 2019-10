Kicillof busca ratificar el resultado de las PASO en la pelea bonaerense

por Rosario Ayerdi

Sin ballottage, la elección en la provincia de Buenos Aires se definirá esta noche sin grandes sorpresas. A diferencia de Mauricio Macri y un sector del gobierno nacional que conservan el optimismo de entrar en una segunda vuelta, María Eugenia Vidal llega a los comicios preparada para convertirse en opositora ante el probable triunfo de Axel Kicillof, candidato del Frente de Todos.

El postulante del peronismo enfrenta las urnas luego de superar en las PASO varias incógnitas que tenían que ver con qué arrastre de la fórmula presidencial conseguiría y el corte de boleta que podría sufrir. Finalmente, el 11 de agosto el candidato opositor consiguió 4.921.536 votos. Algo más que la cifra conseguida por Alberto Fernández y Cristina Kirchner en este territorio.

Además, en las PASO, Kicillof consiguió 18 puntos de ventaja contra María Eugenia Vidal (obtuvo 3.223.460 sufragios). El candidato del Frente de Todos suele explicar que en las recorridas que hizo por los distritos de la Provincia, sentía que podía obtener un triunfo por la reacción que generaba su llegada, pero la amplia diferencia lo sorprendió. Antes de que se oficialice su postulación, los intendentes bonaerenses buscaron imponer un dirigente propio, pero inmediatamente se alinearon detrás del elegido por la candidata a vicepresidenta. En la fórmula quedó acompañado por la candidata a vicegobernadora Verónica Magario, actual intendenta de La Matanza.

Kicillof se suele emocionar con el reconocimiento de la ex presidenta, a quien admira. Aunque es difícil que se quede sin palabras, el ex ministro de Economía también se conmueve y se queda callado cuando se cruza con bonaerenses que le dicen que confían en él para recuperar el trabajo y salir de la crisis.

En caso de ganar las elecciones, el candidato del Frente de Todos espera el llamado de María Eugenia Vidal para comenzar la transición. Para la Jefatura de Gabinete y áreas económicas se rodeará de personas de máxima confianza como Carlos “Carli” Bianco, Augusto Costa, Cristian Girard y Juan Cuattromo. Con ellos se mostrará los primeros días. La segunda semana, comenzará a dar más señales sobre los hombres que integrarán las distintas carteras.

En plena veda, el candidato a gobernador estuvo en contacto permanente con los intendentes para seguir de cerca el operativo de la fiscalización. Para esta elección hubo una capacitación especial a los fiscales del Frente de Todos a cargo de la senadora bonaerense María Teresa García, ante el temor de que en los distritos gobernados por Juntos por el Cambio quieran introducir en los cuartos oscuros boletas cortas para favorecer al intendente.

Kicillof vota hoy en Pilar, en donde celebrará en familia el cumpleaños de Andrés, su hijo más chico, que cumple 8 años. Desde que se oficializó su candidatura, el ex funcionario comenzó a buscar casa para mudarse a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, aún no tomó la decisión de cambiar de vivienda, ya que no quiere alterar la rutina de sus dos hijos.

En la pelea bonaerense también se anota el candidato a gobernador de Consenso Federal, Eduardo “Bali” Bucca (en las PASO tuvo 575.202 votos) y Christian “Chipi” Castillo (el postulante del Frente de Izquierda consiguió 321.876 sufragios). Este domingo en la Provincia están habilitados para votar 12.515.361 electores.