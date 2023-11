La investigación por supuesto espionaje ilegal que tiene como principal señalado al sindicado espía inorgánico Ariel Pedro Zanchetta sigue recibiendo solicitudes para ser querellantes. Después de que hicieran lo propio el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro y el diputado nacional Rodolfo Tailhade, ahora hizo lo propio Máximo Kirchner.

El diputado, el jefe del bloque oficialista y presidente del Partido Justicialista bonaerense presentó este lunes un escrito ante el Juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del caso.

Con el aval de los abogados Marcos Aldazabal y Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.

"Habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar se me informe si aquella información resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida, a los fines de poder ejercer mis derechos procesales como particular damnificado", dice la presentación a la que accedió PERFIL.

Como se mencionó antes, en el Juzgado de Martínez de Giorgi ya hay varios pedidos de dirigentes políticos oficialistas y opositores que aparecieron mencionados en un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita. La Justicia concluyó que Zanchetta realizó consultas sobre información personal de decenas de personas en la página web Sudamerica Data, que está en la mira de los investigadores.

Es que ese sitio no está inscripto en los registros de bases de datos del Estado.

Hasta el momento pidieron ser querellantes el candidato a presidente Javier Milei, la ex candidata a gobernadora libertaria Carolina Píparo, el referente social Juan Grabois, Tailhade, De Pedro y ahora Kirchner. Fuentes judiciales consignaron a PERFIL que la idea es poner a disposición de esos pretensos querellantes la información que encontró la Dajudeco respecto de las búsquedas de Zanchetta.

Noticia en desarrollo...